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ФМБА готово предложить странам Африки совместное производство лекарств - РИА Новости, 28.07.2023
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09:12 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/fmba-1886767647.html
ФМБА готово предложить странам Африки совместное производство лекарств
ФМБА готово предложить странам Африки совместное производство лекарств - РИА Новости, 28.07.2023
ФМБА готово предложить странам Африки совместное производство лекарств
Федеральное медико-биологическое агентство России готово предложить странам Африки не только закупать современные лекарства и вакцины, но и организовать... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T09:12
2023-07-28T09:12
экономика
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африка
латинская америка
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство России готово предложить странам Африки не только закупать современные лекарства и вакцины, но и организовать совместное производство на африканском континенте, заявил РИА Новости заместитель руководителя ФМБА, главный государственный санитарный врач по организациям и территориям, обслуживаемым ФМБА России, Игорь Борисевич. "ФМБА России готово предложить странам Африки не только закупать современные лекарства и вакцины, но и организовать совместное производство на африканском континенте. У нас есть опыт такого взаимодействия с Республикой Никарагуа, где создан и активно развивается биомедицинский хаб, позволяющий обеспечивать страны Латинской Америки высококачественными вакцинами от гриппа, рекомендованными к применению Всемирной организацией здравоохранения", - сказал Борисевич. Он отметил, что ФМБА также готово предложить к производству в странах Африки вакцину от коронавирусной инфекции "Конвасэл" и ряд других препаратов. В перспективе на таких совместных предприятиях можно выпускать вакцины для профилактики пневмококковой, менингококковой и гемофильной инфекций, вакцину против вируса папилломы человека, инсулины и целый спектр других препаратов.
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экономика, россия, африка, латинская америка, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), форум "россия — африка"
Экономика, Россия, Африка, Латинская Америка, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Форум "Россия — Африка"
ФМБА готово предложить странам Африки совместное производство лекарств

ФМБА готово предложить странам Африки совместное производство лекарств и вакцин

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкУчастники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство России готово предложить странам Африки не только закупать современные лекарства и вакцины, но и организовать совместное производство на африканском континенте, заявил РИА Новости заместитель руководителя ФМБА, главный государственный санитарный врач по организациям и территориям, обслуживаемым ФМБА России, Игорь Борисевич.
"ФМБА России готово предложить странам Африки не только закупать современные лекарства и вакцины, но и организовать совместное производство на африканском континенте. У нас есть опыт такого взаимодействия с Республикой Никарагуа, где создан и активно развивается биомедицинский хаб, позволяющий обеспечивать страны Латинской Америки высококачественными вакцинами от гриппа, рекомендованными к применению Всемирной организацией здравоохранения", - сказал Борисевич.
Он отметил, что ФМБА также готово предложить к производству в странах Африки вакцину от коронавирусной инфекции "Конвасэл" и ряд других препаратов. В перспективе на таких совместных предприятиях можно выпускать вакцины для профилактики пневмококковой, менингококковой и гемофильной инфекций, вакцину против вируса папилломы человека, инсулины и целый спектр других препаратов.
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ЭкономикаРоссияАфрикаЛатинская АмерикаФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)Форум "Россия — Африка"
 
 
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