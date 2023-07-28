https://ria.ru/20230728/liviya-1886864670.html

Ливия попросила Россию помочь вывести иностранные войска из страны

Ливия попросила Россию помочь вывести иностранные войска из страны - РИА Новости, 28.07.2023

Ливия попросила Россию помочь вывести иностранные войска из страны

Председатель президентского совета Ливии Мухаммед аль-Манфи на пленарном заседании саммита Россия-Африка обратился к России с просьбой оказать помощь в выводе... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T14:43

2023-07-28T14:43

2023-07-28T14:43

ливия

россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Председатель президентского совета Ливии Мухаммед аль-Манфи на пленарном заседании саммита Россия-Африка обратился к России с просьбой оказать помощь в выводе всех иностранных войск с территории африканской страны. "Обращаемся к нашим друзьям в российском руководстве и к нашим друзьям в африканских странах с тем, чтобы они оказали нам помощь в выводе всех иностранных войск с нашей территории", - сказал он на заседании, обращаясь к президенту России Владимиру Путину. Путин ранее заявил, что важно добиться подлинного национального единства в Ливии, чтобы страна не превратилась в зону для противоборства третьих государств. Президент отметил, что Россия понимает все сложности этого процесса и будет все делать, что от нее зависит, для того, чтобы способствовать "этому позитивному направлению взаимодействия всех сил самой Ливии". После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены. В настоящий момент в Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое – поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой – действует в Триполи. Второе – наделенное полномочиями палаты представителей – базируется в Сирте, им после отстранения Фатхи Башаги временно руководит Усама Хамад. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230728/diplomatiya-1886193314.html

https://ria.ru/20230728/liviya-1886828036.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

ливия, россия, владимир путин, халифа хафтар, оон, муаммар каддафи, триполи, в мире