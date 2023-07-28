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Facebook* под давлением Белого дома удалял посты о COVID, пишут СМИ - РИА Новости, 28.07.2023
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15:35 28.07.2023 (обновлено: 15:43 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/facebook-1886877214.html
Facebook* под давлением Белого дома удалял посты о COVID, пишут СМИ
Facebook* под давлением Белого дома удалял посты о COVID, пишут СМИ - РИА Новости, 28.07.2023
Facebook* под давлением Белого дома удалял посты о COVID, пишут СМИ
Facebook* удалял посты с предположениями об искусственном происхождении коронавируса из-за давления со стороны Белого дома, пишет газета Wall Street Journal со... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T15:35
2023-07-28T15:43
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Facebook* удалял посты с предположениями об искусственном происхождении коронавируса из-за давления со стороны Белого дома, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на внутреннюю переписку компании, которая была получена юридическим комитетом палаты представителей США. "Эти электронные письма показывают, как руководители Facebook* обсуждали модерацию постов о происхождении пандемии, которые администрация хотела держать под контролем", - говорится в статье Wall Street Journal. Отмечается, что переписка имела место весной и летом 2021 года. Отмечается, что вице-президент компании Ник Клегг в письмах объяснил своим коллегам необходимость удалять посты о рукотворном происхождении коронавируса давлением со стороны Белого дома. Согласно ему, желания Белого дома относительно модерации иногда идут вразрез с позицией сотрудников Facebook*. По словам Клегга, администрация президента США Джо Байдена также хотела бы, чтобы соцсеть удаляла юмористический контент о якобы небезопасности вакцин от коронавируса. Клегга возмутило это предложение: по его мнению, гендиректор Meta* Марк Цукерберг никогда не стал бы удалять такие посты. Ранее в июле сообщалось, что республиканец от штата Огайо, председатель юридического комитета палаты Джим Джордан намерен привлечь Цукерберга к ответственности за неуважение к конгрессу США в связи с непредоставлением законодателям информации о возможных практиках цензурирования контента в соцсетях. Сообщалось, что законодатели запрашивали у компании данные по внутренним перепискам относительно инструментов цензурирования контента Facebook*. Телеканал Fox News сообщал, что в ответ на запрос компания предоставила свыше 50 тысяч страниц документов, однако, по данным источников, ни один из предоставленных документов не содержал тех данных о внутренних коммуникациях в Meta*, которые интересуют конгрессменов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230618/koronavirus-1878958891.html
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в мире, сша, огайо, россия, марк цукерберг, ник клегг, джо байден, facebook
В мире, США, Огайо, Россия, Марк Цукерберг, Ник Клегг, Джо Байден, Facebook
Facebook* под давлением Белого дома удалял посты о COVID, пишут СМИ

WSJ: Facebook под давлением Белого дома удалял посты об искусственном происхождении COVID

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Facebook* удалял посты с предположениями об искусственном происхождении коронавируса из-за давления со стороны Белого дома, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на внутреннюю переписку компании, которая была получена юридическим комитетом палаты представителей США.
"Эти электронные письма показывают, как руководители Facebook* обсуждали модерацию постов о происхождении пандемии, которые администрация хотела держать под контролем", - говорится в статье Wall Street Journal. Отмечается, что переписка имела место весной и летом 2021 года.
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Отмечается, что вице-президент компании Ник Клегг в письмах объяснил своим коллегам необходимость удалять посты о рукотворном происхождении коронавируса давлением со стороны Белого дома.
Согласно ему, желания Белого дома относительно модерации иногда идут вразрез с позицией сотрудников Facebook*.
По словам Клегга, администрация президента США Джо Байдена также хотела бы, чтобы соцсеть удаляла юмористический контент о якобы небезопасности вакцин от коронавируса. Клегга возмутило это предложение: по его мнению, гендиректор Meta* Марк Цукерберг никогда не стал бы удалять такие посты.
Ранее в июле сообщалось, что республиканец от штата Огайо, председатель юридического комитета палаты Джим Джордан намерен привлечь Цукерберга к ответственности за неуважение к конгрессу США в связи с непредоставлением законодателям информации о возможных практиках цензурирования контента в соцсетях. Сообщалось, что законодатели запрашивали у компании данные по внутренним перепискам относительно инструментов цензурирования контента Facebook*.
Телеканал Fox News сообщал, что в ответ на запрос компания предоставила свыше 50 тысяч страниц документов, однако, по данным источников, ни один из предоставленных документов не содержал тех данных о внутренних коммуникациях в Meta*, которые интересуют конгрессменов.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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