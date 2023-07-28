https://ria.ru/20230728/indeks-1886960375.html
Индекс промпроизводства в Ярославской области превысил среднероссийский
Индекс промпроизводства в Ярославской области превысил среднероссийский - РИА Новости, 28.07.2023
Индекс промпроизводства в Ярославской области превысил среднероссийский
Индекс промышленного производства в Ярославской области по итогам первого полугодия 2023 года составил 112,3%, превысив средний показатель в РФ, сообщает... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T18:29
2023-07-28T18:29
2023-07-28T18:29
ярославская область
михаил евраев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/11/1872477634_0:283:3072:2011_1920x0_80_0_0_a79c3716aa8ab6b4bac3d68a448d6d8d.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Индекс промышленного производства в Ярославской области по итогам первого полугодия 2023 года составил 112,3%, превысив средний показатель в РФ, сообщает правительство региона. "С января по июнь Ярославская область сохраняет лидерство по индексу промышленного производства – он составляет 112,3%. При этом общероссийский показатель – 102,6%, по ЦФО – 108,8%", - говорится в сообщении. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев констатировал, что промышленный сектор региона демонстрирует стабильный рост. "За шесть месяцев этого года объем промышленной отгрузки и оказанных услуг превысил 300 миллиардов рублей. И предприятия продолжают наращивать ассортимент продукции, осваивать ниши, освободившиеся после ухода западных компаний, решать вопросы импортозамещения", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Губернатор подчеркнул, что правительство области и в дальнейшем будет обеспечивать местным производителям всестороннюю поддержку для дальнейшего развития. "Это залог экономической стабильности региона и всей страны, основа повышения качества жизни людей", - подчеркнул глава региона. По словам первого заместителя председателя правительства Ярославской области Максима Авдеева, значительный вклад в положительную динамику роста индекса промпроизводства вносит работа в рамках гособоронзаказа, но это не доминирующий объем, отметил Авдеев. "В регионе очень много проектов по выпуску гражданской продукции, востребованность которой кратно увеличивается. В том числе, например, это продукция в сфере двигателестроения, энергетики и многое другое", - цитирует Авдеева пресс-служба областного правительства.
https://ria.ru/20230725/zhile-1886261719.html
https://ria.ru/20230721/shkola-1885533089.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/11/1872477634_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_ef749c1963bdb002bb4e297ffa819227.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил евраев
Ярославская область, Михаил Евраев
Индекс промпроизводства в Ярославской области превысил среднероссийский
Индекс промпроизводства в Ярославской области превысил среднероссийский показатель
ЯРОСЛАВЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Индекс промышленного производства в Ярославской области по итогам первого полугодия 2023 года составил 112,3%, превысив средний показатель в РФ, сообщает правительство региона.
«
"С января по июнь Ярославская область сохраняет лидерство по индексу промышленного производства – он составляет 112,3%. При этом общероссийский показатель – 102,6%, по ЦФО – 108,8%", - говорится в сообщении.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев
констатировал, что промышленный сектор региона демонстрирует стабильный рост.
"За шесть месяцев этого года объем промышленной отгрузки и оказанных услуг превысил 300 миллиардов рублей. И предприятия продолжают наращивать ассортимент продукции, осваивать ниши, освободившиеся после ухода западных компаний, решать вопросы импортозамещения", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
Губернатор подчеркнул, что правительство области и в дальнейшем будет обеспечивать местным производителям всестороннюю поддержку для дальнейшего развития.
Врачи могут купить жилье на сертификаты в любом месте Ярославской области
"Это залог экономической стабильности региона и всей страны, основа повышения качества жизни людей", - подчеркнул глава региона.
По словам первого заместителя председателя правительства Ярославской области Максима Авдеева, значительный вклад в положительную динамику роста индекса промпроизводства вносит работа в рамках гособоронзаказа, но это не доминирующий объем, отметил Авдеев.
"В регионе очень много проектов по выпуску гражданской продукции, востребованность которой кратно увеличивается. В том числе, например, это продукция в сфере двигателестроения, энергетики и многое другое", - цитирует Авдеева пресс-служба областного правительства.
В Ярославской области завершили строительство Вощажниковской школы