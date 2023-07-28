ФМБА готово предложить странам Африки совместное производство лекарств
ФМБА готово предложить странам Африки совместное производство лекарств и вакцин
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкУчастники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
Участники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум". Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство России готово предложить странам Африки не только закупать современные лекарства и вакцины, но и организовать совместное производство на африканском континенте, заявил РИА Новости заместитель руководителя ФМБА, главный государственный санитарный врач по организациям и территориям, обслуживаемым ФМБА России, Игорь Борисевич.
"ФМБА России готово предложить странам Африки не только закупать современные лекарства и вакцины, но и организовать совместное производство на африканском континенте. У нас есть опыт такого взаимодействия с Республикой Никарагуа, где создан и активно развивается биомедицинский хаб, позволяющий обеспечивать страны Латинской Америки высококачественными вакцинами от гриппа, рекомендованными к применению Всемирной организацией здравоохранения", - сказал Борисевич.
Он отметил, что ФМБА также готово предложить к производству в странах Африки вакцину от коронавирусной инфекции "Конвасэл" и ряд других препаратов. В перспективе на таких совместных предприятиях можно выпускать вакцины для профилактики пневмококковой, менингококковой и гемофильной инфекций, вакцину против вируса папилломы человека, инсулины и целый спектр других препаратов.