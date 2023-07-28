https://ria.ru/20230728/immunitet-1886858066.html

Роспотребнадзор изучает иммунитет россиян к вакциноуправляемым инфекциям

Роспотребнадзор изучает иммунитет россиян к вакциноуправляемым инфекциям - РИА Новости, 28.07.2023

Роспотребнадзор изучает иммунитет россиян к вакциноуправляемым инфекциям

Специалисты Роспотребнадзора проводят исследование по изучению иммунитета у россиян к вакциноуправляемым инфекциям, планируется изучать иммунитет и к тем... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T14:10

2023-07-28T14:10

2023-07-28T14:12

общество

здоровье - общество

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора проводят исследование по изучению иммунитета у россиян к вакциноуправляемым инфекциям, планируется изучать иммунитет и к тем инфекциям, против которых нет вакцин, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Это исследование идёт уже 4 год, с июня 2020 года постоянный мониторинг. Сегодня к одной инфекции - к ковиду, мы подключили... все вакциноуправляемые инфекции в РФ", - сказала Попова на сессии саммита "Россия -Африка". Она отметила, что следующим этапом станет изучение иммунитета к инфекциям, против которых нет вакцин. По словам Поповой, такое исследование даёт возможность оценивать ситуацию в стране и делать необходимые прогнозы.

https://ria.ru/20230728/enterovirus-1886844687.html

https://ria.ru/20230707/vaktsinatsiya-1882698420.html

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2023

Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, здоровье - общество, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)