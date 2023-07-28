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Эритрею интересует широкий перечень оружия, заявил глава ФСВТС
Эритрею интересует широкий перечень оружия, заявил глава ФСВТС - РИА Новости, 28.07.2023
Эритрею интересует широкий перечень оружия, заявил глава ФСВТС
Эритрея намерена приобрести в России широкий перечень вооружений и военной техники, сообщил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T10:18
2023-07-28T10:18
2023-07-28T10:18
безопасность
эритрея
россия
дмитрий шугаев
владимир путин
африка
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
оон
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Эритрея намерена приобрести в России широкий перечень вооружений и военной техники, сообщил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев в рамках форума "Россия-Африка". Текущий портфель заказов стран Африки составляет около 20 %. После снятия с Эритреи санкций Совбеза ООН в июле 2019 года был издан указ президента Российской Федерации Владимира Путина, позволивший возобновить полномасштабное военно-техническое сотрудничество с этим государством. "В настоящее время эритрейская сторона выражает заинтересованность в приобретении широкого перечня продукции военного назначения российского производства", - сказал Шугаев. После распада СССР Россия ушла из региона Восточной Африки, но 1996 году вернулась и, в частности, Эритрее были поставлены четыре боевых вертолета. Еще шесть боевых вертолетов были переданы в 1997 году.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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безопасность, эритрея, россия, дмитрий шугаев, владимир путин, африка, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), оон, форум "россия — африка"
Безопасность, Эритрея, Россия, Дмитрий Шугаев, Владимир Путин, Африка, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России), ООН, Форум "Россия — Африка"
Эритрею интересует широкий перечень оружия, заявил глава ФСВТС
Глава ФСВТС Шугаев: Эритрею после снятия санкций ООН интересует широкий перечень оружия