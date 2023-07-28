https://ria.ru/20230728/kharitonov-1886243459.html
Глава "Иннотех" Дмитрий Харитонов: финансовые технологии делают мир удобнее
Глава "Иннотех" Дмитрий Харитонов: финансовые технологии делают мир удобнее - РИА Новости, 28.07.2023
Глава "Иннотех" Дмитрий Харитонов: финансовые технологии делают мир удобнее
В последние годы российские финансовые организации активно внедряют в свои процессы инновационные технологии. О том, как финтех стимулирует экономику страны, о... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T14:00
2023-07-28T14:00
2023-07-28T14:28
интервью
интервью - авторы
дмитрий харитонов
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центральный банк рф (цб рф)
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В последние годы российские финансовые организации активно внедряют в свои процессы инновационные технологии. О том, как финтех стимулирует экономику страны, о самых востребованных продуктах, а также о перспективах отрасли рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор Группы "Иннотех" (Холдинг Т1) Дмитрий Харитонов.– Какие инновационные технологии сегодня используются для повышения доступности, качества и расширения ассортимента финансовых услуг? Какие продукты финтеха наиболее востребованы?– Финтех в целом объединяет широкий спектр компаний. Это не только банки, но и организации, которые предоставляют услуги по торговле цифровыми финансовыми активами, платежные сервисы и многое другое. Финансы – это кровеносная система для любого бизнеса: чтобы организм работал, нужно чтобы кровь в нем циркулировала и насыщалась кислородом. Технологии в этом помогают: они стали серьезным драйвером для развития всех отраслей, в частности, финансовой. Возьмем любой крупный банк: 95% успеха, если не больше, – это заслуга ИТ и того, как с помощью инноваций компания предоставляет цифровые продукты и услуги, работает с клиентом. Если в это не вкладывать средства, не внедрять новые сервисы, произойдет отток клиентской базы и, в результате, сокращение бизнеса.Банки используют множество методик и подходов для развития бизнеса, в первую очередь, микросервисную архитектуру. То есть компания разбивает на кусочки большую систему и складывает ее в нужной конфигурации. Такой подход позволяет быстро создавать приложения и запускать их параллельно, что критично при разработке одного продукта несколькими командами. Микросервисная архитектура – это фундамент, остальные технологии работают "под капотом".Сегодня особенно востребовано все, что связано с данными, поскольку финансовым организациям нужно анализировать информацию из множества разрозненных источников: банковская история, соцсети и прочее. Перефразирую известное высказывание: кто владеет данными, тот владеет миром. Поэтому компании активно внедряют технологии для построения сложной аналитики и предиктивных моделей, различного рода оптимизаторы и криптоанклавы. Благодаря подобным разработкам финансовые организации более взвешенно принимают решения, какому клиенту предоставлять кредит и на какую сумму. В корпоративном сегменте данные играют не меньшую роль. Здесь сложные модели на базе графовой аналитики могут выявить бенефициарные связи, помочь разобраться в корпоративном ландшафте и принять правильное решение.– Как финтех помогает развитию финансового сектора и экономики в целом на национальном уровне? Какие отрасли, помимо банковской, он стимулирует?– Для банковского сектора внедрение новейших технологий – это уже вопрос выживания. И крупные финансовые организации достаточно много в это инвестируют, а, значит, могут работать в наименее рискованном диапазоне. Финтех-решения также помогают им качественно оценивать кредитоспособность клиента и предлагать безопасный с точки зрения кредитного риска продукт. Это win-win. Те компании, которые не могут инвестировать достаточные ресурсы в цифровизацию процессов, работают в зоне гораздо большего риска. Как правило, их проще вытеснить с рынка. Посмотрите на финансовый сектор: пятерка крупнейших банков становится все сильнее, а количество некрупных игроков сокращается. Но и у небольших компаний есть шанс завоевать рынок и развиваться дальше с помощью технологий.На государственном уровне вложения в цифровизацию играют важнейшую роль. В прошлом году международные платежные системы покинули российский рынок, однако мы по-прежнему совершаем покупки в магазинах с помощью банковских карт и приложений на смартфоне. Благодаря тому, что государство ранее инвестировало в создание и развитие Национальной платежной системы, мы эту ситуацию успешно преодолели.– Расскажите о деятельности Группы "Иннотех". Какие продукты и инструменты вы предлагаете?– Мы традиционно фокусируемся на финтех-сегментах. С точки зрения клиентской базы, мы обслуживаем как крупнейшие банки страны, так и финтех-компании меньших масштабов. Наш главный флагманский продукт – Цифровая банковская платформа (ЦБП) – поддерживает инфраструктуру ряда ведущих банков. Это технология-конструктор, с помощью которой финансовые организации могут добавлять новые продукты и услуги для розничных и бизнес-клиентов в считанные дни. Внутри ЦБП – Open API, что позволяет легко подключать решения партнеров, выстраивать единую экосистему и существенно увеличивать выручку за счет небанковских сервисов. В результате бизнес решает свои задачи и повышает эффективность процессов, а конечный клиент получает продукт, который полностью соответствует его запросам, – эффект win-win.