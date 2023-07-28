https://ria.ru/20230728/gretsiya-1886895583.html

СМИ назвали причину отставки министра защиты граждан Греции

СМИ назвали причину отставки министра защиты граждан Греции - РИА Новости, 28.07.2023

СМИ назвали причину отставки министра защиты граждан Греции

Причиной отставки в Греции министра защиты граждан Нотиса Митаракиса стали его каникулы в то время, когда страна горела в пожарах, пишет орган оппозиционной... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T16:31

2023-07-28T16:31

2023-07-28T16:31

в мире

греция

афины

кириакос мицотакис

сириза

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АФИНЫ, 28 июл - РИА Новости. Причиной отставки в Греции министра защиты граждан Нотиса Митаракиса стали его каникулы в то время, когда страна горела в пожарах, пишет орган оппозиционной партии СИРИЗА газета "Авги". По ее словам, Митаракис отдыхал на Патмосе во время пожаров. Как сообщила пресс-служба правительства в четверг, Митаракис подал премьер-министру Кириакосу Мицотакису заявление об отставке по личным причинам, оно было принято. В ведении министерства защиты граждан находится полиция. Проправительственная газета "Катимерини" написала, что, согласно источникам в правительстве, отставки Митаракиса потребовал Кириакос Мицотакис. "Невозможно, когда все находятся на своих местах, чтобы справиться с пожарами, а некоторые люди пропали без вести", - сказал источник. Как написала "Катимерини", "премьер-министр говорит о войне и, несмотря на оправданную и большую усталость, находится в Афинах из-за пожаров". "Но ни "объявление войны", ни беспрецедентный кризис, который переживает страна, не помешали министру гражданской защиты появиться на далеком острове, чтобы начать свой отпуск, сесть на лодку на несколько часов и вернуться, как ни в чем не бывало", - написала газета.

https://ria.ru/20230728/ministr-1886877736.html

https://ria.ru/20230725/pozhary-1886195794.html

греция

афины

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Дарья Буймова

в мире, греция, афины, кириакос мицотакис, сириза