https://ria.ru/20230728/filial-1886991236.html

Филиал фонда "Защитники Отечества" в Самаре принял более тысячи обращений

Филиал фонда "Защитники Отечества" в Самаре принял более тысячи обращений - РИА Новости, 28.07.2023

Филиал фонда "Защитники Отечества" в Самаре принял более тысячи обращений

С июня текущего года в Самаре открыт филиал государственного фонда "Защитники Отечества", за это время он исполнил свыше 1 тысячи обращений, сообщает... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T20:54

2023-07-28T20:54

2023-07-28T20:54

самарская область

самара

дмитрий азаров

фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"

сво

спецоперация

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. С июня текущего года в Самаре открыт филиал государственного фонда "Защитники Отечества", за это время он исполнил свыше 1 тысячи обращений, сообщает пресс-служба регионального правительства. В пятницу полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров, министр труда и соцзащиты Российской Федерации Антон Котяков и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проверили, как строится работа по поддержке участников СВО в регионе в рамках деятельности филиала фонда "Защитники Отечества". Региональный филиал начал работу с июня текущего года. Основная задача – оказание комплексной поддержки и персонального сопровождения участников СВО и их семей по принципу "единого окна". Уже исполнено 1 065 обращений, помощь оказали 481 человеку. Сейчас в работе филиала Госфонда находится 280 обращений. По данным пресс-службы, филиал фонда занимает почти 1,5 тысячи квадратных метров – здесь разместились свыше 40 помещений различного функционала, в том числе пункт проката технических средств реабилитации, комната социально-бытовой адаптации, кабинет психолого-терапевтической помощи. Как отметила руководитель подразделения Госфонда Наталья Полянскова, в филиале – высокий уровень безопасности и доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья. Работу по поддержке военнослужащих и членов их семей Самарская область начала с первых дней СВО. Накопленный опыт позволяет качественно организовать все процессы и в фонде. По словам Азарова, социальные координаторы работают во всех муниципалитетах. "И здесь формировался кадровый состав из тех людей, кто прошел работу в рамках программы "Возвращение" и социальных паспортов. За счет этих подготовленных людей сформировался кадровый состав фонда. Ставим задачу, чтобы все вопросы решались на местах, часто сотрудники отсюда координируют. Поступает сигнал и там же, на местах (решается – ред.), даже доезжать не надо", - сказал Азаров, его слова приводит пресс-служба. Комаров и Котяков высоко оценили работу филиала Госфонда "Защитники Отечества" в Самаре. В числе социальных координаторов в филиале фонда работают военнослужащие - участники СВО - ветераны, которые прошли соответствующее обучение. "Именно они нам подсказывают, какие дополнительные в том числе средства технической реабилитации, обучение уходу нужны, какие дополнительные функциональные возможности должны быть у центра. Мы работаем в теснейшем взаимодействии с коллегами из федеральных органов и не только, в эту работу включены учреждения всех уровней: муниципальные, региональные, федеральные. Одной единой большой командой людей, благодарных нашим героям-защитникам, мы заботимся и о членах семей, и о наших героях, которые вернулись уже на самарскую землю", - отметил Азаров. Президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" 3 апреля 2023 года. Основной целью фонда является персональное социальное сопровождение ветеранов и содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающей медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение.

https://ria.ru/20230327/azarov-1860873948.html

https://ria.ru/20230120/nauka-1846211714.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

самарская область, самара, дмитрий азаров, фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества", сво, спецоперация