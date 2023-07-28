https://ria.ru/20230728/forum-1886896703.html

Сотрудничество России и Африки в области ядерного образования будет расти

Сотрудничество России и Африки в области ядерного образования будет расти - РИА Новости, 29.07.2023

Сотрудничество России и Африки в области ядерного образования будет расти

Представители Минобрнауки России и министерств образования стран Африканского континента, руководители российских вузов и госкорпорации "Росатом" обсудили... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-28T16:32

2023-07-28T16:32

2023-07-29T09:04

общество

россия

африка

лариса ефремова

константин могилевский

олег ястребов

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

рудн

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Представители Минобрнауки России и министерств образования стран Африканского континента, руководители российских вузов и госкорпорации "Росатом" обсудили развитие международного сотрудничества при подготовке кадров для атомной отрасли на пленарном заседании Международного молодежного форума "Россия – Африка: ядерное образование как потенциал для успешного развития региона", которое прошло на площадке Российского университета дружбы народов (РУДН) имени Патриса Лумумбы.Открыла заседание проректор РУДН Лариса Ефремова. Она отметила усилия, которые прилагает госкорпорация "Росатом" для развития ядерного образования в разных странах, в частности на Африканском континенте."Вместе с "Росатомом" мы ведем активную работу по поиску талантливых мотивированных ребят, которые могли бы обучаться по сложным специальностям, связанным с ядерной энергетикой. Это должны быть люди, которые хорошо понимают физику и математику, которые свяжут себя с очень важной ядерной отраслью", – рассказала она.Заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Константин Могилевский приветствовал иностранных студентов – участников форума, которые уже сегодня проходят обучение по ядерным специальностям в российских вузах."Я очень рад, что вы заинтересовались вопросами ядерной физики, и здесь как раз России есть что предложить. У нас накоплен большой опыт. <…> Мы рассчитываем через несколько лет организовать в Обнинске большой международный центр, который будет точкой притяжения для получения образования и повышения квалификации для людей из самых разных стран. Физики-атомщики смогут приезжать, общаться друг с другом. Мы поддерживаем эту инициативу "Росатома", – рассказал он.Ректор Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы Олег Ястребов поделился опытом вуза по подготовке кадров для других стран."За годы существования нашего вуза мы подготовили почти 15 тысяч высококвалифицированных специалистов мирового уровня для Африканского континента. Наиболее востребованными специальностями на протяжении 60 лет были лечебное дело, агрономия, экономика, строительство, юриспруденция, история, журналистика... <…> Мы гордимся тем, что мы подготовили специалистов в различных сферах, которые делают жизнь в своих странах более комфортной, а экономику своих стран – конкурентоспособной", – отметил он.Директор Проектного офиса по развитию образования и международному сотрудничеству госкорпорации "Росатом" Валерий Карезин сообщил, что иностранные студенты получают ядерное образование в 18 опорных вузах Росатома, и это вносит важный вклад в реализацию проектов Госкорпорации за рубежом.Он отметил, что высокому качеству образования, получаемого в России, также способствует производственная практика, предоставляемая студентам на ведущих предприятиях атомной отрасли. Принципиально важно, чтобы все студенты получали не только теоретические навыки, но и обладали практическими инженерными компетенциями, которые они в дальнейшем могут применять в своей профессиональной деятельности. "Росатом" организует практику на своих предприятиях и в специально созданных тренинговых центрах. Ежегодно более 500 иностранных студентов проходят практическую подготовку на самом современном и уникальном оборудовании."Мы сейчас уделяем особое внимание работе с выпускниками университетов. Очень важно помочь им найти достойное место работы в своих странах. Мы нацелены на то, чтобы иностранные студенты, отучившись в наших университетах, приехали домой, там продолжали свой профессиональный путь и работали на благо своих стран. В этом мы заинтересованы в первую очередь", – подчеркнул он.Проректор Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" Дмитрий Савкин рассказал о работе консорциума опорных университетов "Росатома", также уделив особое внимание поддержке иностранных выпускников."Наша идея в том, чтобы создать единую систему поддержки выпускников опорных вузов "Росатома", чтобы иметь возможность помогать нашим выпускникам, создавать для них карьерные возможности и сохранять устойчивые связи со своими университетами, чтобы содействовать их проектам, помогать привлекать инвестиции и выстраивать отношения с Россией", – отметил он.Директор по международному бизнесу госкорпорации "Росатом" Борис Арсеев в своем выступлении отметил, что развитие атомной отрасли в стране – основа для создания устойчивой экономики и стабильности будущих поколений."Более того, ядерное образование сегодня включает не только исследования в области ядерной энергетики, но и неэнергетическое применение ядерных технологий, такие как ядерная медицина, сельхозрадиология и многих других", – подчеркнул он.Международный молодежный форум "Россия – Африка: ядерное образование как потенциал для успешного развития региона" прошел в среду в Москве и Петербурге. По данным организаторов, в нем приняли участие более 350 человек, в том числе, из 30 стран Африки.Основная задача форума – популяризация и продвижение российского ядерного образования, повышение интереса и доверия к атомным технологиям как неотъемлемой составляющей создания устойчивого будущего и развития национальной экономики в странах – партнерах "Росатома".Форум стал научно-практической конференцией, на которой молодые ученые из разных государств обменялись опытом организации научных и образовательных проектов, обсудили результаты своих научных исследований, получили обратную связь от представителей международных организаций, дипломатических миссий и бизнес-структур.Он состоялся в рамках саммита "Россия – Африка" – ключевого и самого масштабного события в российско-африканских отношениях, нацеленного на достижение качественно нового уровня взаимовыгодного партнерства, отвечающего вызовам XXI века.

https://na.ria.ru/20230728/forum-1886760051.html

https://ria.ru/20230726/rosatom-1886416102.html

https://ria.ru/20230703/nauka-1880700947.html

https://ria.ru/20230727/forum-1886730789.html

россия

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Президентский 13:00 Международное индустриально-образовательное сотрудничество в сфере подготовки национальных кадров для экономического развития стран Африки Президентский 13:00 Международное индустриально-образовательное сотрудничество в сфере подготовки национальных кадров для экономического развития стран Африки 2023-07-28T16:32 true PT66M38S

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общество, россия, африка, лариса ефремова, константин могилевский, олег ястребов, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", рудн, национальный исследовательский ядерный университет "мифи", форум "россия — африка", навигатор абитуриента