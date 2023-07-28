https://ria.ru/20230728/eritreya-1886777397.html

Эритрею интересует широкий перечень оружия, заявил глава ФСВТС

Эритрею интересует широкий перечень оружия, заявил глава ФСВТС - РИА Новости, 28.07.2023

Эритрею интересует широкий перечень оружия, заявил глава ФСВТС

Эритрея намерена приобрести в России широкий перечень вооружений и военной техники, сообщил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T10:18

2023-07-28T10:18

2023-07-28T10:18

безопасность

эритрея

россия

дмитрий шугаев

владимир путин

африка

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

оон

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Эритрея намерена приобрести в России широкий перечень вооружений и военной техники, сообщил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев в рамках форума "Россия-Африка". Текущий портфель заказов стран Африки составляет около 20 %. После снятия с Эритреи санкций Совбеза ООН в июле 2019 года был издан указ президента Российской Федерации Владимира Путина, позволивший возобновить полномасштабное военно-техническое сотрудничество с этим государством. "В настоящее время эритрейская сторона выражает заинтересованность в приобретении широкого перечня продукции военного назначения российского производства", - сказал Шугаев. После распада СССР Россия ушла из региона Восточной Африки, но 1996 году вернулась и, в частности, Эритрее были поставлены четыре боевых вертолета. Еще шесть боевых вертолетов были переданы в 1997 году.

https://ria.ru/20230728/fmba-1886767647.html

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эритрея

россия

африка

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, эритрея, россия, дмитрий шугаев, владимир путин, африка, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), оон, форум "россия — африка"