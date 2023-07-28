https://ria.ru/20230728/kndr-1886761258.html
В КНДР предупредили США о последствиях ядерной войны против КНДР
В КНДР предупредили США о последствиях ядерной войны против КНДР - РИА Новости, 28.07.2023
В КНДР предупредили США о последствиях ядерной войны против КНДР
Министр обороны КНДР Кан Сун Нам в речи на праздничном параде в КНДР заявил, что США не останутся "целыми и невредимыми", если применят ядерное оружие против... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T07:54
2023-07-28T07:54
2023-07-28T07:54
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СЕУЛ, 28 июл – РИА Новости. Министр обороны КНДР Кан Сун Нам в речи на праздничном параде в КНДР заявил, что США не останутся "целыми и невредимыми", если применят ядерное оружие против КНДР, а столкнутся с небывалым кризисом, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Он заявил, что "агрессивные намерения враждебных сил стали яснее ясного" и США вместе со своими приспешниками, так называемой "Республикой Корея", пытаются с помощью своей ядерной консультативной группы развязать ядерную войну. Кан Сун Нам отметил, что США пытаются создать "агрессивный военный блок" с участием Южной Кореи и Японии, который нацелен против самостоятельных стран азиатско-тихоокеанского региона, в том числе КНДР, Вашингтон открыто "притаскивает" в регион Корейского полуострова силы НАТО и тем самым подвергает угрозе безопасность не только Северной Кореи, но и соседних государств. "У империалистов США нет оснований считать, что они останутся целыми и невредимыми даже после применения к нам ядреного оружия. Если США попытаются применить вооруженные силы против КНДР, то им придется перенести такой кризис, о котором они не могли даже подумать и с которым они никогда не сталкивались", - заявил министр. Он добавил, что вооруженные силы КНДР всегда будут "сражаться в одном окопе" вместе со странами и "прогрессивными" народами, ведущими борьбу за мирную, "прекрасную зеленую планету, где нет агрессии, грабежа, убийства и разрушения", ради защиты самостоятельности и справедливости.
https://ria.ru/20230728/kndr-1886758382.html
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сша
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в мире, сша, южная корея, япония, нато, кндр (северная корея)
В мире, США, Южная Корея, Япония, НАТО, КНДР (Северная Корея)
В КНДР предупредили США о последствиях ядерной войны против КНДР
Министр обороны КНДР рассказал, что ждет США при использовании ядерного оружия против КНДР
СЕУЛ, 28 июл – РИА Новости. Министр обороны КНДР Кан Сун Нам в речи на праздничном параде в КНДР заявил, что США не останутся "целыми и невредимыми", если применят ядерное оружие против КНДР, а столкнутся с небывалым кризисом, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Он заявил, что "агрессивные намерения враждебных сил стали яснее ясного" и США вместе со своими приспешниками, так называемой "Республикой Корея", пытаются с помощью своей ядерной консультативной группы развязать ядерную войну. Кан Сун Нам отметил, что США пытаются создать "агрессивный военный блок" с участием Южной Кореи
и Японии
, который нацелен против самостоятельных стран азиатско-тихоокеанского региона, в том числе КНДР, Вашингтон открыто "притаскивает" в регион Корейского полуострова
силы НАТО
и тем самым подвергает угрозе безопасность не только Северной Кореи, но и соседних государств.
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"У империалистов США нет оснований считать, что они останутся целыми и невредимыми даже после применения к нам ядреного оружия. Если США попытаются применить вооруженные силы против КНДР, то им придется перенести такой кризис, о котором они не могли даже подумать и с которым они никогда не сталкивались", - заявил министр.
Он добавил, что вооруженные силы КНДР всегда будут "сражаться в одном окопе" вместе со странами и "прогрессивными" народами, ведущими борьбу за мирную, "прекрасную зеленую планету, где нет агрессии, грабежа, убийства и разрушения", ради защиты самостоятельности и справедливости.
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