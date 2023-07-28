https://ria.ru/20230728/kiberataki-1886954194.html

Kaspersky сообщил о росте числа кибератак вымогателей в Южной Африке

Kaspersky сообщил о росте числа кибератак вымогателей в Южной Африке - РИА Новости, 28.07.2023

Kaspersky сообщил о росте числа кибератак вымогателей в Южной Африке

Число попыток атак программ-вымогателей на индивидуальных и корпоративных пользователей в Южной Африке во втором квартале 2023 года увеличилось на 10% по... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T18:03

2023-07-28T18:03

2023-07-28T18:03

технологии

кения

нигерия

африка

лаборатория касперского

форум "россия — африка"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Число попыток атак программ-вымогателей на индивидуальных и корпоративных пользователей в Южной Африке во втором квартале 2023 года увеличилось на 10% по сравнению с первым кварталом года, заявил РИА Новости руководитель управления исследования угроз "Лаборатории Касперского" Александр Лискин. "Согласно данным Kaspersky Security Network, во втором квартале 2023 года в Южной Африке число попыток атак программ-вымогателей на индивидуальных и корпоративных пользователей увеличилось на 10% по сравнению с первым кварталом. В Кении за тот же период наблюдался рост на 2%, а в Нигерии – снижение на 8%. Все эти попытки атаки были заблокированы решениями Касперского", - сказал Лискин в кулуарах второго саммита "Россия - Африка".По его словам, 45% южноафриканских организаций столкнулись с кибератаками за 2021-2022 годы. "Программы-вымогатели остаются одной из основных угроз информационной безопасности во всем мире и в метарегионе. В то время как в начале 2023 года в Африке наблюдалось снижение числа атак программ-вымогателей, во втором квартале в некоторых регионах наблюдалась тенденция к росту по сравнению с аналогичным периодом 2022 года", - отметил Лискин. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230508/khakery-1870431260.html

кения

нигерия

африка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, кения, нигерия, африка, лаборатория касперского, форум "россия — африка"