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На пост губернатора Самарской области зарегистрированы пять кандидатов - РИА Новости, 28.07.2023
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16:06 28.07.2023 (обновлено: 16:15 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/gubernator-1886885244.html
На пост губернатора Самарской области зарегистрированы пять кандидатов
На пост губернатора Самарской области зарегистрированы пять кандидатов - РИА Новости, 28.07.2023
На пост губернатора Самарской области зарегистрированы пять кандидатов
Пять кандидатов на пост губернатора Самарской области, включая главу региона Дмитрия Азарова, прошли регистрацию, сообщается в телеграм-канале областного... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T16:06
2023-07-28T16:15
политика
самарская область
дмитрий азаров
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САРАТОВ, 28 июл - РИА Новости. Пять кандидатов на пост губернатора Самарской области, включая главу региона Дмитрия Азарова, прошли регистрацию, сообщается в телеграм-канале областного избиркома.Ранее сообщалось о выдвижении Азарова от "Единой России", депутатов губернской думы Алексея Лескина от КПРФ, Александра Степанова от ЛДПР, Михаила Маряхина от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За Правду", пенсионера Григория Еремеева от Демократической партии России, а также финансового директора компании "КД ПМК" Сергея Пухаева от партии "Новые люди". Документы на регистрацию подали Азаров, Лескин, Степанов, Маряхин и Пухаев."Состоялось заседание избирательной комиссии Самарской области. В ходе него были зарегистрированы следующие кандидаты на должность губернатора Самарской области: Азаров Дмитрий Игоревич, Маряхин Михаил Иванович, Лескин Алексей Владимирович,Степанов Александр Сергеевич, Пухаев Сергей Ефталикович", - говорится в сообщении.Выборы губернатора Самарской области будут проходить 8, 9 и 10 сентября этого года.
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политика, самарская область, дмитрий азаров
Политика, Самарская область, Дмитрий Азаров
На пост губернатора Самарской области зарегистрированы пять кандидатов

На пост губернатора Самарской области зарегистрированы пять кандидатов, включая Азарова

© РИА Новости / Алексей ФилипповСамара
Самара - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Самара. Архивное фото
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САРАТОВ, 28 июл - РИА Новости. Пять кандидатов на пост губернатора Самарской области, включая главу региона Дмитрия Азарова, прошли регистрацию, сообщается в телеграм-канале областного избиркома.
Ранее сообщалось о выдвижении Азарова от "Единой России", депутатов губернской думы Алексея Лескина от КПРФ, Александра Степанова от ЛДПР, Михаила Маряхина от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За Правду", пенсионера Григория Еремеева от Демократической партии России, а также финансового директора компании "КД ПМК" Сергея Пухаева от партии "Новые люди". Документы на регистрацию подали Азаров, Лескин, Степанов, Маряхин и Пухаев.
"Состоялось заседание избирательной комиссии Самарской области. В ходе него были зарегистрированы следующие кандидаты на должность губернатора Самарской области: Азаров Дмитрий Игоревич, Маряхин Михаил Иванович, Лескин Алексей Владимирович,Степанов Александр Сергеевич, Пухаев Сергей Ефталикович", - говорится в сообщении.
Выборы губернатора Самарской области будут проходить 8, 9 и 10 сентября этого года.
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