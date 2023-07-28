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Роспотребнадзор назвал ситуацию с корью в Татарстане стабильной - РИА Новости, 28.07.2023
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18:08 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/kor-1886954886.html
Роспотребнадзор назвал ситуацию с корью в Татарстане стабильной
Роспотребнадзор назвал ситуацию с корью в Татарстане стабильной - РИА Новости, 28.07.2023
Роспотребнадзор назвал ситуацию с корью в Татарстане стабильной
Эпидситуация по кори в Татарстане остаётся стабильной, очаги заболеваемости локализованы, сообщили журналистам в управлении Роспотребнадзора по Республике... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T18:08
2023-07-28T18:08
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
республика татарстан (татарстан)
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Эпидситуация по кори в Татарстане остаётся стабильной, очаги заболеваемости локализованы, сообщили журналистам в управлении Роспотребнадзора по Республике Татарстан.Ранее сообщалось, что в Татарстане 83 человека заразились корью, половина из них - иностранные граждане."Эпидситуация по кори в регионе остаётся стабильной. Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан в оперативном порядке проводится полный комплекс противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении.Всего с начала года в Татарстане зарегистрировано 83 случая кори, при этом в июле – только пять случаев, в июне – десять, пояснили в ведомстве.В настоящий момент очаги заболеваемости локализованы, подчеркнули в управлении. Ситуация остаётся на строгом контроле Роспотребнадзора.
республика татарстан (татарстан)
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика татарстан (татарстан)
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Республика Татарстан (Татарстан)
Роспотребнадзор назвал ситуацию с корью в Татарстане стабильной

Роспотребнадзор сообщил, что в Татарстане локализовали очаги заболеваемости корью

© РИА Новости / Рамиль СитдиковВакцина от кори
Вакцина от кори - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Вакцина от кори . Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Эпидситуация по кори в Татарстане остаётся стабильной, очаги заболеваемости локализованы, сообщили журналистам в управлении Роспотребнадзора по Республике Татарстан.
Ранее сообщалось, что в Татарстане 83 человека заразились корью, половина из них - иностранные граждане.
"Эпидситуация по кори в регионе остаётся стабильной. Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан в оперативном порядке проводится полный комплекс противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении.
Всего с начала года в Татарстане зарегистрировано 83 случая кори, при этом в июле – только пять случаев, в июне – десять, пояснили в ведомстве.
В настоящий момент очаги заболеваемости локализованы, подчеркнули в управлении. Ситуация остаётся на строгом контроле Роспотребнадзора.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Республика Татарстан (Татарстан)
 
 
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