Мурашко объяснил интерес африканских стран к российским лекарствам

Мурашко: цены на медпрепараты в России одни из самых низких, Африка в них заинтересована
В Петербурге проходит ключевое событие в российско-африканских отношениях.
В Петербурге проходит ключевое событие в российско-африканских отношениях.
На форум прибыли делегации почти из всех стран Африканского континента.
На форум прибыли делегации почти из всех стран Африканского континента.
По словам президента России Владимира Путина, такой состав участников свидетельствует о желании углублять контакты.
По словам президента России Владимира Путина, такой состав участников свидетельствует о желании углублять контакты.
Продолжается обсуждение ключевых вопросов сотрудничества.
Продолжается обсуждение ключевых вопросов сотрудничества.
Но это не влияет на интерес участников саммита Россия — Африка.
Но это не влияет на интерес участников саммита Россия — Африка.
Подписано множество соглашений и меморандумов.
Саммит проходит в условиях беспрецедентного давления со стороны Запада.
Саммит проходит в условиях беспрецедентного давления со стороны Запада.
Но несмотря на это, около половины стран представлено на самом высоком уровне.
Но несмотря на это, около половины стран представлено на самом высоком уровне.
Мероприятие проходит в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
Мероприятие проходит в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
Состоялась сессия "Продвижение гуманитарной политики на Африканском континенте: лучшие практики".
Состоялась сессия "Продвижение гуманитарной политики на Африканском континенте: лучшие практики".
В этом году повестку дополнили значительной гуманитарной составляющей.
В этом году повестку дополнили значительной гуманитарной составляющей.
Прошла сессия "Строя общее будущее: образовательные и научные возможности России для Африки".
Прошла сессия "Строя общее будущее: образовательные и научные возможности России для Африки".
Особый интерес участники проявляют и к выставочной экспозиции.
Особый интерес участники проявляют и к выставочной экспозиции.
В Кремле отметили, что Россия намерена провести и третью такую встречу.
В Кремле отметили, что Россия намерена провести и третью такую встречу.
РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
В Петербурге проходит ключевое событие в российско-африканских отношениях.
На форум прибыли делегации почти из всех стран Африканского континента.
По словам президента России Владимира Путина, такой состав участников свидетельствует о желании углублять контакты.
Продолжается обсуждение ключевых вопросов сотрудничества.
Но это не влияет на интерес участников саммита Россия — Африка.
Подписано множество соглашений и меморандумов.
Саммит проходит в условиях беспрецедентного давления со стороны Запада.
Но несмотря на это, около половины стран представлено на самом высоком уровне.
Мероприятие проходит в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
Состоялась сессия "Продвижение гуманитарной политики на Африканском континенте: лучшие практики".
В этом году повестку дополнили значительной гуманитарной составляющей.
Прошла сессия "Строя общее будущее: образовательные и научные возможности России для Африки".
Особый интерес участники проявляют и к выставочной экспозиции.
В Кремле отметили, что Россия намерена провести и третью такую встречу.
РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.