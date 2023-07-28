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В Черноморском флоте рассказали об учениях в западной части моря
В Черноморском флоте рассказали об учениях в западной части моря - РИА Новости, 28.07.2023
В Черноморском флоте рассказали об учениях в западной части моря
Ракетные катера, авиация и береговые ракетные комплексы Черноморского флота (ЧФ) расстреляли на учениях судно-мишень в западной части Черного моря, судно было... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T05:15
2023-07-28T05:15
2023-07-28T05:39
безопасность
черное море
южный военный округ
су-30см
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Ракетные катера, авиация и береговые ракетные комплексы Черноморского флота (ЧФ) расстреляли на учениях судно-мишень в западной части Черного моря, судно было поражено прямыми попаданиями, сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) по Черноморскому флоту. "В соответствии с планом боевой подготовки силами Черноморского флота проведено учение с выполнением ракетных стрельб по судну-мишени в акватории Черного моря. В ходе учения были выполнены практические пуски противокорабельных ракет берегового базирования "Уран", а также ракет морского и воздушного базирования "Москит" и "Х-31А", соответственно, по судну-мишени, находившемуся в западной части акватории Черного моря", - сказали в пресс-службе.Там добавили, что "стрельбы выполнены успешно, боевые части ракет в расчетное время поразили судно-мишень прямыми попаданиями". Как уточнили в ЮВО, в учениях была задействована группировка разнородных сил в составе ракетных катеров "Ивановец" и Р-60, многофункциональных истребителей Су-30СМ морской авиации Черноморского флота и расчетов береговых ракетных комплексов "Бал".
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безопасность, черное море, южный военный округ, су-30см
Безопасность, Черное море, Южный военный округ, Су-30СМ
В Черноморском флоте рассказали об учениях в западной части моря
ЮВО: ЧФ расстрелял на учениях ракетами судно-мишень в западной части Черного моря
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Ракетные катера, авиация и береговые ракетные комплексы Черноморского флота (ЧФ) расстреляли на учениях судно-мишень в западной части Черного моря, судно было поражено прямыми попаданиями, сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) по Черноморскому флоту.
"В соответствии с планом боевой подготовки силами Черноморского флота проведено учение с выполнением ракетных стрельб по судну-мишени в акватории Черного моря. В ходе учения были выполнены практические пуски противокорабельных ракет берегового базирования "Уран", а также ракет морского и воздушного базирования "Москит" и "Х-31А", соответственно, по судну-мишени, находившемуся в западной части акватории Черного моря", - сказали в пресс-службе.
Там добавили, что "стрельбы выполнены успешно, боевые части ракет в расчетное время поразили судно-мишень прямыми попаданиями".
Как уточнили в ЮВО, в учениях была задействована группировка разнородных сил в составе ракетных катеров "Ивановец" и Р-60, многофункциональных истребителей Су-30СМ морской авиации Черноморского флота и расчетов береговых ракетных комплексов "Бал".
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