Если же говорить о географии нашей деятельности, "Иннотех" уже вышел за периметр страны. Мы сотрудничаем с национальным платежным оператором Узбекистана компанией UZCARD и начали работать с Tenge Bank (дочерняя структура казахстанского Halyk Bank — РИА Новости). Дружественные страны для нас открыты, и мы с радостью делимся с ними технологиями.– Группа "Иннотех" принимала участие в ПМЭФ-2023. С чем компания приехала на форум? Что обсуждали с участниками рынка, что предлагаете со своей стороны?–Сейчас бизнесу нужно смотреть шире на задачи, которые многие привыкли решать в одиночку. Мы всегда предполагаем, как накопленный нами в финтехе опыт может быть полезен другим компаниям, о чем много говорили с участниками форума. У "Иннотех" есть ряд технологий, которые могут быть масштабированы на различные индустрии. Например, графовая платформа "Мирион" для выявления связанных заемщиков может найти применение в том числе в производстве. "Мирион" способен отслеживать цепочки поставок и наличие связей между поставщиками, а значит, повышать прозрачность транзакций.Наше решение криптоанклав анализирует большой объем синтетических данных. В этот сервис можно загрузить информацию из разных источников, в том числе персональные данные от финансовых, страховых, логистических компаний, сотовых операторов. Платформа применяет специальные алгоритмы очистки, деперсонализирует информацию, обрабатывает ее и выдает прогнозы или рекомендации по поставленной бизнес-задаче. Это один из продуктов, который мы представили в рамках ПМЭФ-2023. Он также вызывает интерес со стороны различных сфер бизнеса.– Банки в последнее время все активнее развивают технологии биометрии. На это же нацелены и действия ЦБ по совершенствованию Единой биометрической системы (ЕБС). Какие перспективы у этого направления? Есть ли у вас соответствующие разработки?– Один из самых знаковых социальных проектов в этой области – разработка системы транспортного процессинга, которая используется в московском транспорте. К примеру, человек проходит через турникет метро, смотрит в камеру, и система Face Pay идентифицирует пассажира, связывает его с платежным аккаунтом и списывает деньги. Здесь биометрия – это вспомогательная технология. Она используется для идентификации клиента и проведения платежа через связанные с ним аккаунты и платежные инструменты.Также активно развивается Единая биометрическая система. Многие банки ею пользуются для удаленной идентификации клиентов при одобрении тех или иных операций, для которых ранее нужен был паспорт. Это здорово работает с точки зрения интеграции с различными госуслугами, налоговыми органами и платформой госсервисов как инструмент для доступа к различным цифровым продуктам.Биометрия становится все более безопасной – защита от возможных мошеннических действий постоянно совершенствуется. Если судить по транзакционной активности в московском транспорте, количество случаев использования биометрии для оплаты проезда лишь растет. Это означает, что технология интересна, люди активно ее применяют, а значит, она будет развиваться.– Оцените перспективы отрасли. Что нового сможет предложить клиентам финтех в недалеком будущем?– Продолжат появляться новые финансовые услуги и цифровые продукты. Мы ожидаем более глубокую интеграцию и, возможно, образование экосистем: сотовые операторы будут объединяться с банками и ритейлом, выпуская на рынок комплексные предложения. Развитие цифровизации продолжится абсолютно точно. Это будет масштабно и интересно.Сейчас много работы, которая не видна пользователю, особенно в сфере импортозамещения. Многие компании меняют ядро системы, до сих пор функционирующей на зарубежном стеке, который оказался без поддержки. Вся эта системная и важная работа идет прямо сейчас, и она точно будет завершена.Запуск новых цифровых бизнес-моделей и переход на импортонезависимую критическую ИТ-инфраструктуру вошел в топ приоритетов компаний на 2023 год, что радует. Это значит, что бизнес смотрит в будущее, действует стратегически и масштабно, а также способен планировать свое развитие на долгий срок. И мы рады его в этом поддержать.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
интервью, интервью - авторы, дмитрий харитонов, россия, узбекистан, казахстан, центральный банк рф (цб рф), банки, технологии, экономика
Интервью, Интервью - Авторы, Дмитрий Харитонов, Россия, Узбекистан, Казахстан, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Банки, Технологии, Экономика
В последние годы российские финансовые организации активно внедряют в свои процессы инновационные технологии. О том, как финтех стимулирует экономику страны, о самых востребованных продуктах, а также о перспективах отрасли рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор Группы "Иннотех" (Холдинг Т1) Дмитрий Харитонов.
