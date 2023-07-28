https://ria.ru/20230728/groza-1886761444.html
Москвичей предупредили о ливнях с грозами
Москвичей предупредили о ливнях с грозами - РИА Новости, 28.07.2023
Москвичей предупредили о ливнях с грозами
Ливни, грозы и до плюс 25 градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T07:58
2023-07-28T07:58
2023-07-28T07:58
москва
московская область (подмосковье)
погода
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Ливни, грозы и до плюс 25 градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "Облачно, с неустойчивыми прояснениями, ливни, грозы. Максимальная температура в Москве плюс 23-25 градусов, в Подмосковье плюс 21-26 градусов", - сказала Котилевская. Синоптик отметила, что ветер будет дуть юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление составит 739 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
https://ria.ru/20211031/meteozavisimost-1757058308.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Погода
Москвичей предупредили о ливнях с грозами
В Москве в пятницу ожидаются ливни, грозы и до 25 градусов тепла