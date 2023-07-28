https://ria.ru/20230728/groza-1886761444.html

Москвичей предупредили о ливнях с грозами

Москвичей предупредили о ливнях с грозами - РИА Новости, 28.07.2023

Москвичей предупредили о ливнях с грозами

Ливни, грозы и до плюс 25 градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T07:58

2023-07-28T07:58

2023-07-28T07:58

москва

московская область (подмосковье)

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884871284_0:184:3128:1944_1920x0_80_0_0_a9b58b8868319bd725eaa022a0c81f94.jpg

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Ливни, грозы и до плюс 25 градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "Облачно, с неустойчивыми прояснениями, ливни, грозы. Максимальная температура в Москве плюс 23-25 градусов, в Подмосковье плюс 21-26 градусов", - сказала Котилевская. Синоптик отметила, что ветер будет дуть юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление составит 739 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

https://ria.ru/20211031/meteozavisimost-1757058308.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, московская область (подмосковье), погода