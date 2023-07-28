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В Югре надеются на участие африканских стран в кинофестивале "Дух огня" - РИА Новости, 28.07.2023
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
13:53 28.07.2023 (обновлено: 15:26 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/kinofestival-1886848102.html
В Югре надеются на участие африканских стран в кинофестивале "Дух огня"
В Югре надеются на участие африканских стран в кинофестивале "Дух огня" - РИА Новости, 28.07.2023
В Югре надеются на участие африканских стран в кинофестивале "Дух огня"
В Ханты-Мансийском автономном округе надеются на рост заинтересованности со стороны африканских стран в участии в международном фестивале кинематографических... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T13:53
2023-07-28T15:26
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийск
ханты-мансийский автономный округ
наталья комарова
югра
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — РИА Новости. В Ханты-Мансийском автономном округе надеются на рост заинтересованности со стороны африканских стран в участии в международном фестивале кинематографических дебютов "Дух огня", сообщила в интервью РИА Новости в рамках второго саммита "Россия–Африка" губернатор Наталья Комарова. "Главное, чтобы интерес был взаимный обеих сторон... Во-первых, у нас кинофестиваль, и приглашения открытые, уже начали приезжать и африканцы тоже, деятели культуры из Африки. У нас есть опыт, в этом году у нас была страна-гость фестиваля, и мы посчитали, что это удачный ход и можно его использовать. В этой связи заинтересованность африканских государств не теоретическая, а на практике они видят и понимают, что это возможно", - сказала она. Комарова отметила, что в Югре надеются на рост заинтересованности к международному фестивалю кинодебютов "Дух огня" со стороны стран Африки. "Во-первых, наш фестиваль с его историей и репутацией... Он интересен. Больше того, это фестиваль дебютов, что с одной стороны, накладывает на нас как на организаторов обязательства, а с другой стороны, это площадка, это возможности для тех, кто считает, что способен быть лидерами на этой площадке. И мы стараемся коммерциализировать такие процессы, которые связаны с продвижением материалов, которые представляются конкурсантами на фестиваль, то есть создаем им дорогу для продвижения", - рассказала глава Югры. Международный фестиваль кинематографических дебютов "Дух огня" проводится в Ханты-Мансийске с 2002 года при поддержке правительства региона. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия–Африка" проходят 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Первый саммит "Россия–Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африки.
https://ria.ru/20230612/delegatsiya-1877686147.html
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ханты-мансийск, ханты-мансийский автономный округ, наталья комарова, югра, форум "россия — африка"
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ, Наталья Комарова, Югра, Форум "Россия — Африка"

В Югре надеются на участие африканских стран в кинофестивале "Дух огня"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГубернатор Ханты‐Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова
Губернатор Ханты‐Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Губернатор Ханты‐Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — РИА Новости. В Ханты-Мансийском автономном округе надеются на рост заинтересованности со стороны африканских стран в участии в международном фестивале кинематографических дебютов "Дух огня", сообщила в интервью РИА Новости в рамках второго саммита "Россия–Африка" губернатор Наталья Комарова.
"Главное, чтобы интерес был взаимный обеих сторон... Во-первых, у нас кинофестиваль, и приглашения открытые, уже начали приезжать и африканцы тоже, деятели культуры из Африки. У нас есть опыт, в этом году у нас была страна-гость фестиваля, и мы посчитали, что это удачный ход и можно его использовать. В этой связи заинтересованность африканских государств не теоретическая, а на практике они видят и понимают, что это возможно", - сказала она.
Комарова отметила, что в Югре надеются на рост заинтересованности к международному фестивалю кинодебютов "Дух огня" со стороны стран Африки.
"Во-первых, наш фестиваль с его историей и репутацией... Он интересен. Больше того, это фестиваль дебютов, что с одной стороны, накладывает на нас как на организаторов обязательства, а с другой стороны, это площадка, это возможности для тех, кто считает, что способен быть лидерами на этой площадке. И мы стараемся коммерциализировать такие процессы, которые связаны с продвижением материалов, которые представляются конкурсантами на фестиваль, то есть создаем им дорогу для продвижения", - рассказала глава Югры.
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Международный фестиваль кинематографических дебютов "Дух огня" проводится в Ханты-Мансийске с 2002 года при поддержке правительства региона.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия–Африка" проходят 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Первый саммит "Россия–Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африки.
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-МансийскХанты-Мансийский автономный округНаталья КомароваЮграФорум "Россия — Африка"
 
 
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