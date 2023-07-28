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Опыт ХМАО по созданию IT-стойбищ заинтересовал африканские страны - РИА Новости, 28.07.2023
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
13:48 28.07.2023 (обновлено: 15:27 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/it-stoybischa-1886846656.html
Опыт ХМАО по созданию IT-стойбищ заинтересовал африканские страны
Опыт ХМАО по созданию IT-стойбищ заинтересовал африканские страны - РИА Новости, 28.07.2023
Опыт ХМАО по созданию IT-стойбищ заинтересовал африканские страны
Опыт Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по созданию проекта "IT-стойбище" заинтересовал африканские страны, рассказала в интервью РИА Новости в рамках... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T13:48
2023-07-28T15:27
ханты-мансийский автономный округ
наталья комарова
санкт-петербург
ханты-мансийский автономный округ
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — РИА Новости. Опыт Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по созданию проекта "IT-стойбище" заинтересовал африканские страны, рассказала в интервью РИА Новости в рамках второго саммита ​ "Россия - Африка" губернатор региона Наталья Комарова. "Наш опыт по созданию IT-стойбищ и наше программное обеспечение заинтересовало наших африканских коллег в связи с тем, что это страны, занимающие большие площади, разрозненные между собой образования, населенные пункты труднодоступные, со сложной логистикой. В этой связи наша разработка "IT-стойбище" как раз полезна. И они подтверждают интерес к этому", - сказала Комарова. Проект по созданию IT-стойбищ реализуется с 2018 года, он предусматривает установку точек доступа к интернету на территориях традиционного природопользования, где проживают представители коренных народов Севера. Благодаря реализации проекта у них есть возможность пользоваться электронными госуслугами без посещения населенных пунктов, порой находящихся в сотнях километров. Кроме того, "IT-стойбище" позволяет получить доступ к дистанционному обучению. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Первый саммит "Россия – Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.
https://ria.ru/20230616/yugra-1878783054.html
санкт-петербург
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наталья комарова, санкт-петербург, ханты-мансийский автономный округ, форум "россия — африка"
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Наталья Комарова, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ, Форум "Россия — Африка"

Опыт ХМАО по созданию IT-стойбищ заинтересовал африканские страны

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГубернатор Ханты‐Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова
Губернатор Ханты‐Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Губернатор Ханты‐Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — РИА Новости. Опыт Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по созданию проекта "IT-стойбище" заинтересовал африканские страны, рассказала в интервью РИА Новости в рамках второго саммита ​ "Россия - Африка" губернатор региона Наталья Комарова.
"Наш опыт по созданию IT-стойбищ и наше программное обеспечение заинтересовало наших африканских коллег в связи с тем, что это страны, занимающие большие площади, разрозненные между собой образования, населенные пункты труднодоступные, со сложной логистикой. В этой связи наша разработка "IT-стойбище" как раз полезна. И они подтверждают интерес к этому", - сказала Комарова.
Проект по созданию IT-стойбищ реализуется с 2018 года, он предусматривает установку точек доступа к интернету на территориях традиционного природопользования, где проживают представители коренных народов Севера. Благодаря реализации проекта у них есть возможность пользоваться электронными госуслугами без посещения населенных пунктов, порой находящихся в сотнях километров. Кроме того, "IT-стойбище" позволяет получить доступ к дистанционному обучению.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Первый саммит "Россия – Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.
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