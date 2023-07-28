https://ria.ru/20230728/immunitet-1886858066.html
Роспотребнадзор изучает иммунитет россиян к вакциноуправляемым инфекциям
Роспотребнадзор изучает иммунитет россиян к вакциноуправляемым инфекциям - РИА Новости, 28.07.2023
Роспотребнадзор изучает иммунитет россиян к вакциноуправляемым инфекциям
Специалисты Роспотребнадзора проводят исследование по изучению иммунитета у россиян к вакциноуправляемым инфекциям, планируется изучать иммунитет и к тем... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T14:10
2023-07-28T14:10
2023-07-28T14:12
общество
здоровье - общество
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора проводят исследование по изучению иммунитета у россиян к вакциноуправляемым инфекциям, планируется изучать иммунитет и к тем инфекциям, против которых нет вакцин, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Это исследование идёт уже 4 год, с июня 2020 года постоянный мониторинг. Сегодня к одной инфекции - к ковиду, мы подключили... все вакциноуправляемые инфекции в РФ", - сказала Попова на сессии саммита "Россия -Африка". Она отметила, что следующим этапом станет изучение иммунитета к инфекциям, против которых нет вакцин. По словам Поповой, такое исследование даёт возможность оценивать ситуацию в стране и делать необходимые прогнозы.
https://ria.ru/20230728/enterovirus-1886844687.html
https://ria.ru/20230707/vaktsinatsiya-1882698420.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор изучает иммунитет россиян к вакциноуправляемым инфекциям
Попова: Роспотребнадзор изучает иммунитет россиян к вакциноуправляемым инфекциям
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора проводят исследование по изучению иммунитета у россиян к вакциноуправляемым инфекциям, планируется изучать иммунитет и к тем инфекциям, против которых нет вакцин, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Это исследование идёт уже 4 год, с июня 2020 года постоянный мониторинг. Сегодня к одной инфекции - к ковиду, мы подключили... все вакциноуправляемые инфекции в РФ", - сказала Попова на сессии саммита "Россия -Африка".
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Она отметила, что следующим этапом станет изучение иммунитета к инфекциям, против которых нет вакцин.
По словам Поповой, такое исследование даёт возможность оценивать ситуацию в стране и делать необходимые прогнозы.
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