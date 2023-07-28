https://ria.ru/20230728/ekosofiya-1886953049.html

В Нижнем Новгороде назовут имена эколидеров России

В Нижнем Новгороде назовут имена эколидеров России - РИА Новости, 28.07.2023

В Нижнем Новгороде назовут имена эколидеров России

В Нижнем Новгороде состоится гранд-финал проекта "Экософия" президентской платформы "Россия — страна возможностей", на котором будут объявлены имена эколидеров... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T19:25

2023-07-28T19:25

2023-07-28T19:56

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В Нижнем Новгороде состоится гранд-финал проекта "Экософия" президентской платформы "Россия — страна возможностей", на котором будут объявлены имена эколидеров России."Особенностью "Экософии" являются городские события, – рассказала Виктория Саар, руководитель проекта. – Изюминка – в том, что их готовят наши участники сами, мы только предоставляем локацию". По словам Саар, задача – привлечь горожан, гостей города и рассказать им, почему экологично жить интересно, легко, выгодно. Во время гранд-финала, часть которого пройдет в парке "Швейцария", будет работать чат-бот, который поможет гостям. Горожане смогут проголосовать за фаворитов. Но это – лишь часть оценки. Баллы также ставят эксперты. "Мы закрыто будем выбирать победителя, формат – без камер. Объявим лидера завтра в парке "Швейцария", – рассказала Виктория Саар. На данный момент к проекту присоединились 78 358 участников. Он стартовал в 2022 году. Стать участником мог каждый желающий старше 14 лет и увлекающийся экологией. Например тот, кто хочет внимательно относиться к потреблению и внедрять полезные привычки в свою жизнь. Или те, кто уже в теме осознанного образа жизни, и мечтают вовлечь своих друзей.Также среди участников – производители экотоваров, поставщики экоуслуг. В гранд-финале соберутся самые перспективные – они вошли в состав Экосборной России и готовы представлять свои регионы как внутри страны, так и на международной арене.Конкурс "Экософия" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".

https://ria.ru/20220607/proekt-1793700844.html

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