Рейтинг@Mail.ru
СМИ: россиянам разрешили сохранять ипотечные квартиры в случае банкротства - РИА Новости, 28.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:25 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/kvartiry-1886769640.html
СМИ: россиянам разрешили сохранять ипотечные квартиры в случае банкротства
СМИ: россиянам разрешили сохранять ипотечные квартиры в случае банкротства - РИА Новости, 28.07.2023
СМИ: россиянам разрешили сохранять ипотечные квартиры в случае банкротства
Правительство России поддержало законопроект о сохранности единственного жилья ипотечников при личном банкротстве, сообщают "Известия" со ссылкой на проект... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T09:25
2023-07-28T09:25
экономика
россия
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152088/47/1520884748_0:72:2001:1197_1920x0_80_0_0_19d03195d9125315752556f73c44a57e.jpg
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Правительство России поддержало законопроект о сохранности единственного жилья ипотечников при личном банкротстве, сообщают "Известия" со ссылкой на проект официального отзыва правительства.&quot;Сегодня купленная в ипотеку единственная квартира никак не защищена, ее могут отобрать даже за непогашение не ипотечных кредитов&quot;, — процитировали слова члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова журналисты.Как указали авторы статьи, для сохранения недвижимости должнику необходимо заключить с банком мировое соглашение или предложить план по реструктуризации долга.Также в материале отмечается, что правительство поддерживает документ при условии доработки с учетом замечаний: необходимо определить условия заключения таких соглашений и определить условия погашения долга.
https://ria.ru/20230728/minpromtorg-1886746352.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152088/47/1520884748_154:0:1845:1268_1920x0_80_0_0_33bc5647433960581de6396c259fdb84.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, госдума рф
Экономика, Россия, Госдума РФ
СМИ: россиянам разрешили сохранять ипотечные квартиры в случае банкротства

Известия: правительство разрешило сохранять ипотечные квартиры банкротам в России

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДом Правительства РФ
Дом Правительства РФ - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Дом Правительства РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Правительство России поддержало законопроект о сохранности единственного жилья ипотечников при личном банкротстве, сообщают "Известия" со ссылкой на проект официального отзыва правительства.
«

"Сегодня купленная в ипотеку единственная квартира никак не защищена, ее могут отобрать даже за непогашение не ипотечных кредитов", — процитировали слова члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова журналисты.

Как указали авторы статьи, для сохранения недвижимости должнику необходимо заключить с банком мировое соглашение или предложить план по реструктуризации долга.
Также в материале отмечается, что правительство поддерживает документ при условии доработки с учетом замечаний: необходимо определить условия заключения таких соглашений и определить условия погашения долга.
Стенд Минпромторга России - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
Минпромторг утвердил обновленный перечень параллельного импорта
Вчера, 01:03
 
ЭкономикаРоссияГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала