https://ria.ru/20230728/gubernator-1886885244.html

На пост губернатора Самарской области зарегистрированы пять кандидатов

На пост губернатора Самарской области зарегистрированы пять кандидатов - РИА Новости, 28.07.2023

На пост губернатора Самарской области зарегистрированы пять кандидатов

Пять кандидатов на пост губернатора Самарской области, включая главу региона Дмитрия Азарова, прошли регистрацию, сообщается в телеграм-канале областного... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T16:06

2023-07-28T16:06

2023-07-28T16:15

политика

самарская область

дмитрий азаров

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САРАТОВ, 28 июл - РИА Новости. Пять кандидатов на пост губернатора Самарской области, включая главу региона Дмитрия Азарова, прошли регистрацию, сообщается в телеграм-канале областного избиркома.Ранее сообщалось о выдвижении Азарова от "Единой России", депутатов губернской думы Алексея Лескина от КПРФ, Александра Степанова от ЛДПР, Михаила Маряхина от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За Правду", пенсионера Григория Еремеева от Демократической партии России, а также финансового директора компании "КД ПМК" Сергея Пухаева от партии "Новые люди". Документы на регистрацию подали Азаров, Лескин, Степанов, Маряхин и Пухаев."Состоялось заседание избирательной комиссии Самарской области. В ходе него были зарегистрированы следующие кандидаты на должность губернатора Самарской области: Азаров Дмитрий Игоревич, Маряхин Михаил Иванович, Лескин Алексей Владимирович,Степанов Александр Сергеевич, Пухаев Сергей Ефталикович", - говорится в сообщении.Выборы губернатора Самарской области будут проходить 8, 9 и 10 сентября этого года.

https://ria.ru/20230726/shkola-1886478364.html

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, самарская область, дмитрий азаров