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СМИ: россиянам разрешили сохранять ипотечные квартиры в случае банкротства
СМИ: россиянам разрешили сохранять ипотечные квартиры в случае банкротства - РИА Новости, 28.07.2023
СМИ: россиянам разрешили сохранять ипотечные квартиры в случае банкротства
Правительство России поддержало законопроект о сохранности единственного жилья ипотечников при личном банкротстве, сообщают "Известия" со ссылкой на проект... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T09:25
2023-07-28T09:25
2023-07-28T09:25
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Правительство России поддержало законопроект о сохранности единственного жилья ипотечников при личном банкротстве, сообщают "Известия" со ссылкой на проект официального отзыва правительства."Сегодня купленная в ипотеку единственная квартира никак не защищена, ее могут отобрать даже за непогашение не ипотечных кредитов", — процитировали слова члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова журналисты.Как указали авторы статьи, для сохранения недвижимости должнику необходимо заключить с банком мировое соглашение или предложить план по реструктуризации долга.Также в материале отмечается, что правительство поддерживает документ при условии доработки с учетом замечаний: необходимо определить условия заключения таких соглашений и определить условия погашения долга.
https://ria.ru/20230728/minpromtorg-1886746352.html
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экономика, россия, госдума рф
Экономика, Россия, Госдума РФ
СМИ: россиянам разрешили сохранять ипотечные квартиры в случае банкротства
Известия: правительство разрешило сохранять ипотечные квартиры банкротам в России