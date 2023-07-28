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Российский этнографический музей обновит коллекции, посвящённые Африке

Российский этнографический музей обновит коллекции, посвящённые Африке - РИА Новости, 08.08.2023

Российский этнографический музей обновит коллекции, посвящённые Африке

Российский этнографический музей (РЭМ) обновит коллекции, посвящённые Африке, а также подготовит совместные выставки, проекты и онлайн-ресурсы, сообщили в... РИА Новости, 08.08.2023

2023-07-28T14:11

2023-07-28T14:11

2023-08-08T11:20

музейные маршруты россии

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

африка

россия

санкт-петербург

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Российский этнографический музей (РЭМ) обновит коллекции, посвящённые Африке, а также подготовит совместные выставки, проекты и онлайн-ресурсы, сообщили в пресс-службе Минкультуры России."РЭМ совместно с африканскими экспертами обновит свои коллекции по Африке", - говорится в телеграм-канале ведомства.Отмечается, что фонды музея по этому континенту формировались благодаря русским путешественникам, миссионерам, военным, художникам и поэтам. Все предметы, которые они передавали, специалисты хранят уже более столетия.Например, кадры с крейсера "Африка", на котором в начале 80-х годов XIX века русские моряки совершили кругосветное плавание. Эти снимки – первая фотоколлекция по континенту в России. Именно с нее началось визуальное представление об Африке в России, подчеркнули в сообщении."Совместная работа с африканскими экспертами позволит пересобрать коллекцию музея и преобразить ее. В процессе работы планируется подготовить выставки, проекты, онлайн-ресурсы", - заключили в министерстве.

африка

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министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), африка, россия, санкт-петербург