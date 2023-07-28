https://ria.ru/20230728/mi-8-1886763461.html

Пассажирка разбившегося на Алтае вертолета остается в тяжелом состоянии

Пассажирка разбившегося на Алтае вертолета остается в тяжелом состоянии - РИА Новости, 28.07.2023

Пассажирка разбившегося на Алтае вертолета остается в тяжелом состоянии

Одна пассажирка разбившегося в Республике Алтай вертолета Ми-8 остается в крайне тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы региона Михаил... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T08:27

2023-07-28T08:27

2023-07-28T08:27

происшествия

республика алтай

горно-алтайск

усть-коксинский район

ми-8 амтш

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БАРНАУЛ, 28 июл - РИА Новости. Одна пассажирка разбившегося в Республике Алтай вертолета Ми-8 остается в крайне тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов. "Все семь человек, доставленные накануне в Горно-Алтайск после авиационного происшествия с вертолетом Ми-8, находятся в республиканской больнице. Четыре человека – в отделении травматологии и ортопедии. Еще трое находятся в реанимации, одна из пассажиров – в крайне тяжелом состоянии", - отметил Максимов. Пресс-секретарь отметил, что, по данным врачей, на утро ухудшений здоровья нет. Он уточнил, что среди пострадавших есть члены экипажа. Их состояние - средней и легкой степени тяжести. Ранее со ссылкой на транспортную прокуратуру сообщалось, что в четверг около 15 часов местного времени (11.00 мск) в районе села Тюнгур в Усть-Коксинском районе Республики Алтай произошло крушение вертолета Ми-8Т, принадлежащего компании "АлтайАвиа". Возбуждено уголовное дело. Всего на борту было 16 человек, трое из них - члены экипажа. Четверо погибли. Как ранее рассказал пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов, на борту находились, предварительно, туристы.

https://ria.ru/20230727/avarii-1886605934.html

республика алтай

горно-алтайск

усть-коксинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, республика алтай, горно-алтайск, усть-коксинский район, ми-8 амтш