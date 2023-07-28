Биография Александра Колкера
CC BY-SA 4.0 / АНО "Музыкальное сердце театра" / Мария Пахоменко, Александр Колкер и Александр Журбин на церемонии вручения премии "Музыкальное сердце театра", 2009Александр Наумович Колкер
CC BY-SA 4.0 / АНО "Музыкальное сердце театра" / Мария Пахоменко, Александр Колкер и Александр Журбин на церемонии вручения премии "Музыкальное сердце театра", 2009
Советский и российский композитор Александр Наумович Колкер родился 28 июля 1933 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).
В 1950 году окончил музыкальную школу по классу скрипки. Играл в симфоническом оркестре, потом увлекся джазом.
В 1950-1955 годах посещал семинар молодых композиторов при Ленинградской организации Союза композиторов РСФСР, где занимался у Иоганна Адмони и Иосифа Пустыльника.
В 1956 году Колкер окончил Ленинградский электротехнический институт (ныне Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" имени В.И. Ульянова (Ленина). Работал инженером.
Во время учебы в институте писал музыку к студенческим спектаклям, участвовал в создании Ленинградского молодежного эстрадного ансамбля (написал программу из 20 песен и оркестровых сочинений – "Весна в ЛЭТИ").
С 1958 года занимается профессиональной композиторской деятельностью.
Александр Колкер является автором свыше 100 песен, таких как "Туман", "Дождик", "Парень с Петроградской стороны", "Карелия", "Качает, качает", "Стоят девчонки", "Опять плывут куда-то корабли", "Зависть", "Чудо-кони", "Признание" и др.
В 1960 году Александр Колкер начал сотрудничать с поэтом Кимом Рыжовым, в союзе с которым написано большинство песен композитора. Первой исполнительницей многих песен Колкера была его жена народная артистка России Мария Пахоменко. Песни Колкера вошли в репертуар Лидии Клемент, Майи Кристалинской, Эдуарда Хиля, Иосифа Кобзона, Муслима Магомаева и других известных исполнителей эстрадного жанра.
Колкер – автор мюзиклов, музыки более чем к 30 спектаклям, музыки к кинофильмам.
На драматической сцене музыка Колкера звучала в спектаклях Ленинградского (ныне Санкт-Петербургский) драматического театра имени В.Ф. Комиссаржевской "Безупречная репутация" (1962), "Сор из избы" (1963), "Горестная жизнь шуга" (1963), "Иду на грозу" (1964), "Мятеж неизвестных" (1964) и др.; в постановках Ленинградского государственного театра имени Ленинского комсомола (ныне Театр-фестиваль "Балтийский дом") "Как поживаешь, парень?" (1962), "Что к чему" (1967); в постановках Ленинградского (ныне Санкт-Петербургский) театра имени Ленсовета "Человек и джентльмен" (1968), "Малыш и Карлсон" (1969), "Интервью в Буэнос-Айресе" (1976); в спектаклях Ленинградской студии телевидения "Памятник себе" (1963), "Кто-то должен" (1979) и др.
Одними из лучших произведений Колкера для музыкального театра считаются музыкальная трилогия "Свадьба Кречинского", "Дело", "Смерть Тарелкина" по мотивам пьес Александра Сухово-Кобылина, мюзиклы "Неизвестный с хвостом", "Ловите миг удачи", "Сказка про Емелю", "Труффальдино из Бергамо ", рок-мюзикл "Овод".
Произведения Колкера для музыкального театра были поставлены во многих городах России, в Болгарии, Польше, Германии, Чехии, Финляндии.
Александр Колкер написал музыку к кинофильмам "Хроника пикирующего бомбардировщика" (1967), "Личная жизнь Кузяева Валентина" (1967), "Завтра, третьего апреля…" (1969), "Волшебная сила" (1970), "Бой с тенью" (1972), "Последние дни Помпеи" (1972), "Уходя – уходи" (1978), "Трое в лодке, не считая собаки" (1979), "Мелодия на два голоса" (1980) и др.
В 1998 году композитор выпустил книгу воспоминаний "Лифт вниз не поднимает".
Александр Колкер – лауреат премии Ленинского комсомола (1968), Заслуженный деятель искусств РСФСР (1981).
В 2009 году Колкер стал лауреатом Национальной премии "Музыкальное сердце театра" за спектакль "Гадюка", поставленный по мотивам рассказа Алексея Толстого Новосибирским театром музыкальной комедии, в 2023 году получил Гран-при фестиваля "Музыкальное сердце театра" за вклад в развитие музыкального театра.
В 2009 году за композицию "Карелия" Колкер удостоился звания Почетный гражданин Республики Карелия. В 2019 году Александр Колкер получил высшую государственную награду Карелии – орден "Сампо".
Александр Колкер был женат на певице Марии Пахоменко (1937-2013). У него есть дочь.
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