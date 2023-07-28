https://ria.ru/20230728/es-1886763314.html

Примаков рассказал о сложностях российских культурных центров в ЕС

Примаков рассказал о сложностях российских культурных центров в ЕС - РИА Новости, 28.07.2023

Примаков рассказал о сложностях российских культурных центров в ЕС

Многие российские центры науки и культуры (РЦНК) за рубежом испытывают проблемы, тяжело строится их работа в Польше и Чехии, есть сложности у "Русского дома" в... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T08:22

2023-07-28T08:22

2023-07-28T08:22

польша

чехия

германия

евгений примаков (россотрудничество)

евросоюз

рцнк

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — РИА Новости. Многие российские центры науки и культуры (РЦНК) за рубежом испытывают проблемы, тяжело строится их работа в Польше и Чехии, есть сложности у "Русского дома" в Германии, сообщил РИА Новости глава Россотрудничества Евгений Примаков. "Есть много культурных центров, которые испытывают большие проблемы с работой, так как местные власти эту работу блокируют. Особенно тяжело строится работа культурных центров в Польше, Чехии", — сказал он. "Есть сложности у Русского дома в Берлине", — добавил Примаков.

https://ria.ru/20230618/karmanov-1878980802.html

польша

чехия

германия

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Варвара Скокшина

польша, чехия, германия, евгений примаков (россотрудничество), евросоюз, рцнк, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), в мире