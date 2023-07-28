https://ria.ru/20230728/el-dabaa-1886873544.html
Лихачев рассказал о строительстве АЭС "Эль-Дабаа" в Египте
Лихачев рассказал о строительстве АЭС "Эль-Дабаа" в Египте - РИА Новости, 28.07.2023
Лихачев рассказал о строительстве АЭС "Эль-Дабаа" в Египте
Строительство с участием России четвертого блока АЭС "Эль-Дабаа" в Египте, как ожидается, начнется в ноябре нынешнего года, заявил журналистам генеральный... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T15:22
2023-07-28T15:22
2023-07-28T16:02
египет
аэс "эль-дабаа"
форум "россия — африка"
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Строительство с участием России четвертого блока АЭС "Эль-Дабаа" в Египте, как ожидается, начнется в ноябре нынешнего года, заявил журналистам генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев."Очень рассчитываем, что египетский регулятор нам выдаст лицензию и на четвертый блок. И в ноябре мы сможем провести уже окончательный, знаковый первый бетон на четвертом блоке", - сказал Лихачев в кулуарах форума "Россия-Африка".Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230726/energetika-1886488665.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
египет, аэс "эль-дабаа", форум "россия — африка", санкт-петербург
Египет, АЭС "Эль-Дабаа", Форум "Россия — Африка", Санкт-Петербург
Лихачев рассказал о строительстве АЭС "Эль-Дабаа" в Египте
Лихачев: строительство четвертого блока АЭС Эль-Дабаа в Египте по плану начнется в ноябре