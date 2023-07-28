https://ria.ru/20230728/kharitonov-1886243459.html

Глава "Иннотех" Дмитрий Харитонов: финансовые технологии делают мир удобнее

Глава "Иннотех" Дмитрий Харитонов: финансовые технологии делают мир удобнее - РИА Новости, 28.07.2023

Глава "Иннотех" Дмитрий Харитонов: финансовые технологии делают мир удобнее

В последние годы российские финансовые организации активно внедряют в свои процессы инновационные технологии. О том, как финтех стимулирует экономику страны, о... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T14:00

2023-07-28T14:00

2023-07-28T14:28

интервью

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В последние годы российские финансовые организации активно внедряют в свои процессы инновационные технологии. О том, как финтех стимулирует экономику страны, о самых востребованных продуктах, а также о перспективах отрасли рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор Группы "Иннотех" (Холдинг Т1) Дмитрий Харитонов.– Какие инновационные технологии сегодня используются для повышения доступности, качества и расширения ассортимента финансовых услуг? Какие продукты финтеха наиболее востребованы?– Финтех в целом объединяет широкий спектр компаний. Это не только банки, но и организации, которые предоставляют услуги по торговле цифровыми финансовыми активами, платежные сервисы и многое другое. Финансы – это кровеносная система для любого бизнеса: чтобы организм работал, нужно чтобы кровь в нем циркулировала и насыщалась кислородом. Технологии в этом помогают: они стали серьезным драйвером для развития всех отраслей, в частности, финансовой. Возьмем любой крупный банк: 95% успеха, если не больше, – это заслуга ИТ и того, как с помощью инноваций компания предоставляет цифровые продукты и услуги, работает с клиентом. Если в это не вкладывать средства, не внедрять новые сервисы, произойдет отток клиентской базы и, в результате, сокращение бизнеса.Банки используют множество методик и подходов для развития бизнеса, в первую очередь, микросервисную архитектуру. То есть компания разбивает на кусочки большую систему и складывает ее в нужной конфигурации. Такой подход позволяет быстро создавать приложения и запускать их параллельно, что критично при разработке одного продукта несколькими командами. Микросервисная архитектура – это фундамент, остальные технологии работают "под капотом".Сегодня особенно востребовано все, что связано с данными, поскольку финансовым организациям нужно анализировать информацию из множества разрозненных источников: банковская история, соцсети и прочее. Перефразирую известное высказывание: кто владеет данными, тот владеет миром. Поэтому компании активно внедряют технологии для построения сложной аналитики и предиктивных моделей, различного рода оптимизаторы и криптоанклавы. Благодаря подобным разработкам финансовые организации более взвешенно принимают решения, какому клиенту предоставлять кредит и на какую сумму. В корпоративном сегменте данные играют не меньшую роль. Здесь сложные модели на базе графовой аналитики могут выявить бенефициарные связи, помочь разобраться в корпоративном ландшафте и принять правильное решение.– Как финтех помогает развитию финансового сектора и экономики в целом на национальном уровне? Какие отрасли, помимо банковской, он стимулирует?– Для банковского сектора внедрение новейших технологий – это уже вопрос выживания. И крупные финансовые организации достаточно много в это инвестируют, а, значит, могут работать в наименее рискованном диапазоне. Финтех-решения также помогают им качественно оценивать кредитоспособность клиента и предлагать безопасный с точки зрения кредитного риска продукт. Это win-win. Те компании, которые не могут инвестировать достаточные ресурсы в цифровизацию процессов, работают в зоне гораздо большего риска. Как правило, их проще вытеснить с рынка. Посмотрите на финансовый сектор: пятерка крупнейших банков становится все сильнее, а количество некрупных игроков сокращается. Но и у небольших компаний есть шанс завоевать рынок и развиваться дальше с помощью технологий.На государственном уровне вложения в цифровизацию играют важнейшую роль. В прошлом году международные платежные системы покинули российский рынок, однако мы по-прежнему совершаем покупки в магазинах с помощью банковских карт и приложений на смартфоне. Благодаря тому, что государство ранее инвестировало в создание и развитие Национальной платежной системы, мы эту ситуацию успешно преодолели.– Расскажите о деятельности Группы "Иннотех". Какие продукты и инструменты вы предлагаете?