https://ria.ru/20230728/el-dabaa-1886873544.html

Лихачев рассказал о строительстве АЭС "Эль-Дабаа" в Египте

Лихачев рассказал о строительстве АЭС "Эль-Дабаа" в Египте - РИА Новости, 28.07.2023

Лихачев рассказал о строительстве АЭС "Эль-Дабаа" в Египте

Строительство с участием России четвертого блока АЭС "Эль-Дабаа" в Египте, как ожидается, начнется в ноябре нынешнего года, заявил журналистам генеральный... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T15:22

2023-07-28T15:22

2023-07-28T16:02

египет

аэс "эль-дабаа"

форум "россия — африка"

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Строительство с участием России четвертого блока АЭС "Эль-Дабаа" в Египте, как ожидается, начнется в ноябре нынешнего года, заявил журналистам генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев."Очень рассчитываем, что египетский регулятор нам выдаст лицензию и на четвертый блок. И в ноябре мы сможем провести уже окончательный, знаковый первый бетон на четвертом блоке", - сказал Лихачев в кулуарах форума "Россия-Африка".Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230726/energetika-1886488665.html

египет

санкт-петербург

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

египет, аэс "эль-дабаа", форум "россия — африка", санкт-петербург