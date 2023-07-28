https://ria.ru/20230728/lenoblast-1886921573.html
Ленобласть внедряет единую программу адаптации участников СВО
Ленобласть внедряет единую программу адаптации участников СВО - РИА Новости, 28.07.2023
Ленобласть внедряет единую программу адаптации участников СВО
Власти Ленинградской области внедряет комплексный подход к реабилитации участников специальной военной операции (СВО) и адаптации их к мирной жизни, сообщил РИА РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T17:08
2023-07-28T17:08
2023-07-28T17:08
ленинградская область
александр дрозденко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886927166_0:0:738:415_1920x0_80_0_0_9fb7a8a9b8e45f16a653661b160038a7.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Власти Ленинградской области внедряет комплексный подход к реабилитации участников специальной военной операции (СВО) и адаптации их к мирной жизни, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. По его словам, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление об утверждении региональной программы "Комплексная реабилитация и социальная интеграция в общество участников специальной военной операции в Ленинградской области на 2023-2025 годы". "Ленинградская область последовательно выполняет поручение президента России ― поддержать наших защитников, возвращающихся из зоны специальной военной операции. В регионе уже открылись центры медицинской реабилитации, за ней должна следовать реабилитация социальная ― возможность получить новую профессию, найти хорошую работу, включиться в систему патриотического воспитания. Помогать ветеранам СВО нужно комплексно, именно поэтому Ленинградская область сводит сегодня все меры поддержки и адаптации в единую программу", ― отметил глава Ленобласти. Как уточнили в пресс-службе, программа объединит меры поддержки, которые оказывают возвращающимся к мирной жизни, участникам СВО в учреждениях и организации социальной защиты, здравоохранения, образования, занятости, физической культуры спорта, некоммерческие организации. Документом предусмотрено совершенствование медицинской помощи, в том числе медицинской, психологической реабилитации, повышение социального самочувствия участников СВО, содействие защите их прав и интересов, восстановление физического состояния, повышение уровня жизни, совершенствование системы профориентации, профессиональной переподготовки, трудоустройства участников СВО.
https://ria.ru/20230712/lenoblast-1883814568.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886927166_72:0:728:492_1920x0_80_0_0_7f6d9be1a3174d55039b7a34aee8e88c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр дрозденко
Ленинградская область , Александр Дрозденко
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Власти Ленинградской области внедряет комплексный подход к реабилитации участников специальной военной операции (СВО) и адаптации их к мирной жизни, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
подписал постановление об утверждении региональной программы "Комплексная реабилитация и социальная интеграция в общество участников специальной военной операции в Ленинградской области на 2023-2025 годы".
Третье отделение госфонда "Защитники Отечества" открылось в Ленобласти
"Ленинградская область последовательно выполняет поручение президента России
― поддержать наших защитников, возвращающихся из зоны специальной военной операции. В регионе уже открылись центры медицинской реабилитации, за ней должна следовать реабилитация социальная ― возможность получить новую профессию, найти хорошую работу, включиться в систему патриотического воспитания. Помогать ветеранам СВО нужно комплексно, именно поэтому Ленинградская область сводит сегодня все меры поддержки и адаптации в единую программу", ― отметил глава Ленобласти.
Как уточнили в пресс-службе, программа объединит меры поддержки, которые оказывают возвращающимся к мирной жизни, участникам СВО в учреждениях и организации социальной защиты, здравоохранения, образования, занятости, физической культуры спорта, некоммерческие организации. Документом предусмотрено совершенствование медицинской помощи, в том числе медицинской, психологической реабилитации, повышение социального самочувствия участников СВО, содействие защите их прав и интересов, восстановление физического состояния, повышение уровня жизни, совершенствование системы профориентации, профессиональной переподготовки, трудоустройства участников СВО.