https://ria.ru/20230728/kndr-1886761258.html

В КНДР предупредили США о последствиях ядерной войны против КНДР

В КНДР предупредили США о последствиях ядерной войны против КНДР - РИА Новости, 28.07.2023

В КНДР предупредили США о последствиях ядерной войны против КНДР

Министр обороны КНДР Кан Сун Нам в речи на праздничном параде в КНДР заявил, что США не останутся "целыми и невредимыми", если применят ядерное оружие против... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T07:54

2023-07-28T07:54

2023-07-28T07:54

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СЕУЛ, 28 июл – РИА Новости. Министр обороны КНДР Кан Сун Нам в речи на праздничном параде в КНДР заявил, что США не останутся "целыми и невредимыми", если применят ядерное оружие против КНДР, а столкнутся с небывалым кризисом, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Он заявил, что "агрессивные намерения враждебных сил стали яснее ясного" и США вместе со своими приспешниками, так называемой "Республикой Корея", пытаются с помощью своей ядерной консультативной группы развязать ядерную войну. Кан Сун Нам отметил, что США пытаются создать "агрессивный военный блок" с участием Южной Кореи и Японии, который нацелен против самостоятельных стран азиатско-тихоокеанского региона, в том числе КНДР, Вашингтон открыто "притаскивает" в регион Корейского полуострова силы НАТО и тем самым подвергает угрозе безопасность не только Северной Кореи, но и соседних государств. "У империалистов США нет оснований считать, что они останутся целыми и невредимыми даже после применения к нам ядреного оружия. Если США попытаются применить вооруженные силы против КНДР, то им придется перенести такой кризис, о котором они не могли даже подумать и с которым они никогда не сталкивались", - заявил министр. Он добавил, что вооруженные силы КНДР всегда будут "сражаться в одном окопе" вместе со странами и "прогрессивными" народами, ведущими борьбу за мирную, "прекрасную зеленую планету, где нет агрессии, грабежа, убийства и разрушения", ради защиты самостоятельности и справедливости.

https://ria.ru/20230728/kndr-1886758382.html

https://ria.ru/20230727/kndr-1886563016.html

сша

южная корея

япония

кндр (северная корея)

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в мире, сша, южная корея, япония, нато, кндр (северная корея)