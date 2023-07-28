https://ria.ru/20230728/mi-8-1886867227.html

Пострадавшая при крушении Ми-8 на Алтае получила обширные ожоги

Пострадавшая при крушении Ми-8 на Алтае получила обширные ожоги - РИА Новости, 28.07.2023

Пострадавшая при крушении Ми-8 на Алтае получила обширные ожоги

Одна из пострадавших при крушении вертолета в Республике Алтай получила ожоги 90% тела, она в крайне тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в Минздраве РФ. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T14:57

2023-07-28T14:57

2023-07-28T15:00

происшествия

ми-8 амтш

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БАРНАУЛ, 28 июл - РИА Новости. Одна из пострадавших при крушении вертолета в Республике Алтай получила ожоги 90% тела, она в крайне тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в Минздраве РФ."Санитарной авиацией центра медицины катастроф Республики Горный Алтай в медучреждения доставлены пациенты, пострадавшие при крушении вертолета. Всего в Барнаул доставлено три человека. Женщина с ожогами 90-95% тела в крайне тяжелом состоянии, находится на аппарате ИВЛ и женщина с 80% ожогами тела доставлены в Алтайский центр термических ожогов Городской больницы №3", - говорится в сообщении.Уточняется, что еще один пострадавший, мужчина с ожогами тела 40% и травмами различной степени тяжести, размещен в отделении сочетанной травмы Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи."Всем пациентам, доставленным в медорганизации краевой столицы, оказывается вся необходимая медицинская помощь. Отметим, что решение о необходимости медицинской эвакуации пациентов в профильное медицинское учреждение принято по итогам проведенной телемедицинской консультации при участии Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и специалистов Приволжского исследовательского медицинского университета Минздрава России", - добавили в ведомстве.Уточняется, что федеральный центр медицины катастроф Минздрава России координирует оказание помощи пострадавшим.В четверг в районе села Тюнгур Республики Алтай произошло крушение вертолета Ми-8Т с туристами, принадлежащего компании "Алтай Авиа". На борту было 16 человек, трое из них - члены экипажа. Погибли 4 человека, 10 пострадали, еще двое травм не получили. По предварительной версии, вертолет при посадке зацепил линию электропередачи и загорелся.

https://ria.ru/20230727/vertolet-1886629723.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ми-8 амтш