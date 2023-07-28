Рейтинг@Mail.ru
Российский этнографический музей обновит коллекции, посвящённые Африке - РИА Новости, 08.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Музейные маршруты России
Музейные маршруты России
 
14:11 28.07.2023 (обновлено: 11:20 08.08.2023)
https://ria.ru/20230728/etnograficheskiymuzey-1888795353.html
Российский этнографический музей обновит коллекции, посвящённые Африке
Российский этнографический музей обновит коллекции, посвящённые Африке - РИА Новости, 08.08.2023
Российский этнографический музей обновит коллекции, посвящённые Африке
Российский этнографический музей (РЭМ) обновит коллекции, посвящённые Африке, а также подготовит совместные выставки, проекты и онлайн-ресурсы, сообщили в... РИА Новости, 08.08.2023
2023-07-28T14:11
2023-08-08T11:20
музейные маршруты россии
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
африка
россия
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93909/03/939090333_0:71:800:521_1920x0_80_0_0_f7ec215d937a16fc4266d5fc8d0be02e.jpg
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Российский этнографический музей (РЭМ) обновит коллекции, посвящённые Африке, а также подготовит совместные выставки, проекты и онлайн-ресурсы, сообщили в пресс-службе Минкультуры России."РЭМ совместно с африканскими экспертами обновит свои коллекции по Африке", - говорится в телеграм-канале ведомства.Отмечается, что фонды музея по этому континенту формировались благодаря русским путешественникам, миссионерам, военным, художникам и поэтам. Все предметы, которые они передавали, специалисты хранят уже более столетия.Например, кадры с крейсера "Африка", на котором в начале 80-х годов XIX века русские моряки совершили кругосветное плавание. Эти снимки – первая фотоколлекция по континенту в России. Именно с нее началось визуальное представление об Африке в России, подчеркнули в сообщении."Совместная работа с африканскими экспертами позволит пересобрать коллекцию музея и преобразить ее. В процессе работы планируется подготовить выставки, проекты, онлайн-ресурсы", - заключили в министерстве.
африка
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93909/03/939090333_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_d1319a795ca9c441a4b13f38a4c58499.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), африка, россия, санкт-петербург
Музейные маршруты России, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Африка, Россия, Санкт-Петербург

Российский этнографический музей обновит коллекции, посвящённые Африке

© Фото : DezidorРоссийский этнографический музей. Архив
Российский этнографический музей. Архив - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© Фото : Dezidor
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Российский этнографический музей (РЭМ) обновит коллекции, посвящённые Африке, а также подготовит совместные выставки, проекты и онлайн-ресурсы, сообщили в пресс-службе Минкультуры России.
"РЭМ совместно с африканскими экспертами обновит свои коллекции по Африке", - говорится в телеграм-канале ведомства.
Отмечается, что фонды музея по этому континенту формировались благодаря русским путешественникам, миссионерам, военным, художникам и поэтам. Все предметы, которые они передавали, специалисты хранят уже более столетия.
Например, кадры с крейсера "Африка", на котором в начале 80-х годов XIX века русские моряки совершили кругосветное плавание. Эти снимки – первая фотоколлекция по континенту в России. Именно с нее началось визуальное представление об Африке в России, подчеркнули в сообщении.
"Совместная работа с африканскими экспертами позволит пересобрать коллекцию музея и преобразить ее. В процессе работы планируется подготовить выставки, проекты, онлайн-ресурсы", - заключили в министерстве.
 
Музейные маршруты РоссииМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)АфрикаРоссияСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала