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Эритрею интересует широкий перечень оружия, заявил глава ФСВТС - РИА Новости, 28.07.2023
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10:18 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/eritreya-1886777397.html
Эритрею интересует широкий перечень оружия, заявил глава ФСВТС
Эритрею интересует широкий перечень оружия, заявил глава ФСВТС - РИА Новости, 28.07.2023
Эритрею интересует широкий перечень оружия, заявил глава ФСВТС
Эритрея намерена приобрести в России широкий перечень вооружений и военной техники, сообщил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T10:18
2023-07-28T10:18
безопасность
эритрея
россия
дмитрий шугаев
владимир путин
африка
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Эритрея намерена приобрести в России широкий перечень вооружений и военной техники, сообщил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев в рамках форума "Россия-Африка". Текущий портфель заказов стран Африки составляет около 20 %. После снятия с Эритреи санкций Совбеза ООН в июле 2019 года был издан указ президента Российской Федерации Владимира Путина, позволивший возобновить полномасштабное военно-техническое сотрудничество с этим государством. "В настоящее время эритрейская сторона выражает заинтересованность в приобретении широкого перечня продукции военного назначения российского производства", - сказал Шугаев. После распада СССР Россия ушла из региона Восточной Африки, но 1996 году вернулась и, в частности, Эритрее были поставлены четыре боевых вертолета. Еще шесть боевых вертолетов были переданы в 1997 году.
https://ria.ru/20230728/fmba-1886767647.html
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безопасность, эритрея, россия, дмитрий шугаев, владимир путин, африка, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), оон, форум "россия — африка"
Безопасность, Эритрея, Россия, Дмитрий Шугаев, Владимир Путин, Африка, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России), ООН, Форум "Россия — Африка"
Эритрею интересует широкий перечень оружия, заявил глава ФСВТС

Глава ФСВТС Шугаев: Эритрею после снятия санкций ООН интересует широкий перечень оружия

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСимволика II Cаммита и форума "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге
Символика II Cаммита и форума Россия - Африка в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Символика II Cаммита и форума "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Эритрея намерена приобрести в России широкий перечень вооружений и военной техники, сообщил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев в рамках форума "Россия-Африка".
Текущий портфель заказов стран Африки составляет около 20 %.
Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
ФМБА готово предложить странам Африки совместное производство лекарств
Вчера, 09:12
После снятия с Эритреи санкций Совбеза ООН в июле 2019 года был издан указ президента Российской Федерации Владимира Путина, позволивший возобновить полномасштабное военно-техническое сотрудничество с этим государством.
«
"В настоящее время эритрейская сторона выражает заинтересованность в приобретении широкого перечня продукции военного назначения российского производства", - сказал Шугаев.
После распада СССР Россия ушла из региона Восточной Африки, но 1996 году вернулась и, в частности, Эритрее были поставлены четыре боевых вертолета. Еще шесть боевых вертолетов были переданы в 1997 году.
Участница форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
Жаркие дискуссии и подписание важных документов. Саммит Россия — Африка
Вчера, 09:00
 
БезопасностьЭритреяРоссияДмитрий ШугаевВладимир ПутинАфрикаФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)ООНФорум "Россия — Африка"
 
 
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