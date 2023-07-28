ВСУ за год сбросили восемь тысяч мин "Лепесток" на территорию ДНР
ВСУ за год сбросили восемь тысяч противопехотных мин "Лепесток" на территорию ДНР
Противопехотная фугасная мина. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Украинские войска за год выпустили по ДНР не менее 25 ракет кассетного типа 9М27К, начиненных порядка 8 тысяч противопехотных мин "Лепесток", сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"С 28 июля 2022 года украинские преступники выпустили по жилым кварталам в ДНР не менее 25 ракет кассетного типа 9М27К. В каждой ракете 12 кассет 9Н223, начиненных 320 запрещенными Оттавской конвенцией 1997 года противопехотными минами ПМФ-1 "Лепесток". То есть враг буквально под ноги мирным жителям высыпал 8 тысяч труднозаметных мин на территории шести районов Донецка, Ясиноватского района, Горловки, двух районов Макеевки и Волновахского района", - говорится в сообщении представительства.
Представительство ДНР в СЦКК в течение года зафиксировало три факта гибели и 124 факта ранения мирных жителей, включая 11 детей, в результате подрыва мины "Лепесток".
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики.
Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.