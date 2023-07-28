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Россия и Африка договорились о ежегодной парламентской конференции - РИА Новости, 28.07.2023
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19:42 28.07.2023 (обновлено: 19:48 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/konferentsiya-1886978234.html
Россия и Африка договорились о ежегодной парламентской конференции
Россия и Африка договорились о ежегодной парламентской конференции - РИА Новости, 28.07.2023
Россия и Африка договорились о ежегодной парламентской конференции
РФ и страны Африки договорились ежегодно проводить Международную парламентскую конференцию "Россия – Африка", говорится в плане действий форума партнерства... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T19:42
2023-07-28T19:48
россия
африка
в мире
форум "россия — африка"
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. РФ и страны Африки договорились ежегодно проводить Международную парламентскую конференцию "Россия – Африка", говорится в плане действий форума партнерства "Россия – Африка" на 2023–2026 годы, опубликованном на сайте Кремля. "Сотрудничество в области политики и безопасности. Политика... Предусмотреть ежегодное проведение Международной парламентской конференции "Россия – Африка", - говорится в документе.
https://ria.ru/20230728/deklaratsiya-1886967613.html
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россия, африка, в мире, форум "россия — африка"
Россия, Африка, В мире, Форум "Россия — Африка"
Россия и Африка договорились о ежегодной парламентской конференции

Россия и Африка договорились ежегодно проводить международную парламентскую конференцию

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкII Cаммит и форум "Россия - Африка"
II Cаммит и форум Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
II Cаммит и форум "Россия - Африка"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. РФ и страны Африки договорились ежегодно проводить Международную парламентскую конференцию "Россия – Африка", говорится в плане действий форума партнерства "Россия – Африка" на 2023–2026 годы, опубликованном на сайте Кремля.
«
"Сотрудничество в области политики и безопасности. Политика... Предусмотреть ежегодное проведение Международной парламентской конференции "Россия – Африка", - говорится в документе.
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Участники саммита Россия — Африка согласовали итоговую декларацию
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