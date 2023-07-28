https://ria.ru/20230728/etnograficheskiymuzey-1888795353.html
Российский этнографический музей обновит коллекции, посвящённые Африке
Российский этнографический музей обновит коллекции, посвящённые Африке - РИА Новости, 08.08.2023
Российский этнографический музей обновит коллекции, посвящённые Африке
Российский этнографический музей (РЭМ) обновит коллекции, посвящённые Африке, а также подготовит совместные выставки, проекты и онлайн-ресурсы, сообщили в... РИА Новости, 08.08.2023
2023-07-28T14:11
2023-07-28T14:11
2023-08-08T11:20
музейные маршруты россии
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
африка
россия
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93909/03/939090333_0:71:800:521_1920x0_80_0_0_f7ec215d937a16fc4266d5fc8d0be02e.jpg
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Российский этнографический музей (РЭМ) обновит коллекции, посвящённые Африке, а также подготовит совместные выставки, проекты и онлайн-ресурсы, сообщили в пресс-службе Минкультуры России."РЭМ совместно с африканскими экспертами обновит свои коллекции по Африке", - говорится в телеграм-канале ведомства.Отмечается, что фонды музея по этому континенту формировались благодаря русским путешественникам, миссионерам, военным, художникам и поэтам. Все предметы, которые они передавали, специалисты хранят уже более столетия.Например, кадры с крейсера "Африка", на котором в начале 80-х годов XIX века русские моряки совершили кругосветное плавание. Эти снимки – первая фотоколлекция по континенту в России. Именно с нее началось визуальное представление об Африке в России, подчеркнули в сообщении."Совместная работа с африканскими экспертами позволит пересобрать коллекцию музея и преобразить ее. В процессе работы планируется подготовить выставки, проекты, онлайн-ресурсы", - заключили в министерстве.
африка
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93909/03/939090333_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_d1319a795ca9c441a4b13f38a4c58499.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), африка, россия, санкт-петербург
Музейные маршруты России, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Африка, Россия, Санкт-Петербург
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Российский этнографический музей (РЭМ) обновит коллекции, посвящённые Африке, а также подготовит совместные выставки, проекты и онлайн-ресурсы, сообщили в пресс-службе Минкультуры России.
"РЭМ совместно с африканскими экспертами обновит свои коллекции по Африке", - говорится в телеграм-канале ведомства.
Отмечается, что фонды музея по этому континенту формировались благодаря русским путешественникам, миссионерам, военным, художникам и поэтам. Все предметы, которые они передавали, специалисты хранят уже более столетия.
Например, кадры с крейсера "Африка", на котором в начале 80-х годов XIX века русские моряки совершили кругосветное плавание. Эти снимки – первая фотоколлекция по континенту в России. Именно с нее началось визуальное представление об Африке в России, подчеркнули в сообщении.
"Совместная работа с африканскими экспертами позволит пересобрать коллекцию музея и преобразить ее. В процессе работы планируется подготовить выставки, проекты, онлайн-ресурсы", - заключили в министерстве.