– Мы традиционно фокусируемся на финтех-сегментах. С точки зрения клиентской базы, мы обслуживаем как крупнейшие банки страны, так и финтех-компании меньших масштабов. Наш главный флагманский продукт – Цифровая банковская платформа (ЦБП) – поддерживает инфраструктуру ряда ведущих банков. Это технология-конструктор, с помощью которой финансовые организации могут добавлять новые продукты и услуги для розничных и бизнес-клиентов в считанные дни. Внутри ЦБП – Open API, что позволяет легко подключать решения партнеров, выстраивать единую экосистему и существенно увеличивать выручку за счет небанковских сервисов. В результате бизнес решает свои задачи и повышает эффективность процессов, а конечный клиент получает продукт, который полностью соответствует его запросам, – эффект win-win.Если же говорить о географии нашей деятельности, "Иннотех" уже вышел за периметр страны. Мы сотрудничаем с национальным платежным оператором Узбекистана компанией UZCARD и начали работать с Tenge Bank (дочерняя структура казахстанского Halyk Bank — РИА Новости). Дружественные страны для нас открыты, и мы с радостью делимся с ними технологиями.– Группа "Иннотех" принимала участие в ПМЭФ-2023. С чем компания приехала на форум? Что обсуждали с участниками рынка, что предлагаете со своей стороны?–Сейчас бизнесу нужно смотреть шире на задачи, которые многие привыкли решать в одиночку. Мы всегда предполагаем, как накопленный нами в финтехе опыт может быть полезен другим компаниям, о чем много говорили с участниками форума. У "Иннотех" есть ряд технологий, которые могут быть масштабированы на различные индустрии. Например, графовая платформа "Мирион" для выявления связанных заемщиков может найти применение в том числе в производстве. "Мирион" способен отслеживать цепочки поставок и наличие связей между поставщиками, а значит, повышать прозрачность транзакций.Наше решение криптоанклав анализирует большой объем синтетических данных. В этот сервис можно загрузить информацию из разных источников, в том числе персональные данные от финансовых, страховых, логистических компаний, сотовых операторов. Платформа применяет специальные алгоритмы очистки, деперсонализирует информацию, обрабатывает ее и выдает прогнозы или рекомендации по поставленной бизнес-задаче. Это один из продуктов, который мы представили в рамках ПМЭФ-2023. Он также вызывает интерес со стороны различных сфер бизнеса.– Банки в последнее время все активнее развивают технологии биометрии. На это же нацелены и действия ЦБ по совершенствованию Единой биометрической системы (ЕБС). Какие перспективы у этого направления? Есть ли у вас соответствующие разработки?– Один из самых знаковых социальных проектов в этой области – разработка системы транспортного процессинга, которая используется в московском транспорте. К примеру, человек проходит через турникет метро, смотрит в камеру, и система Face Pay идентифицирует пассажира, связывает его с платежным аккаунтом и списывает деньги. Здесь биометрия – это вспомогательная технология. Она используется для идентификации клиента и проведения платежа через связанные с ним аккаунты и платежные инструменты.Также активно развивается Единая биометрическая система. Многие банки ею пользуются для удаленной идентификации клиентов при одобрении тех или иных операций, для которых ранее нужен был паспорт. Это здорово работает с точки зрения интеграции с различными госуслугами, налоговыми органами и платформой госсервисов как инструмент для доступа к различным цифровым продуктам.Биометрия становится все более безопасной – защита от возможных мошеннических действий постоянно совершенствуется. Если судить по транзакционной активности в московском транспорте, количество случаев использования биометрии для оплаты проезда лишь растет. Это означает, что технология интересна, люди активно ее применяют, а значит, она будет развиваться.– Оцените перспективы отрасли. Что нового сможет предложить клиентам финтех в недалеком будущем?– Продолжат появляться новые финансовые услуги и цифровые продукты. Мы ожидаем более глубокую интеграцию и, возможно, образование экосистем: сотовые операторы будут объединяться с банками и ритейлом, выпуская на рынок комплексные предложения. Развитие цифровизации продолжится абсолютно точно. Это будет масштабно и интересно.Сейчас много работы, которая не видна пользователю, особенно в сфере импортозамещения. Многие компании меняют ядро системы, до сих пор функционирующей на зарубежном стеке, который оказался без поддержки. Вся эта системная и важная работа идет прямо сейчас, и она точно будет завершена.Запуск новых цифровых бизнес-моделей и переход на импортонезависимую критическую ИТ-инфраструктуру вошел в топ приоритетов компаний на 2023 год, что радует. Это значит, что бизнес смотрит в будущее, действует стратегически и масштабно, а также способен планировать свое развитие на долгий срок. И мы рады его в этом поддержать.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, интервью - авторы, дмитрий харитонов, россия, узбекистан, казахстан, центральный банк рф (цб рф), банки, технологии, экономика