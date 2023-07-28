https://ria.ru/20230728/medikamenty-1886872693.html
Здунов: странам Африки интересны медикаменты и электротехпродукция Мордовии
Здунов: странам Африки интересны медикаменты и электротехпродукция Мордовии - РИА Новости, 28.07.2023
Здунов: странам Африки интересны медикаменты и электротехпродукция Мордовии
Страны Африки заинтересованы в поставках из Мордовии электротехнической продукции, кабельной продукции, продукции тяжелого машиностроения и медикаментов,... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T15:20
2023-07-28T15:20
2023-07-28T15:20
республика мордовия
артем здунов
африка
алжир (провинция)
камерун
республика мордовия
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — РИА Новости. Страны Африки заинтересованы в поставках из Мордовии электротехнической продукции, кабельной продукции, продукции тяжелого машиностроения и медикаментов, сообщил в интервью РИА Новости в рамках второго саммита "Россия — Африка" глава Мордовии Артем Здунов. "Ожидаем расширение рынков, поиск новых партнеров... Сейчас уже идут конкретные встречи, обсуждаются поставки нашей продукции: электротехнической продукции, кабельной продукции, тяжелого машиностроения, вагоностроения, медикаментов. Интересует все, что связано с переработкой в сельском хозяйстве, - технологии и оборудование. Это то, что вызывает у всех повышенный интерес", - рассказал он. Здунов отметил, что африканские страны заинтересованы в поставках противовирусных препаратов и антибиотиков. "Интересуют антибиотики широкого спектра действия, противовирусные препараты тоже широкого спектра действия. И, конечно же, субстанции для антибиотиков, основы которых позволяют производить их в любом месте... По медикаментам практически у всех стран возникает интерес", - сказал глава региона. По данным правительства Мордовии, Здунов на площадке форума "Россия – Африка" провел ряд встреч с представителями африканского континента, в том числе Алжира, Камеруна, Нигерии, Кот-д'Ивуар и других. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230727/peregovory-1886735938.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артем здунов, африка, алжир (провинция), камерун, республика мордовия, форум "россия — африка"
Республика Мордовия, Артем Здунов, Африка, Алжир (провинция), Камерун, Республика Мордовия, Форум "Россия — Африка"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — РИА Новости. Страны Африки заинтересованы в поставках из Мордовии электротехнической продукции, кабельной продукции, продукции тяжелого машиностроения и медикаментов, сообщил в интервью РИА Новости в рамках второго саммита "Россия — Африка" глава Мордовии Артем Здунов.
"Ожидаем расширение рынков, поиск новых партнеров... Сейчас уже идут конкретные встречи, обсуждаются поставки нашей продукции: электротехнической продукции, кабельной продукции, тяжелого машиностроения, вагоностроения, медикаментов. Интересует все, что связано с переработкой в сельском хозяйстве, - технологии и оборудование. Это то, что вызывает у всех повышенный интерес", - рассказал он.
Здунов отметил, что африканские страны заинтересованы в поставках противовирусных препаратов и антибиотиков.
"Интересуют антибиотики широкого спектра действия, противовирусные препараты тоже широкого спектра действия. И, конечно же, субстанции для антибиотиков, основы которых позволяют производить их в любом месте... По медикаментам практически у всех стран возникает интерес", - сказал глава региона.
По данным правительства Мордовии, Здунов на площадке форума "Россия – Африка" провел ряд встреч с представителями африканского континента, в том числе Алжира
, Камеруна
, Нигерии
, Кот-д'Ивуар и других.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге
. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Глава Мордовии провел переговоры с главами компаний из Алжира и Камеруна