https://ria.ru/20230728/it-stoybischa-1886846656.html

Опыт ХМАО по созданию IT-стойбищ заинтересовал африканские страны

Опыт ХМАО по созданию IT-стойбищ заинтересовал африканские страны - РИА Новости, 28.07.2023

Опыт ХМАО по созданию IT-стойбищ заинтересовал африканские страны

Опыт Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по созданию проекта "IT-стойбище" заинтересовал африканские страны, рассказала в интервью РИА Новости в рамках... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T13:48

2023-07-28T13:48

2023-07-28T15:27

ханты-мансийский автономный округ

наталья комарова

санкт-петербург

ханты-мансийский автономный округ

форум "россия — африка"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — РИА Новости. Опыт Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по созданию проекта "IT-стойбище" заинтересовал африканские страны, рассказала в интервью РИА Новости в рамках второго саммита ​ "Россия - Африка" губернатор региона Наталья Комарова. "Наш опыт по созданию IT-стойбищ и наше программное обеспечение заинтересовало наших африканских коллег в связи с тем, что это страны, занимающие большие площади, разрозненные между собой образования, населенные пункты труднодоступные, со сложной логистикой. В этой связи наша разработка "IT-стойбище" как раз полезна. И они подтверждают интерес к этому", - сказала Комарова. Проект по созданию IT-стойбищ реализуется с 2018 года, он предусматривает установку точек доступа к интернету на территориях традиционного природопользования, где проживают представители коренных народов Севера. Благодаря реализации проекта у них есть возможность пользоваться электронными госуслугами без посещения населенных пунктов, порой находящихся в сотнях километров. Кроме того, "IT-стойбище" позволяет получить доступ к дистанционному обучению. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Первый саммит "Россия – Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.

https://ria.ru/20230616/yugra-1878783054.html

санкт-петербург

ханты-мансийский автономный округ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алёна Пава

Алёна Пава

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Алёна Пава

наталья комарова, санкт-петербург, ханты-мансийский автономный округ, форум "россия — африка"