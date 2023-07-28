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Пострадавшая при крушении Ми-8 на Алтае получила обширные ожоги - РИА Новости, 28.07.2023
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14:57 28.07.2023 (обновлено: 15:00 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/mi-8-1886867227.html
Пострадавшая при крушении Ми-8 на Алтае получила обширные ожоги
Пострадавшая при крушении Ми-8 на Алтае получила обширные ожоги - РИА Новости, 28.07.2023
Пострадавшая при крушении Ми-8 на Алтае получила обширные ожоги
Одна из пострадавших при крушении вертолета в Республике Алтай получила ожоги 90% тела, она в крайне тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в Минздраве РФ. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T14:57
2023-07-28T15:00
происшествия
ми-8 амтш
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БАРНАУЛ, 28 июл - РИА Новости. Одна из пострадавших при крушении вертолета в Республике Алтай получила ожоги 90% тела, она в крайне тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в Минздраве РФ."Санитарной авиацией центра медицины катастроф Республики Горный Алтай в медучреждения доставлены пациенты, пострадавшие при крушении вертолета. Всего в Барнаул доставлено три человека. Женщина с ожогами 90-95% тела в крайне тяжелом состоянии, находится на аппарате ИВЛ и женщина с 80% ожогами тела доставлены в Алтайский центр термических ожогов Городской больницы №3", - говорится в сообщении.Уточняется, что еще один пострадавший, мужчина с ожогами тела 40% и травмами различной степени тяжести, размещен в отделении сочетанной травмы Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи."Всем пациентам, доставленным в медорганизации краевой столицы, оказывается вся необходимая медицинская помощь. Отметим, что решение о необходимости медицинской эвакуации пациентов в профильное медицинское учреждение принято по итогам проведенной телемедицинской консультации при участии Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и специалистов Приволжского исследовательского медицинского университета Минздрава России", - добавили в ведомстве.Уточняется, что федеральный центр медицины катастроф Минздрава России координирует оказание помощи пострадавшим.В четверг в районе села Тюнгур Республики Алтай произошло крушение вертолета Ми-8Т с туристами, принадлежащего компании "Алтай Авиа". На борту было 16 человек, трое из них - члены экипажа. Погибли 4 человека, 10 пострадали, еще двое травм не получили. По предварительной версии, вертолет при посадке зацепил линию электропередачи и загорелся.
https://ria.ru/20230727/vertolet-1886629723.html
РИА Новости
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происшествия, ми-8 амтш
Происшествия, Ми-8 АМТШ
Пострадавшая при крушении Ми-8 на Алтае получила обширные ожоги

Пострадавшая при крушении Ми-8 на Алтае получила ожоги 90 процентов поверхности тела

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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БАРНАУЛ, 28 июл - РИА Новости. Одна из пострадавших при крушении вертолета в Республике Алтай получила ожоги 90% тела, она в крайне тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в Минздраве РФ.
«
"Санитарной авиацией центра медицины катастроф Республики Горный Алтай в медучреждения доставлены пациенты, пострадавшие при крушении вертолета. Всего в Барнаул доставлено три человека. Женщина с ожогами 90-95% тела в крайне тяжелом состоянии, находится на аппарате ИВЛ и женщина с 80% ожогами тела доставлены в Алтайский центр термических ожогов Городской больницы №3", - говорится в сообщении.
Уточняется, что еще один пострадавший, мужчина с ожогами тела 40% и травмами различной степени тяжести, размещен в отделении сочетанной травмы Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи.
"Всем пациентам, доставленным в медорганизации краевой столицы, оказывается вся необходимая медицинская помощь. Отметим, что решение о необходимости медицинской эвакуации пациентов в профильное медицинское учреждение принято по итогам проведенной телемедицинской консультации при участии Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и специалистов Приволжского исследовательского медицинского университета Минздрава России", - добавили в ведомстве.
Уточняется, что федеральный центр медицины катастроф Минздрава России координирует оказание помощи пострадавшим.
В четверг в районе села Тюнгур Республики Алтай произошло крушение вертолета Ми-8Т с туристами, принадлежащего компании "Алтай Авиа". На борту было 16 человек, трое из них - члены экипажа. Погибли 4 человека, 10 пострадали, еще двое травм не получили. По предварительной версии, вертолет при посадке зацепил линию электропередачи и загорелся.
Последствия крушения частного вертолета Ми-8 в селе Тюнгур в Горном Алтае - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
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