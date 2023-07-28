https://ria.ru/20230728/million-1886835848.html

В Москве задержали мужчину, нашедшего миллион рублей

В Москве задержали мужчину, нашедшего миллион рублей - РИА Новости, 28.07.2023

В Москве задержали мужчину, нашедшего миллион рублей

Полицейские задержали 27-летнего мужчину, нашедшего в Москве бесхозный сверток с миллионом рублей, сообщил Telegram-канал "МВД Медиа". РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T13:16

2023-07-28T13:16

2023-07-28T17:16

происшествия

москва

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Полицейские задержали 27-летнего мужчину, нашедшего в Москве бесхозный сверток с миллионом рублей, сообщил Telegram-канал "МВД Медиа"."Полицейские задержали "миллионера" и изъяли у него более 600 тысяч рублей, остальную часть денежных средств приезжий успел потратить. Сейчас фигурант дела находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении", — говорится в заявлении.В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса ("Кража").Согласно материалам дела, потерпевший находился на одной из парковок на Мантулинской улице. Он оставил на крыше своей машины сверток с деньгами, после чего отвлекся на телефонный разговор и забыл про деньги. Когда он сел в машину и уехал, деньги упали на проезжую часть, где их и подобрал подозреваемый.

https://ria.ru/20230728/eskalator-1886832747.html

москва

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва