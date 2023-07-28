https://ria.ru/20230728/medpreparaty-1886955683.html

Мурашко объяснил интерес африканских стран к российским лекарствам

Мурашко объяснил интерес африканских стран к российским лекарствам - РИА Новости, 28.07.2023

Мурашко объяснил интерес африканских стран к российским лекарствам

Цены на российские препараты, особенно инновационные, одни из самых низких в мире, со стороны стран Африки есть высокий запрос на них, заявил министр... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T18:14

2023-07-28T18:14

2023-07-28T18:20

здоровье - общество

африка

россия

бурунди

михаил мурашко

форум "россия — африка"

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Цены на российские препараты, особенно инновационные, одни из самых низких в мире, со стороны стран Африки есть высокий запрос на них, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. На полях саммита "Россия - Африка" Мурашко провел ряд встреч с коллегами из стран Африки. "Высокий запрос идёт на поставки продукции из России, поскольку ценовая политика в РФ достаточно комфортная, цены на препараты, особенно инновационные, являются одними из самых низких в мире, поэтому, конечно, они заинтересованы",- сказал Мурашко журналистам по итогам проведенных встреч. Он отметил, что представители стран Африки получили электронную информацию - списки лекарственных препаратов и медицинских изделий, выпускаемых в России. Кроме того, коллеги из стран Африки проявляли большой интерес к медицинскому образованию - задавали вопросы по подготовке врачей и возможности приглашать российских специалистов для мастер-классов и проведения лекций, пояснил Мурашко. По его словам, большой интерес у африканских коллег также вызвало развитие профилактических направлений. В рамках проведенных встреч были подписаны меморандумы о взаимопонимании с Бурунди, Республикой Чад и дорожная карта по сотрудничеству в сфере здравоохранения с Республикой Конго.

https://ria.ru/20230728/murashko-1886905019.html

африка

россия

бурунди

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

здоровье - общество, африка, россия, бурунди, михаил мурашко, форум "россия — африка", министерство здравоохранения рф (минздрав россии)