https://ria.ru/20230728/fmba-1886767647.html

ФМБА готово предложить странам Африки совместное производство лекарств

ФМБА готово предложить странам Африки совместное производство лекарств - РИА Новости, 28.07.2023

ФМБА готово предложить странам Африки совместное производство лекарств

Федеральное медико-биологическое агентство России готово предложить странам Африки не только закупать современные лекарства и вакцины, но и организовать... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T09:12

2023-07-28T09:12

2023-07-28T09:12

экономика

россия

африка

латинская америка

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

форум "россия — африка"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство России готово предложить странам Африки не только закупать современные лекарства и вакцины, но и организовать совместное производство на африканском континенте, заявил РИА Новости заместитель руководителя ФМБА, главный государственный санитарный врач по организациям и территориям, обслуживаемым ФМБА России, Игорь Борисевич. "ФМБА России готово предложить странам Африки не только закупать современные лекарства и вакцины, но и организовать совместное производство на африканском континенте. У нас есть опыт такого взаимодействия с Республикой Никарагуа, где создан и активно развивается биомедицинский хаб, позволяющий обеспечивать страны Латинской Америки высококачественными вакцинами от гриппа, рекомендованными к применению Всемирной организацией здравоохранения", - сказал Борисевич. Он отметил, что ФМБА также готово предложить к производству в странах Африки вакцину от коронавирусной инфекции "Конвасэл" и ряд других препаратов. В перспективе на таких совместных предприятиях можно выпускать вакцины для профилактики пневмококковой, менингококковой и гемофильной инфекций, вакцину против вируса папилломы человека, инсулины и целый спектр других препаратов.

https://ria.ru/20230728/torgovlya-1886757739.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, африка, латинская америка, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), форум "россия — африка"