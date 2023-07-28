https://ria.ru/20230728/infektsiya-1886748472.html

В детском лагере в Удмуртии нашли признаки острой кишечной инфекции

В детском лагере в Удмуртии нашли признаки острой кишечной инфекции - РИА Новости, 28.07.2023

В детском лагере в Удмуртии нашли признаки острой кишечной инфекции

Острая кишечная инфекция обнаружена у 20 детей в лагере "Юность" в Удмуртии, сообщается на сайте управления СК России по республике. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T02:16

2023-07-28T02:16

2023-07-28T02:16

происшествия

россия

воткинский район

следственный комитет россии (ск рф)

удмуртская республика (удмуртия)

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Острая кишечная инфекция обнаружена у 20 детей в лагере "Юность" в Удмуртии, сообщается на сайте управления СК России по республике. "27 июля 2023 года в детском оздоровительном лагере "Юность", расположенном в Воткинском районе, зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции у 12 человек, в том числе 9 детей в возрасте от 10 до 13 лет, которые обратились в ночное время в медпункт лагеря с жалобами на тошноту и рвоту. В последующие сутки признаки острой кишечной инфекции выявлены у 23 человек, в том числе 20 детей", - говорится в сообщении. Отмечается, что болезнь у пострадавших протекает в легкой форме. Следователи и прокуратура Удмуртии начали проверки.

https://ria.ru/20230726/otravlenie-1886290992.html

россия

воткинский район

удмуртская республика (удмуртия)

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происшествия, россия, воткинский район, следственный комитет россии (ск рф), удмуртская республика (удмуртия)