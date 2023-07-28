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СМИ назвали причину отставки министра защиты граждан Греции - РИА Новости, 28.07.2023
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16:31 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/gretsiya-1886895583.html
СМИ назвали причину отставки министра защиты граждан Греции
СМИ назвали причину отставки министра защиты граждан Греции - РИА Новости, 28.07.2023
СМИ назвали причину отставки министра защиты граждан Греции
Причиной отставки в Греции министра защиты граждан Нотиса Митаракиса стали его каникулы в то время, когда страна горела в пожарах, пишет орган оппозиционной... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T16:31
2023-07-28T16:31
в мире
греция
афины
кириакос мицотакис
сириза
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АФИНЫ, 28 июл - РИА Новости. Причиной отставки в Греции министра защиты граждан Нотиса Митаракиса стали его каникулы в то время, когда страна горела в пожарах, пишет орган оппозиционной партии СИРИЗА газета "Авги". По ее словам, Митаракис отдыхал на Патмосе во время пожаров. Как сообщила пресс-служба правительства в четверг, Митаракис подал премьер-министру Кириакосу Мицотакису заявление об отставке по личным причинам, оно было принято. В ведении министерства защиты граждан находится полиция. Проправительственная газета "Катимерини" написала, что, согласно источникам в правительстве, отставки Митаракиса потребовал Кириакос Мицотакис. "Невозможно, когда все находятся на своих местах, чтобы справиться с пожарами, а некоторые люди пропали без вести", - сказал источник. Как написала "Катимерини", "премьер-министр говорит о войне и, несмотря на оправданную и большую усталость, находится в Афинах из-за пожаров". "Но ни "объявление войны", ни беспрецедентный кризис, который переживает страна, не помешали министру гражданской защиты появиться на далеком острове, чтобы начать свой отпуск, сесть на лодку на несколько часов и вернуться, как ни в чем не бывало", - написала газета.
https://ria.ru/20230728/ministr-1886877736.html
https://ria.ru/20230725/pozhary-1886195794.html
греция
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в мире, греция, афины, кириакос мицотакис, сириза
В мире, Греция, Афины, Кириакос Мицотакис, СИРИЗА
СМИ назвали причину отставки министра защиты граждан Греции

Газета "Авги": причиной отставки министра защиты граждан Греции стал отпуск в дни пожаров

© AP Photo / Petros GiannakourisТушение лесного пожара на острове Родос недалеко от курорта Линдос
Тушение лесного пожара на острове Родос недалеко от курорта Линдос - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© AP Photo / Petros Giannakouris
Тушение лесного пожара на острове Родос недалеко от курорта Линдос. Архивное фото
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 28 июл - РИА Новости. Причиной отставки в Греции министра защиты граждан Нотиса Митаракиса стали его каникулы в то время, когда страна горела в пожарах, пишет орган оппозиционной партии СИРИЗА газета "Авги".
По ее словам, Митаракис отдыхал на Патмосе во время пожаров.
Афины - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
Министр защиты граждан Греции подал в отставку
Вчера, 15:37
Как сообщила пресс-служба правительства в четверг, Митаракис подал премьер-министру Кириакосу Мицотакису заявление об отставке по личным причинам, оно было принято.
В ведении министерства защиты граждан находится полиция.
Проправительственная газета "Катимерини" написала, что, согласно источникам в правительстве, отставки Митаракиса потребовал Кириакос Мицотакис. "Невозможно, когда все находятся на своих местах, чтобы справиться с пожарами, а некоторые люди пропали без вести", - сказал источник.
Как написала "Катимерини", "премьер-министр говорит о войне и, несмотря на оправданную и большую усталость, находится в Афинах из-за пожаров".
"Но ни "объявление войны", ни беспрецедентный кризис, который переживает страна, не помешали министру гражданской защиты появиться на далеком острове, чтобы начать свой отпуск, сесть на лодку на несколько часов и вернуться, как ни в чем не бывало", - написала газета.
Тушение лесного пожара на острове Родос - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
"Не страшнее снегопада": в Греции высказались по поводу пожаров
25 июля, 16:21
 
В миреГрецияАфиныКириакос МицотакисСИРИЗА
 
 
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