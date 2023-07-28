В Югре надеются на участие африканских стран в кинофестивале "Дух огня"
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГубернатор Ханты‐Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова
Губернатор Ханты‐Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — РИА Новости. В Ханты-Мансийском автономном округе надеются на рост заинтересованности со стороны африканских стран в участии в международном фестивале кинематографических дебютов "Дух огня", сообщила в интервью РИА Новости в рамках второго саммита "Россия–Африка" губернатор Наталья Комарова.
"Главное, чтобы интерес был взаимный обеих сторон... Во-первых, у нас кинофестиваль, и приглашения открытые, уже начали приезжать и африканцы тоже, деятели культуры из Африки. У нас есть опыт, в этом году у нас была страна-гость фестиваля, и мы посчитали, что это удачный ход и можно его использовать. В этой связи заинтересованность африканских государств не теоретическая, а на практике они видят и понимают, что это возможно", - сказала она.
Комарова отметила, что в Югре надеются на рост заинтересованности к международному фестивалю кинодебютов "Дух огня" со стороны стран Африки.
"Во-первых, наш фестиваль с его историей и репутацией... Он интересен. Больше того, это фестиваль дебютов, что с одной стороны, накладывает на нас как на организаторов обязательства, а с другой стороны, это площадка, это возможности для тех, кто считает, что способен быть лидерами на этой площадке. И мы стараемся коммерциализировать такие процессы, которые связаны с продвижением материалов, которые представляются конкурсантами на фестиваль, то есть создаем им дорогу для продвижения", - рассказала глава Югры.
Международный фестиваль кинематографических дебютов "Дух огня" проводится в Ханты-Мансийске с 2002 года при поддержке правительства региона.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия–Африка" проходят 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Первый саммит "Россия–Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африки.