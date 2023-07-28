Рейтинг@Mail.ru
Здунов: странам Африки интересны медикаменты и электротехпродукция Мордовии - РИА Новости, 28.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Мордовия
Республика Мордовия
 
15:20 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/medikamenty-1886872693.html
Здунов: странам Африки интересны медикаменты и электротехпродукция Мордовии
Здунов: странам Африки интересны медикаменты и электротехпродукция Мордовии - РИА Новости, 28.07.2023
Здунов: странам Африки интересны медикаменты и электротехпродукция Мордовии
Страны Африки заинтересованы в поставках из Мордовии электротехнической продукции, кабельной продукции, продукции тяжелого машиностроения и медикаментов,... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T15:20
2023-07-28T15:20
республика мордовия
артем здунов
африка
алжир (провинция)
камерун
республика мордовия
форум "россия — африка"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886869570_0:56:3542:2048_1920x0_80_0_0_bcf9c30224165f1642346ffe338dbecc.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — РИА Новости. Страны Африки заинтересованы в поставках из Мордовии электротехнической продукции, кабельной продукции, продукции тяжелого машиностроения и медикаментов, сообщил в интервью РИА Новости в рамках второго саммита "Россия — Африка" глава Мордовии Артем Здунов. "Ожидаем расширение рынков, поиск новых партнеров... Сейчас уже идут конкретные встречи, обсуждаются поставки нашей продукции: электротехнической продукции, кабельной продукции, тяжелого машиностроения, вагоностроения, медикаментов. Интересует все, что связано с переработкой в сельском хозяйстве, - технологии и оборудование. Это то, что вызывает у всех повышенный интерес", - рассказал он. Здунов отметил, что африканские страны заинтересованы в поставках противовирусных препаратов и антибиотиков. "Интересуют антибиотики широкого спектра действия, противовирусные препараты тоже широкого спектра действия. И, конечно же, субстанции для антибиотиков, основы которых позволяют производить их в любом месте... По медикаментам практически у всех стран возникает интерес", - сказал глава региона. По данным правительства Мордовии, Здунов на площадке форума "Россия – Африка" провел ряд встреч с представителями африканского континента, в том числе Алжира, Камеруна, Нигерии, Кот-д'Ивуар и других. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230727/peregovory-1886735938.html
африка
алжир (провинция)
камерун
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886869570_413:0:3144:2048_1920x0_80_0_0_cad4aeb2cb39ce81deed7e12424e447c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
артем здунов, африка, алжир (провинция), камерун, республика мордовия, форум "россия — африка"
Республика Мордовия, Артем Здунов, Африка, Алжир (провинция), Камерун, Республика Мордовия, Форум "Россия — Африка"

Здунов: странам Африки интересны медикаменты и электротехпродукция Мордовии

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГлава Республики Мордовия Артем Здунов
Глава Республики Мордовия Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Глава Республики Мордовия Артем Здунов
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — РИА Новости. Страны Африки заинтересованы в поставках из Мордовии электротехнической продукции, кабельной продукции, продукции тяжелого машиностроения и медикаментов, сообщил в интервью РИА Новости в рамках второго саммита "Россия — Африка" глава Мордовии Артем Здунов.
"Ожидаем расширение рынков, поиск новых партнеров... Сейчас уже идут конкретные встречи, обсуждаются поставки нашей продукции: электротехнической продукции, кабельной продукции, тяжелого машиностроения, вагоностроения, медикаментов. Интересует все, что связано с переработкой в сельском хозяйстве, - технологии и оборудование. Это то, что вызывает у всех повышенный интерес", - рассказал он.
Здунов отметил, что африканские страны заинтересованы в поставках противовирусных препаратов и антибиотиков.
"Интересуют антибиотики широкого спектра действия, противовирусные препараты тоже широкого спектра действия. И, конечно же, субстанции для антибиотиков, основы которых позволяют производить их в любом месте... По медикаментам практически у всех стран возникает интерес", - сказал глава региона.
По данным правительства Мордовии, Здунов на площадке форума "Россия – Африка" провел ряд встреч с представителями африканского континента, в том числе Алжира, Камеруна, Нигерии, Кот-д'Ивуар и других.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Глава Республики Мордовия Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
Глава Мордовии провел переговоры с главами компаний из Алжира и Камеруна
27 июля, 22:28
 
Республика МордовияАртем ЗдуновАфрикаАлжир (провинция)КамерунРеспублика МордовияФорум "Россия — Африка"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала