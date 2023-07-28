https://ria.ru/20230728/medikamenty-1886872693.html

Здунов: странам Африки интересны медикаменты и электротехпродукция Мордовии

Здунов: странам Африки интересны медикаменты и электротехпродукция Мордовии - РИА Новости, 28.07.2023

Здунов: странам Африки интересны медикаменты и электротехпродукция Мордовии

Страны Африки заинтересованы в поставках из Мордовии электротехнической продукции, кабельной продукции, продукции тяжелого машиностроения и медикаментов,... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T15:20

2023-07-28T15:20

2023-07-28T15:20

республика мордовия

артем здунов

африка

алжир (провинция)

камерун

республика мордовия

форум "россия — африка"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — РИА Новости. Страны Африки заинтересованы в поставках из Мордовии электротехнической продукции, кабельной продукции, продукции тяжелого машиностроения и медикаментов, сообщил в интервью РИА Новости в рамках второго саммита "Россия — Африка" глава Мордовии Артем Здунов. "Ожидаем расширение рынков, поиск новых партнеров... Сейчас уже идут конкретные встречи, обсуждаются поставки нашей продукции: электротехнической продукции, кабельной продукции, тяжелого машиностроения, вагоностроения, медикаментов. Интересует все, что связано с переработкой в сельском хозяйстве, - технологии и оборудование. Это то, что вызывает у всех повышенный интерес", - рассказал он. Здунов отметил, что африканские страны заинтересованы в поставках противовирусных препаратов и антибиотиков. "Интересуют антибиотики широкого спектра действия, противовирусные препараты тоже широкого спектра действия. И, конечно же, субстанции для антибиотиков, основы которых позволяют производить их в любом месте... По медикаментам практически у всех стран возникает интерес", - сказал глава региона. По данным правительства Мордовии, Здунов на площадке форума "Россия – Африка" провел ряд встреч с представителями африканского континента, в том числе Алжира, Камеруна, Нигерии, Кот-д'Ивуар и других. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230727/peregovory-1886735938.html

африка

алжир (провинция)

камерун

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

артем здунов, африка, алжир (провинция), камерун, республика мордовия, форум "россия — африка"