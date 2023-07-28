https://ria.ru/20230728/mi-8-1886763461.html
Пассажирка разбившегося на Алтае вертолета остается в тяжелом состоянии
Пассажирка разбившегося на Алтае вертолета остается в тяжелом состоянии - РИА Новости, 28.07.2023
Пассажирка разбившегося на Алтае вертолета остается в тяжелом состоянии
Одна пассажирка разбившегося в Республике Алтай вертолета Ми-8 остается в крайне тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы региона Михаил... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T08:27
2023-07-28T08:27
2023-07-28T08:27
происшествия
республика алтай
горно-алтайск
усть-коксинский район
ми-8 амтш
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БАРНАУЛ, 28 июл - РИА Новости. Одна пассажирка разбившегося в Республике Алтай вертолета Ми-8 остается в крайне тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов. "Все семь человек, доставленные накануне в Горно-Алтайск после авиационного происшествия с вертолетом Ми-8, находятся в республиканской больнице. Четыре человека – в отделении травматологии и ортопедии. Еще трое находятся в реанимации, одна из пассажиров – в крайне тяжелом состоянии", - отметил Максимов. Пресс-секретарь отметил, что, по данным врачей, на утро ухудшений здоровья нет. Он уточнил, что среди пострадавших есть члены экипажа. Их состояние - средней и легкой степени тяжести. Ранее со ссылкой на транспортную прокуратуру сообщалось, что в четверг около 15 часов местного времени (11.00 мск) в районе села Тюнгур в Усть-Коксинском районе Республики Алтай произошло крушение вертолета Ми-8Т, принадлежащего компании "АлтайАвиа". Возбуждено уголовное дело. Всего на борту было 16 человек, трое из них - члены экипажа. Четверо погибли. Как ранее рассказал пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов, на борту находились, предварительно, туристы.
https://ria.ru/20230727/avarii-1886605934.html
республика алтай
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика алтай, горно-алтайск, усть-коксинский район, ми-8 амтш
Происшествия, Республика Алтай, Горно-Алтайск, Усть-Коксинский район, Ми-8 АМТШ
Пассажирка разбившегося на Алтае вертолета остается в тяжелом состоянии
Пассажирка разбившегося на Алтае Ми-8 остается в крайне тяжелом состоянии
БАРНАУЛ, 28 июл - РИА Новости. Одна пассажирка разбившегося в Республике Алтай вертолета Ми-8 остается в крайне тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов.
«
"Все семь человек, доставленные накануне в Горно-Алтайск
после авиационного происшествия с вертолетом Ми-8, находятся в республиканской больнице. Четыре человека – в отделении травматологии и ортопедии. Еще трое находятся в реанимации, одна из пассажиров – в крайне тяжелом состоянии", - отметил Максимов.
Пресс-секретарь отметил, что, по данным врачей, на утро ухудшений здоровья нет. Он уточнил, что среди пострадавших есть члены экипажа. Их состояние - средней и легкой степени тяжести.
Ранее со ссылкой на транспортную прокуратуру сообщалось, что в четверг около 15 часов местного времени (11.00 мск) в районе села Тюнгур в Усть-Коксинском районе
Республики Алтай произошло крушение вертолета Ми-8Т, принадлежащего компании "АлтайАвиа". Возбуждено уголовное дело. Всего на борту было 16 человек, трое из них - члены экипажа. Четверо погибли.
Как ранее рассказал пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов, на борту находились, предварительно, туристы.
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