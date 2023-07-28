https://ria.ru/20230728/kor-1886954886.html

Роспотребнадзор назвал ситуацию с корью в Татарстане стабильной

Роспотребнадзор назвал ситуацию с корью в Татарстане стабильной - РИА Новости, 28.07.2023

Роспотребнадзор назвал ситуацию с корью в Татарстане стабильной

Эпидситуация по кори в Татарстане остаётся стабильной, очаги заболеваемости локализованы, сообщили журналистам в управлении Роспотребнадзора по Республике... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T18:08

2023-07-28T18:08

2023-07-28T18:08

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

республика татарстан (татарстан)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1857978730_0:195:2509:1606_1920x0_80_0_0_4ff8d7a68d80c1be737b764c8fbded2e.jpg

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Эпидситуация по кори в Татарстане остаётся стабильной, очаги заболеваемости локализованы, сообщили журналистам в управлении Роспотребнадзора по Республике Татарстан.Ранее сообщалось, что в Татарстане 83 человека заразились корью, половина из них - иностранные граждане."Эпидситуация по кори в регионе остаётся стабильной. Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан в оперативном порядке проводится полный комплекс противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении.Всего с начала года в Татарстане зарегистрировано 83 случая кори, при этом в июле – только пять случаев, в июне – десять, пояснили в ведомстве.В настоящий момент очаги заболеваемости локализованы, подчеркнули в управлении. Ситуация остаётся на строгом контроле Роспотребнадзора.

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика татарстан (татарстан)