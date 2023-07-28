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Талибы отключили мобильный интернет в Кабуле, сообщил источник - РИА Новости, 28.07.2023
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15:21 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/kabul-1886873409.html
Талибы отключили мобильный интернет в Кабуле, сообщил источник
Талибы отключили мобильный интернет в Кабуле, сообщил источник - РИА Новости, 28.07.2023
Талибы отключили мобильный интернет в Кабуле, сообщил источник
Правящее в Афганистане движение "Талибан"* в пятницу временно отключило мобильный интернет в Кабуле, когда отмечается важный для мусульман день Ашура, сообщили... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T15:21
2023-07-28T15:21
в мире
кабул (город)
афганистан
кербела (город)
талибан
оон
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КАБУЛ, 28 июл - РИА Новости. Правящее в Афганистане движение "Талибан"* в пятницу временно отключило мобильный интернет в Кабуле, когда отмечается важный для мусульман день Ашура, сообщили РИА Новости источники. По данным источника, меры, принятые Управлением по регулированию в сфере телекоммуникаций Афганистана (ATRA), направлены на обеспечение безопасности в столице во время проведения религиозных церемоний. Он добавил, что ограничения по использованию гражданами мобильного интернета могут действовать до конца дня. День Ашура отмечают все мусульмане, но смысл его для различных течений ислама не одинаков. У суннитов эта дата считается знаменательной из-за помощи Всевышнего для спасения Мусы (Моисея) от войск фараона. Для шиитов это в первую очередь день траура по имаму Хусейну, внуку пророка Мухаммада. Имам Хусейн был убит и обезглавлен в битве при Кербеле 10 октября 680 года, также были убиты его родственники и 70 его сподвижников. В День Ашура шииты проводят церемонии самобичевания, этот обычай символизирует страдания Хусейна перед смертью.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20230706/zapret-1882668889.html
https://ria.ru/20230604/afganistan-1876083868.html
кабул (город)
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в мире, кабул (город), афганистан, кербела (город), талибан, оон
В мире, Кабул (город), Афганистан, Кербела (город), Талибан, ООН
Талибы отключили мобильный интернет в Кабуле, сообщил источник

Источник: талибы в Кабуле отключили мобильный интернет ради безопасности в день Ашура

© AP Photo / Wali SabawoonМестность вблизи аэропорта в Кабуле
Местность вблизи аэропорта в Кабуле - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© AP Photo / Wali Sabawoon
Местность вблизи аэропорта в Кабуле. Архивное фото
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КАБУЛ, 28 июл - РИА Новости. Правящее в Афганистане движение "Талибан"* в пятницу временно отключило мобильный интернет в Кабуле, когда отмечается важный для мусульман день Ашура, сообщили РИА Новости источники.
По данным источника, меры, принятые Управлением по регулированию в сфере телекоммуникаций Афганистана (ATRA), направлены на обеспечение безопасности в столице во время проведения религиозных церемоний. Он добавил, что ограничения по использованию гражданами мобильного интернета могут действовать до конца дня.
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День Ашура отмечают все мусульмане, но смысл его для различных течений ислама не одинаков. У суннитов эта дата считается знаменательной из-за помощи Всевышнего для спасения Мусы (Моисея) от войск фараона. Для шиитов это в первую очередь день траура по имаму Хусейну, внуку пророка Мухаммада. Имам Хусейн был убит и обезглавлен в битве при Кербеле 10 октября 680 года, также были убиты его родственники и 70 его сподвижников. В День Ашура шииты проводят церемонии самобичевания, этот обычай символизирует страдания Хусейна перед смертью.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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В миреКабул (город)АфганистанКербела (город)ТалибанООН
 
 
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