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РВИО опубликовало полный текст заявления Гитлера о планах геноцида славян - РИА Новости, 28.07.2023
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13:00 28.07.2023 (обновлено: 13:01 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/gitler-1886829851.html
РВИО опубликовало полный текст заявления Гитлера о планах геноцида славян
РВИО опубликовало полный текст заявления Гитлера о планах геноцида славян - РИА Новости, 28.07.2023
РВИО опубликовало полный текст заявления Гитлера о планах геноцида славян
Полный текст заявления главаря нацистской Германии Адольфа Гитлера о необходимости уничтожения славян впервые опубликован в России, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T13:00
2023-07-28T13:01
в мире
россия
адольф гитлер
ссср
германия
российское военно-историческое общество (рвио)
без срока давности
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Полный текст заявления главаря нацистской Германии Адольфа Гитлера о необходимости уничтожения славян впервые опубликован в России, сообщили РИА Новости в Российском военно-историческом обществе (РВИО). "Моя миссия, если я добьюсь успеха, заключается в том, чтобы уничтожить славянство", – заявил Гитлер в разговоре с вице-премьером правительства Румынии и министром иностранных дел Михаем Антонеску в ходе их встречи в Берлине 27 ноября 1941 года. Полный текст переговоров Гитлера и Антонеску нашел и перевел на русский язык эксперт РВИО, руководитель проекта "Цифровая история" Егор Яковлев. Текст опубликован на портале история.рф. Оригинал так называемой "записи о встрече" хранится в архиве Национального совета по изучению архивов безопасности в столице Румынии Бухаресте. Запись беседы Антонеску и Гитлера представляет огромную важность для исторических исследований, отметили в РВИО. Часть разговора Антонеску с Гитлером была полностью посвящена "славянскому вопросу". "Антонеску довел до сведения фюрера, что Румыния является категорическим противником создания независимой Украины, о проектах которой он был осведомлен. Румынский политик указал на то, что славянство выступает огромной "биологической проблемой" для Европы, имея в виду большую численность "примитивного" славянского населения, которое несовместимо с европейской культурой и цивилизацией. В случае если после разгрома СССР появится независимая Украина, она, по мнению Антонеску, начнет втягивать остальных восточных славян в свою орбиту и превратится в новую угрозу для Европы. Этого, утверждал глава румынского МИДа, нельзя допустить", - сказал Яковлев РИА Новости. По его словам, особый интерес представляют ответы Гитлера на замечания собеседника. "Фюрер сразу соглашается с тем, что славяне представляют не идеологическую, а биологическую проблему для Европы, говорит о крайней опасности "русской проблемы" и утверждает, что необходимо сообща найти методы для "биологического устранения славян". Далее глава Третьего Рейха рассуждает о завоевании жизненного пространства на Востоке и говорит, что его миссия, если он только сможет ее выполнить, состоит в уничтожении славянства", - добавил эксперт. Это были не просто заявления – политика уничтожения коренного населения России, Украины и Белоруссии к осени 1941 года уже проводилась нацистами вполне последовательно, подчеркнул Яковлев. "Ее основным инструментом нацистам виделся голод, который стал средством уничтожения советских военнопленных и жителей крупных городов. Наиболее чудовищный голод был организован для вымаривания ленинградцев, но, например, население Киева и Харькова тоже подверглось уничтожению искусственным голодом", - отметил Яковлев. Дополнять эту организованную гуманитарную катастрофу должны были специальные действия СС и полиции при поддержке вермахта, добавил эксперт. "Оккупационный режим был спланирован таким образом, чтобы вызвать огромную смертность среди коренных народов и тем самым "решить биологическую проблему", о которой говорили Гитлер и Антонеску 27 ноября 1941 года. При этом евреи и цыгане подлежали тотальному истреблению", - пояснил Яковлев.
https://ria.ru/20230716/tekhnika-1884407849.html
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в мире, россия, адольф гитлер, ссср, германия, российское военно-историческое общество (рвио), без срока давности
В мире, Россия, Адольф Гитлер, СССР, Германия, Российское военно-историческое общество (РВИО), Без срока давности
РВИО опубликовало полный текст заявления Гитлера о планах геноцида славян

РВИО впервые опубликовало полный текст заявления Гитлера о цели уничтожить славянство

© AP PhotoАдольф Гитлер. 1 мая 1938 года
Адольф Гитлер. 1 мая 1938 года - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© AP Photo
Адольф Гитлер. 1 мая 1938 года. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Полный текст заявления главаря нацистской Германии Адольфа Гитлера о необходимости уничтожения славян впервые опубликован в России, сообщили РИА Новости в Российском военно-историческом обществе (РВИО).
"Моя миссия, если я добьюсь успеха, заключается в том, чтобы уничтожить славянство", – заявил Гитлер в разговоре с вице-премьером правительства Румынии и министром иностранных дел Михаем Антонеску в ходе их встречи в Берлине 27 ноября 1941 года.
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Полный текст переговоров Гитлера и Антонеску нашел и перевел на русский язык эксперт РВИО, руководитель проекта "Цифровая история" Егор Яковлев. Текст опубликован на портале история.рф. Оригинал так называемой "записи о встрече" хранится в архиве Национального совета по изучению архивов безопасности в столице Румынии Бухаресте. Запись беседы Антонеску и Гитлера представляет огромную важность для исторических исследований, отметили в РВИО.
Часть разговора Антонеску с Гитлером была полностью посвящена "славянскому вопросу". "Антонеску довел до сведения фюрера, что Румыния является категорическим противником создания независимой Украины, о проектах которой он был осведомлен. Румынский политик указал на то, что славянство выступает огромной "биологической проблемой" для Европы, имея в виду большую численность "примитивного" славянского населения, которое несовместимо с европейской культурой и цивилизацией. В случае если после разгрома СССР появится независимая Украина, она, по мнению Антонеску, начнет втягивать остальных восточных славян в свою орбиту и превратится в новую угрозу для Европы. Этого, утверждал глава румынского МИДа, нельзя допустить", - сказал Яковлев РИА Новости.
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По его словам, особый интерес представляют ответы Гитлера на замечания собеседника. "Фюрер сразу соглашается с тем, что славяне представляют не идеологическую, а биологическую проблему для Европы, говорит о крайней опасности "русской проблемы" и утверждает, что необходимо сообща найти методы для "биологического устранения славян". Далее глава Третьего Рейха рассуждает о завоевании жизненного пространства на Востоке и говорит, что его миссия, если он только сможет ее выполнить, состоит в уничтожении славянства", - добавил эксперт.
Это были не просто заявления – политика уничтожения коренного населения России, Украины и Белоруссии к осени 1941 года уже проводилась нацистами вполне последовательно, подчеркнул Яковлев.
"Ее основным инструментом нацистам виделся голод, который стал средством уничтожения советских военнопленных и жителей крупных городов. Наиболее чудовищный голод был организован для вымаривания ленинградцев, но, например, население Киева и Харькова тоже подверглось уничтожению искусственным голодом", - отметил Яковлев.
Дополнять эту организованную гуманитарную катастрофу должны были специальные действия СС и полиции при поддержке вермахта, добавил эксперт. "Оккупационный режим был спланирован таким образом, чтобы вызвать огромную смертность среди коренных народов и тем самым "решить биологическую проблему", о которой говорили Гитлер и Антонеску 27 ноября 1941 года. При этом евреи и цыгане подлежали тотальному истреблению", - пояснил Яковлев.
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