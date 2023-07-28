Ливия попросила Россию помочь вывести иностранные войска из страны
Ливия попросила Россию о помощи в выводе всех иностранных войск с территории страны
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПленарное заседание Саммита "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге
Пленарное заседание Саммита "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Председатель президентского совета Ливии Мухаммед аль-Манфи на пленарном заседании саммита Россия-Африка обратился к России с просьбой оказать помощь в выводе всех иностранных войск с территории африканской страны.
"Обращаемся к нашим друзьям в российском руководстве и к нашим друзьям в африканских странах с тем, чтобы они оказали нам помощь в выводе всех иностранных войск с нашей территории", - сказал он на заседании, обращаясь к президенту России Владимиру Путину.
Путин ранее заявил, что важно добиться подлинного национального единства в Ливии, чтобы страна не превратилась в зону для противоборства третьих государств. Президент отметил, что Россия понимает все сложности этого процесса и будет все делать, что от нее зависит, для того, чтобы способствовать "этому позитивному направлению взаимодействия всех сил самой Ливии".
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.
В настоящий момент в Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое – поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой – действует в Триполи. Второе – наделенное полномочиями палаты представителей – базируется в Сирте, им после отстранения Фатхи Башаги временно руководит Усама Хамад.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.