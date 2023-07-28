https://ria.ru/20230728/konferentsiya-1886978234.html
Россия и Африка договорились о ежегодной парламентской конференции
Россия и Африка договорились о ежегодной парламентской конференции - РИА Новости, 28.07.2023
Россия и Африка договорились о ежегодной парламентской конференции
РФ и страны Африки договорились ежегодно проводить Международную парламентскую конференцию "Россия – Африка", говорится в плане действий форума партнерства... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T19:42
2023-07-28T19:42
2023-07-28T19:48
россия
африка
в мире
форум "россия — африка"
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. РФ и страны Африки договорились ежегодно проводить Международную парламентскую конференцию "Россия – Африка", говорится в плане действий форума партнерства "Россия – Африка" на 2023–2026 годы, опубликованном на сайте Кремля. "Сотрудничество в области политики и безопасности. Политика... Предусмотреть ежегодное проведение Международной парламентской конференции "Россия – Африка", - говорится в документе.
https://ria.ru/20230728/deklaratsiya-1886967613.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, африка, в мире, форум "россия — африка"
Россия, Африка, В мире, Форум "Россия — Африка"
Россия и Африка договорились о ежегодной парламентской конференции
Россия и Африка договорились ежегодно проводить международную парламентскую конференцию