– Какие инновационные технологии сегодня используются для повышения доступности, качества и расширения ассортимента финансовых услуг? Какие продукты финтеха наиболее востребованы?
– Финтех в целом объединяет широкий спектр компаний. Это не только банки, но и организации, которые предоставляют услуги по торговле цифровыми финансовыми активами, платежные сервисы и многое другое. Финансы – это кровеносная система для любого бизнеса: чтобы организм работал, нужно чтобы кровь в нем циркулировала и насыщалась кислородом. Технологии в этом помогают: они стали серьезным драйвером для развития всех отраслей, в частности, финансовой. Возьмем любой крупный банк: 95% успеха, если не больше, – это заслуга ИТ и того, как с помощью инноваций компания предоставляет цифровые продукты и услуги, работает с клиентом. Если в это не вкладывать средства, не внедрять новые сервисы, произойдет отток клиентской базы и, в результате, сокращение бизнеса.
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Банки используют множество методик и подходов для развития бизнеса, в первую очередь, микросервисную архитектуру. То есть компания разбивает на кусочки большую систему и складывает ее в нужной конфигурации. Такой подход позволяет быстро создавать приложения и запускать их параллельно, что критично при разработке одного продукта несколькими командами. Микросервисная архитектура – это фундамент, остальные технологии работают "под капотом".
Сегодня особенно востребовано все, что связано с данными, поскольку финансовым организациям нужно анализировать информацию из множества разрозненных источников: банковская история, соцсети и прочее. Перефразирую известное высказывание: кто владеет данными, тот владеет миром. Поэтому компании активно внедряют технологии для построения сложной аналитики и предиктивных моделей, различного рода оптимизаторы и криптоанклавы. Благодаря подобным разработкам финансовые организации более взвешенно принимают решения, какому клиенту предоставлять кредит и на какую сумму. В корпоративном сегменте данные играют не меньшую роль. Здесь сложные модели на базе графовой аналитики могут выявить бенефициарные связи, помочь разобраться в корпоративном ландшафте и принять правильное решение.
– Как финтех помогает развитию финансового сектора и экономики в целом на национальном уровне? Какие отрасли, помимо банковской, он стимулирует?
– Для банковского сектора внедрение новейших технологий – это уже вопрос выживания. И крупные финансовые организации достаточно много в это инвестируют, а, значит, могут работать в наименее рискованном диапазоне. Финтех-решения также помогают им качественно оценивать кредитоспособность клиента и предлагать безопасный с точки зрения кредитного риска продукт. Это win-win. Те компании, которые не могут инвестировать достаточные ресурсы в цифровизацию процессов, работают в зоне гораздо большего риска. Как правило, их проще вытеснить с рынка. Посмотрите на финансовый сектор: пятерка крупнейших банков становится все сильнее, а количество некрупных игроков сокращается. Но и у небольших компаний есть шанс завоевать рынок и развиваться дальше с помощью технологий.
На государственном уровне вложения в цифровизацию играют важнейшую роль. В прошлом году международные платежные системы покинули российский рынок, однако мы по-прежнему совершаем покупки в магазинах с помощью банковских карт и приложений на смартфоне. Благодаря тому, что государство ранее инвестировало в создание и развитие Национальной платежной системы, мы эту ситуацию успешно преодолели.
– Расскажите о деятельности Группы "Иннотех". Какие продукты и инструменты вы предлагаете?
