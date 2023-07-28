https://ria.ru/20230728/miny-1886839211.html

ВСУ за год сбросили восемь тысяч мин "Лепесток" на территорию ДНР

ВСУ за год сбросили восемь тысяч мин "Лепесток" на территорию ДНР - РИА Новости, 28.07.2023

ВСУ за год сбросили восемь тысяч мин "Лепесток" на территорию ДНР

Украинские войска за год выпустили по ДНР не менее 25 ракет кассетного типа 9М27К, начиненных порядка 8 тысяч противопехотных мин "Лепесток", сообщили в... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T13:23

2023-07-28T13:23

2023-07-28T13:23

специальная военная операция на украине

киев

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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Украинские войска за год выпустили по ДНР не менее 25 ракет кассетного типа 9М27К, начиненных порядка 8 тысяч противопехотных мин "Лепесток", сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "С 28 июля 2022 года украинские преступники выпустили по жилым кварталам в ДНР не менее 25 ракет кассетного типа 9М27К. В каждой ракете 12 кассет 9Н223, начиненных 320 запрещенными Оттавской конвенцией 1997 года противопехотными минами ПМФ-1 "Лепесток". То есть враг буквально под ноги мирным жителям высыпал 8 тысяч труднозаметных мин на территории шести районов Донецка, Ясиноватского района, Горловки, двух районов Макеевки и Волновахского района", - говорится в сообщении представительства. Представительство ДНР в СЦКК в течение года зафиксировало три факта гибели и 124 факта ранения мирных жителей, включая 11 детей, в результате подрыва мины "Лепесток". Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20230728/ukraina-1886784964.html

https://ria.ru/20230728/kontrnastuplenie-1886774686.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

киев, украина, донецкая народная республика, сцкк, оон, происшествия