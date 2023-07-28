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Kaspersky сообщил о росте числа кибератак вымогателей в Южной Африке - РИА Новости, 28.07.2023
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18:03 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/kiberataki-1886954194.html
Kaspersky сообщил о росте числа кибератак вымогателей в Южной Африке
Kaspersky сообщил о росте числа кибератак вымогателей в Южной Африке - РИА Новости, 28.07.2023
Kaspersky сообщил о росте числа кибератак вымогателей в Южной Африке
Число попыток атак программ-вымогателей на индивидуальных и корпоративных пользователей в Южной Африке во втором квартале 2023 года увеличилось на 10% по... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T18:03
2023-07-28T18:03
технологии
кения
нигерия
африка
лаборатория касперского
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Число попыток атак программ-вымогателей на индивидуальных и корпоративных пользователей в Южной Африке во втором квартале 2023 года увеличилось на 10% по сравнению с первым кварталом года, заявил РИА Новости руководитель управления исследования угроз "Лаборатории Касперского" Александр Лискин. &quot;Согласно данным Kaspersky Security Network, во втором квартале 2023 года в Южной Африке число попыток атак программ-вымогателей на индивидуальных и корпоративных пользователей увеличилось на 10% по сравнению с первым кварталом. В Кении за тот же период наблюдался рост на 2%, а в Нигерии – снижение на 8%. Все эти попытки атаки были заблокированы решениями Касперского&quot;, - сказал Лискин в кулуарах второго саммита &quot;Россия - Африка&quot;.По его словам, 45% южноафриканских организаций столкнулись с кибератаками за 2021-2022 годы. "Программы-вымогатели остаются одной из основных угроз информационной безопасности во всем мире и в метарегионе. В то время как в начале 2023 года в Африке наблюдалось снижение числа атак программ-вымогателей, во втором квартале в некоторых регионах наблюдалась тенденция к росту по сравнению с аналогичным периодом 2022 года", - отметил Лискин. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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технологии, кения, нигерия, африка, лаборатория касперского, форум "россия — африка"
Технологии, Кения, Нигерия, Африка, Лаборатория Касперского, Форум "Россия — Африка"
Kaspersky сообщил о росте числа кибератак вымогателей в Южной Африке

Kaspersky: число попыток кибератак вымогателей в Южной Африке выросло на десять процентов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкИнформационные технологии
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Число попыток атак программ-вымогателей на индивидуальных и корпоративных пользователей в Южной Африке во втором квартале 2023 года увеличилось на 10% по сравнению с первым кварталом года, заявил РИА Новости руководитель управления исследования угроз "Лаборатории Касперского" Александр Лискин.
«

"Согласно данным Kaspersky Security Network, во втором квартале 2023 года в Южной Африке число попыток атак программ-вымогателей на индивидуальных и корпоративных пользователей увеличилось на 10% по сравнению с первым кварталом. В Кении за тот же период наблюдался рост на 2%, а в Нигерии – снижение на 8%. Все эти попытки атаки были заблокированы решениями Касперского", - сказал Лискин в кулуарах второго саммита "Россия - Африка".

По его словам, 45% южноафриканских организаций столкнулись с кибератаками за 2021-2022 годы. "Программы-вымогатели остаются одной из основных угроз информационной безопасности во всем мире и в метарегионе. В то время как в начале 2023 года в Африке наблюдалось снижение числа атак программ-вымогателей, во втором квартале в некоторых регионах наблюдалась тенденция к росту по сравнению с аналогичным периодом 2022 года", - отметил Лискин.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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