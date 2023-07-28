https://ria.ru/20230728/lenoblast-1886921573.html

Ленобласть внедряет единую программу адаптации участников СВО

Ленобласть внедряет единую программу адаптации участников СВО - РИА Новости, 28.07.2023

Ленобласть внедряет единую программу адаптации участников СВО

Власти Ленинградской области внедряет комплексный подход к реабилитации участников специальной военной операции (СВО) и адаптации их к мирной жизни, сообщил РИА РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T17:08

2023-07-28T17:08

2023-07-28T17:08

ленинградская область

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Власти Ленинградской области внедряет комплексный подход к реабилитации участников специальной военной операции (СВО) и адаптации их к мирной жизни, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. По его словам, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление об утверждении региональной программы "Комплексная реабилитация и социальная интеграция в общество участников специальной военной операции в Ленинградской области на 2023-2025 годы". "Ленинградская область последовательно выполняет поручение президента России ― поддержать наших защитников, возвращающихся из зоны специальной военной операции. В регионе уже открылись центры медицинской реабилитации, за ней должна следовать реабилитация социальная ― возможность получить новую профессию, найти хорошую работу, включиться в систему патриотического воспитания. Помогать ветеранам СВО нужно комплексно, именно поэтому Ленинградская область сводит сегодня все меры поддержки и адаптации в единую программу", ― отметил глава Ленобласти. Как уточнили в пресс-службе, программа объединит меры поддержки, которые оказывают возвращающимся к мирной жизни, участникам СВО в учреждениях и организации социальной защиты, здравоохранения, образования, занятости, физической культуры спорта, некоммерческие организации. Документом предусмотрено совершенствование медицинской помощи, в том числе медицинской, психологической реабилитации, повышение социального самочувствия участников СВО, содействие защите их прав и интересов, восстановление физического состояния, повышение уровня жизни, совершенствование системы профориентации, профессиональной переподготовки, трудоустройства участников СВО.

https://ria.ru/20230712/lenoblast-1883814568.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр дрозденко