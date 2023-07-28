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Индекс промпроизводства в Ярославской области превысил среднероссийский

Индекс промпроизводства в Ярославской области превысил среднероссийский - РИА Новости, 28.07.2023

Индекс промпроизводства в Ярославской области превысил среднероссийский

Индекс промышленного производства в Ярославской области по итогам первого полугодия 2023 года составил 112,3%, превысив средний показатель в РФ, сообщает... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T18:29

2023-07-28T18:29

2023-07-28T18:29

ярославская область

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Индекс промышленного производства в Ярославской области по итогам первого полугодия 2023 года составил 112,3%, превысив средний показатель в РФ, сообщает правительство региона. "С января по июнь Ярославская область сохраняет лидерство по индексу промышленного производства – он составляет 112,3%. При этом общероссийский показатель – 102,6%, по ЦФО – 108,8%", - говорится в сообщении. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев констатировал, что промышленный сектор региона демонстрирует стабильный рост. "За шесть месяцев этого года объем промышленной отгрузки и оказанных услуг превысил 300 миллиардов рублей. И предприятия продолжают наращивать ассортимент продукции, осваивать ниши, освободившиеся после ухода западных компаний, решать вопросы импортозамещения", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Губернатор подчеркнул, что правительство области и в дальнейшем будет обеспечивать местным производителям всестороннюю поддержку для дальнейшего развития. "Это залог экономической стабильности региона и всей страны, основа повышения качества жизни людей", - подчеркнул глава региона. По словам первого заместителя председателя правительства Ярославской области Максима Авдеева, значительный вклад в положительную динамику роста индекса промпроизводства вносит работа в рамках гособоронзаказа, но это не доминирующий объем, отметил Авдеев. "В регионе очень много проектов по выпуску гражданской продукции, востребованность которой кратно увеличивается. В том числе, например, это продукция в сфере двигателестроения, энергетики и многое другое", - цитирует Авдеева пресс-служба областного правительства.

https://ria.ru/20230725/zhile-1886261719.html

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михаил евраев