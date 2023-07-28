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Биография Александра Колкера

Биография Александра Колкера - РИА Новости, 28.07.2023

Биография Александра Колкера

Советский и российский композитор Александр Наумович Колкер родился 28 июля 1933 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T02:08

2023-07-28T02:08

2023-07-28T02:08

справки

санкт-петербург

александр колкер

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Советский и российский композитор Александр Наумович Колкер родился 28 июля 1933 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). В 1950 году окончил музыкальную школу по классу скрипки. Играл в симфоническом оркестре, потом увлекся джазом. В 1950-1955 годах посещал семинар молодых композиторов при Ленинградской организации Союза композиторов РСФСР, где занимался у Иоганна Адмони и Иосифа Пустыльника. В 1956 году Колкер окончил Ленинградский электротехнический институт (ныне Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" имени В.И. Ульянова (Ленина). Работал инженером.Во время учебы в институте писал музыку к студенческим спектаклям, участвовал в создании Ленинградского молодежного эстрадного ансамбля (написал программу из 20 песен и оркестровых сочинений – "Весна в ЛЭТИ").С 1958 года занимается профессиональной композиторской деятельностью. Александр Колкер является автором свыше 100 песен, таких как "Туман", "Дождик", "Парень с Петроградской стороны", "Карелия", "Качает, качает", "Стоят девчонки", "Опять плывут куда-то корабли", "Зависть", "Чудо-кони", "Признание" и др.В 1960 году Александр Колкер начал сотрудничать с поэтом Кимом Рыжовым, в союзе с которым написано большинство песен композитора. Первой исполнительницей многих песен Колкера была его жена народная артистка России Мария Пахоменко. Песни Колкера вошли в репертуар Лидии Клемент, Майи Кристалинской, Эдуарда Хиля, Иосифа Кобзона, Муслима Магомаева и других известных исполнителей эстрадного жанра.Колкер – автор мюзиклов, музыки более чем к 30 спектаклям, музыки к кинофильмам. На драматической сцене музыка Колкера звучала в спектаклях Ленинградского (ныне Санкт-Петербургский) драматического театра имени В.Ф. Комиссаржевской "Безупречная репутация" (1962), "Сор из избы" (1963), "Горестная жизнь шуга" (1963), "Иду на грозу" (1964), "Мятеж неизвестных" (1964) и др.; в постановках Ленинградского государственного театра имени Ленинского комсомола (ныне Театр-фестиваль "Балтийский дом") "Как поживаешь, парень?" (1962), "Что к чему" (1967); в постановках Ленинградского (ныне Санкт-Петербургский) театра имени Ленсовета "Человек и джентльмен" (1968), "Малыш и Карлсон" (1969), "Интервью в Буэнос-Айресе" (1976); в спектаклях Ленинградской студии телевидения "Памятник себе" (1963), "Кто-то должен" (1979) и др. Одними из лучших произведений Колкера для музыкального театра считаются музыкальная трилогия "Свадьба Кречинского", "Дело", "Смерть Тарелкина" по мотивам пьес Александра Сухово-Кобылина, мюзиклы "Неизвестный с хвостом", "Ловите миг удачи", "Сказка про Емелю", "Труффальдино из Бергамо ", рок-мюзикл "Овод".Произведения Колкера для музыкального театра были поставлены во многих городах России, в Болгарии, Польше, Германии, Чехии, Финляндии.Александр Колкер написал музыку к кинофильмам "Хроника пикирующего бомбардировщика" (1967), "Личная жизнь Кузяева Валентина" (1967), "Завтра, третьего апреля…" (1969), "Волшебная сила" (1970), "Бой с тенью" (1972), "Последние дни Помпеи" (1972), "Уходя – уходи" (1978), "Трое в лодке, не считая собаки" (1979), "Мелодия на два голоса" (1980) и др. В 1998 году композитор выпустил книгу воспоминаний "Лифт вниз не поднимает". Александр Колкер – лауреат премии Ленинского комсомола (1968), Заслуженный деятель искусств РСФСР (1981).В 2009 году Колкер стал лауреатом Национальной премии "Музыкальное сердце театра" за спектакль "Гадюка", поставленный по мотивам рассказа Алексея Толстого Новосибирским театром музыкальной комедии, в 2023 году получил Гран-при фестиваля "Музыкальное сердце театра" за вклад в развитие музыкального театра. В 2009 году за композицию "Карелия" Колкер удостоился звания Почетный гражданин Республики Карелия. В 2019 году Александр Колкер получил высшую государственную награду Карелии – орден "Сампо". Александр Колкер был женат на певице Марии Пахоменко (1937-2013). У него есть дочь.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, санкт-петербург, александр колкер