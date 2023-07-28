https://ria.ru/20230728/masha-1886991433.html
Пропавшую из городского культурного центра Пскова кошку Машу нашли
Пропавшую из городского культурного центра Пскова кошку Машу нашли - РИА Новости, 28.07.2023
Пропавшую из городского культурного центра Пскова кошку Машу нашли
Кошку Машу из городского культурного центра Пскова, пропавшую в середине июля, нашли, сообщили в учреждении. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T20:54
2023-07-28T20:54
2023-07-28T21:29
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — РИА Новости. Кошку Машу из городского культурного центра Пскова, пропавшую в середине июля, нашли, сообщили в учреждении. "Дорогие друзья! Мы с чудесной новостью! Нашу Машу нашли!" — говорится в публикации в соцсети "ВКонтакте". Маша жила в центре с 2018 года, работники культурного учреждения ухаживали за ней, а 13 июля кошку унес неизвестный мужчина. Отмечается, что сотрудникам центра о местонахождении питомца сообщила жительница Пскова, которая узнала животное по объявлению. Кошка последние несколько дней прожила в парикмахерской, где ее кормили.
https://ria.ru/20230530/koshka-1874960762.html
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Хорошие новости, Псков, Россия
Пропавшую из городского культурного центра Пскова кошку Машу нашли
Кошку Машу из городского культурного центра Пскова, пропавшую в середине июля, нашли
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — РИА Новости.
Кошку Машу из городского культурного центра Пскова, пропавшую в середине июля, нашли, сообщили
в учреждении.
"Дорогие друзья! Мы с чудесной новостью! Нашу Машу нашли!" — говорится в публикации в соцсети "ВКонтакте".
Маша жила в центре с 2018 года, работники культурного учреждения ухаживали за ней, а 13 июля кошку унес неизвестный мужчина.
Отмечается, что сотрудникам центра о местонахождении питомца сообщила жительница Пскова, которая узнала животное по объявлению. Кошка последние несколько дней прожила в парикмахерской, где ее кормили.
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