– Мы традиционно фокусируемся на финтех-сегментах. С точки зрения клиентской базы, мы обслуживаем как крупнейшие банки страны, так и финтех-компании меньших масштабов. Наш главный флагманский продукт – Цифровая банковская платформа (ЦБП) – поддерживает инфраструктуру ряда ведущих банков. Это технология-конструктор, с помощью которой финансовые организации могут добавлять новые продукты и услуги для розничных и бизнес-клиентов в считанные дни. Внутри ЦБП – Open API, что позволяет легко подключать решения партнеров, выстраивать единую экосистему и существенно увеличивать выручку за счет небанковских сервисов. В результате бизнес решает свои задачи и повышает эффективность процессов, а конечный клиент получает продукт, который полностью соответствует его запросам, – эффект win-win.
Если же говорить о географии нашей деятельности, "Иннотех" уже вышел за периметр страны. Мы сотрудничаем с национальным платежным оператором Узбекистана компанией UZCARD и начали работать с Tenge Bank (дочерняя структура казахстанского Halyk Bank — РИА Новости). Дружественные страны для нас открыты, и мы с радостью делимся с ними технологиями.
– Группа "Иннотех" принимала участие в ПМЭФ-2023. С чем компания приехала на форум? Что обсуждали с участниками рынка, что предлагаете со своей стороны?
–Сейчас бизнесу нужно смотреть шире на задачи, которые многие привыкли решать в одиночку. Мы всегда предполагаем, как накопленный нами в финтехе опыт может быть полезен другим компаниям, о чем много говорили с участниками форума. У "Иннотех" есть ряд технологий, которые могут быть масштабированы на различные индустрии. Например, графовая платформа "Мирион" для выявления связанных заемщиков может найти применение в том числе в производстве. "Мирион" способен отслеживать цепочки поставок и наличие связей между поставщиками, а значит, повышать прозрачность транзакций.
Наше решение криптоанклав анализирует большой объем синтетических данных. В этот сервис можно загрузить информацию из разных источников, в том числе персональные данные от финансовых, страховых, логистических компаний, сотовых операторов. Платформа применяет специальные алгоритмы очистки, деперсонализирует информацию, обрабатывает ее и выдает прогнозы или рекомендации по поставленной бизнес-задаче. Это один из продуктов, который мы представили в рамках ПМЭФ-2023. Он также вызывает интерес со стороны различных сфер бизнеса.
– Банки в последнее время все активнее развивают технологии биометрии. На это же нацелены и действия ЦБ по совершенствованию Единой биометрической системы (ЕБС). Какие перспективы у этого направления? Есть ли у вас соответствующие разработки?
– Один из самых знаковых социальных проектов в этой области – разработка системы транспортного процессинга, которая используется в московском транспорте. К примеру, человек проходит через турникет метро, смотрит в камеру, и система Face Pay идентифицирует пассажира, связывает его с платежным аккаунтом и списывает деньги. Здесь биометрия – это вспомогательная технология. Она используется для идентификации клиента и проведения платежа через связанные с ним аккаунты и платежные инструменты.
Также активно развивается Единая биометрическая система. Многие банки ею пользуются для удаленной идентификации клиентов при одобрении тех или иных операций, для которых ранее нужен был паспорт. Это здорово работает с точки зрения интеграции с различными госуслугами, налоговыми органами и платформой госсервисов как инструмент для доступа к различным цифровым продуктам.
Биометрия становится все более безопасной – защита от возможных мошеннических действий постоянно совершенствуется. Если судить по транзакционной активности в московском транспорте, количество случаев использования биометрии для оплаты проезда лишь растет. Это означает, что технология интересна, люди активно ее применяют, а значит, она будет развиваться.
– Оцените перспективы отрасли. Что нового сможет предложить клиентам финтех в недалеком будущем?
– Продолжат появляться новые финансовые услуги и цифровые продукты. Мы ожидаем более глубокую интеграцию и, возможно, образование экосистем: сотовые операторы будут объединяться с банками и ритейлом, выпуская на рынок комплексные предложения. Развитие цифровизации продолжится абсолютно точно. Это будет масштабно и интересно.
Сейчас много работы, которая не видна пользователю, особенно в сфере импортозамещения. Многие компании меняют ядро системы, до сих пор функционирующей на зарубежном стеке, который оказался без поддержки. Вся эта системная и важная работа идет прямо сейчас, и она точно будет завершена.
Запуск новых цифровых бизнес-моделей и переход на импортонезависимую критическую ИТ-инфраструктуру вошел в топ приоритетов компаний на 2023 год, что радует. Это значит, что бизнес смотрит в будущее, действует стратегически и масштабно, а также способен планировать свое развитие на долгий срок. И мы рады его в этом поддержать.