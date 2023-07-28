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В Москве задержали мужчину, нашедшего миллион рублей - РИА Новости, 28.07.2023
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13:16 28.07.2023 (обновлено: 17:16 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/million-1886835848.html
В Москве задержали мужчину, нашедшего миллион рублей
В Москве задержали мужчину, нашедшего миллион рублей - РИА Новости, 28.07.2023
В Москве задержали мужчину, нашедшего миллион рублей
Полицейские задержали 27-летнего мужчину, нашедшего в Москве бесхозный сверток с миллионом рублей, сообщил Telegram-канал "МВД Медиа". РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T13:16
2023-07-28T17:16
происшествия
москва
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Полицейские задержали 27-летнего мужчину, нашедшего в Москве бесхозный сверток с миллионом рублей, сообщил Telegram-канал "МВД Медиа"."Полицейские задержали "миллионера" и изъяли у него более 600 тысяч рублей, остальную часть денежных средств приезжий успел потратить. Сейчас фигурант дела находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении", — говорится в заявлении.В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса ("Кража").Согласно материалам дела, потерпевший находился на одной из парковок на Мантулинской улице. Он оставил на крыше своей машины сверток с деньгами, после чего отвлекся на телефонный разговор и забыл про деньги. Когда он сел в машину и уехал, деньги упали на проезжую часть, где их и подобрал подозреваемый.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве задержали мужчину, нашедшего миллион рублей

В Москве задержали мужчину, который нашел на улице миллион рублей и оставил его себе

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСотрудница полиции на Красной площади в Москве
Сотрудница полиции на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудница полиции на Красной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Полицейские задержали 27-летнего мужчину, нашедшего в Москве бесхозный сверток с миллионом рублей, сообщил Telegram-канал "МВД Медиа".
"Полицейские задержали "миллионера" и изъяли у него более 600 тысяч рублей, остальную часть денежных средств приезжий успел потратить. Сейчас фигурант дела находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении", — говорится в заявлении.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса ("Кража").
Согласно материалам дела, потерпевший находился на одной из парковок на Мантулинской улице. Он оставил на крыше своей машины сверток с деньгами, после чего отвлекся на телефонный разговор и забыл про деньги. Когда он сел в машину и уехал, деньги упали на проезжую часть, где их и подобрал подозреваемый.
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