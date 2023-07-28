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Церемонию вручения "Эмми" перенесут из-за забастовок в Голливуде

Церемонию вручения "Эмми" перенесут из-за забастовок в Голливуде - РИА Новости, 28.07.2023

Церемонию вручения "Эмми" перенесут из-за забастовок в Голливуде

Церемонию вручения премии американской телеакадемии "Эмми", которая изначально планировалась на 18 сентября, перенесут из-за забастовок в Голливуде. Это... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T13:06

2023-07-28T13:06

2023-07-28T13:06

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сша

голливуд

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Церемонию вручения премии американской телеакадемии "Эмми", которая изначально планировалась на 18 сентября, перенесут из-за забастовок в Голливуде. Это произойдет впервые с 2001 года, сообщает издание Variety. "Вендорам 75-й церемонии вручения... премии "Эмми" сообщили, что церемония не выйдет в эфир 18 сентября", – пишет издание.Точная дата проведения церемонии "Эмми" пока не определена и, как ожидается, не будет озвучена раньше начала августа, указывает Variety. В предыдущий раз "Эмми" переносилась в 2001 году из-за теракта 11 сентября и начала военной операции США в Афганистане. Академия телевизионных наук и искусств США, которая присуждает "Эмми", настаивает на вручении премии уже в ноябре, однако телеканал Fox хочет транслировать мероприятие в январе 2024 года, пишет Variety. Решение о переносе даты было ожидаемым на фоне забастовок профсоюзов сценаристов и актеров, которые сковали работу Голливуда, отмечает Variety. Гильдия киноактеров начала забастовку после того, как не смогла договориться с Альянсом продюсеров об улучшении условий труда. Как сообщал профсоюз, в забастовках и пикетах по всей стране должны принять участие актеры и сотрудники таких медиакомпаний, как Amazon, Disney, Fox, Netflix, Paramount, Sony, Universal, Warner Bros. и других. О своей поддержке забастовки уже заявили Дженнифер Лоуренс и Мэрил Стрип. Бывший исполнительный директор киностудий Paramount и 20th Century Fox Барри Диллер заявил, что киноиндустрию в США ждет "абсолютный коллапс", если забастовки профсоюза сценаристов и профсоюза актеров Голливуда не прекратятся до 1 сентября. Кроме того, гильдия американских сценаристов, которая объединяет более 11,5 тысячи авторов, создающих контент для голливудских фильмов, сериалов и развлекательных шоу, начала в мае массовую забастовку после того, как не смогла договориться об улучшении условий труда с Альянсом продюсеров кино и телевидения. В последний раз сценаристы США бастовали в 2007 году, тогда их акция продолжалась около 100 дней, а потери от простоя кинобизнеса в это время превысили два миллиарда долларов.

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голливуд

афганистан

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

сша, голливуд, афганистан, дженнифер лоуренс, amazon, netflix, 20th century fox