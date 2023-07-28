https://ria.ru/20230728/kabul-1886873409.html

Талибы отключили мобильный интернет в Кабуле, сообщил источник

Талибы отключили мобильный интернет в Кабуле, сообщил источник - РИА Новости, 28.07.2023

Талибы отключили мобильный интернет в Кабуле, сообщил источник

Правящее в Афганистане движение "Талибан"* в пятницу временно отключило мобильный интернет в Кабуле, когда отмечается важный для мусульман день Ашура, сообщили... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T15:21

2023-07-28T15:21

2023-07-28T15:21

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КАБУЛ, 28 июл - РИА Новости. Правящее в Афганистане движение "Талибан"* в пятницу временно отключило мобильный интернет в Кабуле, когда отмечается важный для мусульман день Ашура, сообщили РИА Новости источники. По данным источника, меры, принятые Управлением по регулированию в сфере телекоммуникаций Афганистана (ATRA), направлены на обеспечение безопасности в столице во время проведения религиозных церемоний. Он добавил, что ограничения по использованию гражданами мобильного интернета могут действовать до конца дня. День Ашура отмечают все мусульмане, но смысл его для различных течений ислама не одинаков. У суннитов эта дата считается знаменательной из-за помощи Всевышнего для спасения Мусы (Моисея) от войск фараона. Для шиитов это в первую очередь день траура по имаму Хусейну, внуку пророка Мухаммада. Имам Хусейн был убит и обезглавлен в битве при Кербеле 10 октября 680 года, также были убиты его родственники и 70 его сподвижников. В День Ашура шииты проводят церемонии самобичевания, этот обычай символизирует страдания Хусейна перед смертью.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20230706/zapret-1882668889.html

https://ria.ru/20230604/afganistan-1876083868.html

кабул (город)

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кербела (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, кабул (город), афганистан, кербела (город), талибан, оон