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Примаков рассказал о сложностях российских культурных центров в ЕС - РИА Новости, 28.07.2023
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08:22 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/es-1886763314.html
Примаков рассказал о сложностях российских культурных центров в ЕС
Примаков рассказал о сложностях российских культурных центров в ЕС - РИА Новости, 28.07.2023
Примаков рассказал о сложностях российских культурных центров в ЕС
Многие российские центры науки и культуры (РЦНК) за рубежом испытывают проблемы, тяжело строится их работа в Польше и Чехии, есть сложности у "Русского дома" в... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T08:22
2023-07-28T08:22
польша
чехия
германия
евгений примаков (россотрудничество)
евросоюз
рцнк
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — РИА Новости. Многие российские центры науки и культуры (РЦНК) за рубежом испытывают проблемы, тяжело строится их работа в Польше и Чехии, есть сложности у "Русского дома" в Германии, сообщил РИА Новости глава Россотрудничества Евгений Примаков. "Есть много культурных центров, которые испытывают большие проблемы с работой, так как местные власти эту работу блокируют. Особенно тяжело строится работа культурных центров в Польше, Чехии", — сказал он. "Есть сложности у Русского дома в Берлине", — добавил Примаков.
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польша, чехия, германия, евгений примаков (россотрудничество), евросоюз, рцнк, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), в мире
Польша, Чехия, Германия, Евгений Примаков (Россотрудничество), Евросоюз, РЦНК, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), В мире
Примаков рассказал о сложностях российских культурных центров в ЕС

Примаков: власти в ЕС блокируют работу российских культурных центров

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — РИА Новости. Многие российские центры науки и культуры (РЦНК) за рубежом испытывают проблемы, тяжело строится их работа в Польше и Чехии, есть сложности у "Русского дома" в Германии, сообщил РИА Новости глава Россотрудничества Евгений Примаков.
"Есть много культурных центров, которые испытывают большие проблемы с работой, так как местные власти эту работу блокируют. Особенно тяжело строится работа культурных центров в Польше, Чехии", — сказал он.
"Есть сложности у Русского дома в Берлине", — добавил Примаков.
Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
Роман Карманов: деятелям культуры, кто покинул Россию пора грустить
18 июня, 13:00
 
ПольшаЧехияГерманияЕвгений Примаков (Россотрудничество)ЕвросоюзРЦНКФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)В мире
 
 
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