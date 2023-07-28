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В Нижнем Новгороде назовут имена эколидеров России - РИА Новости, 28.07.2023
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Туризм
 
19:25 28.07.2023 (обновлено: 19:56 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/ekosofiya-1886953049.html
В Нижнем Новгороде назовут имена эколидеров России
В Нижнем Новгороде назовут имена эколидеров России - РИА Новости, 28.07.2023
В Нижнем Новгороде назовут имена эколидеров России
В Нижнем Новгороде состоится гранд-финал проекта "Экософия" президентской платформы "Россия — страна возможностей", на котором будут объявлены имена эколидеров... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T19:25
2023-07-28T19:56
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В Нижнем Новгороде состоится гранд-финал проекта "Экософия" президентской платформы "Россия — страна возможностей", на котором будут объявлены имена эколидеров России."Особенностью "Экософии" являются городские события, – рассказала Виктория Саар, руководитель проекта. – Изюминка – в том, что их готовят наши участники сами, мы только предоставляем локацию". По словам Саар, задача – привлечь горожан, гостей города и рассказать им, почему экологично жить интересно, легко, выгодно. Во время гранд-финала, часть которого пройдет в парке "Швейцария", будет работать чат-бот, который поможет гостям. Горожане смогут проголосовать за фаворитов. Но это – лишь часть оценки. Баллы также ставят эксперты. "Мы закрыто будем выбирать победителя, формат – без камер. Объявим лидера завтра в парке "Швейцария", – рассказала Виктория Саар. На данный момент к проекту присоединились 78 358 участников. Он стартовал в 2022 году. Стать участником мог каждый желающий старше 14 лет и увлекающийся экологией. Например тот, кто хочет внимательно относиться к потреблению и внедрять полезные привычки в свою жизнь. Или те, кто уже в теме осознанного образа жизни, и мечтают вовлечь своих друзей.Также среди участников – производители экотоваров, поставщики экоуслуг. В гранд-финале соберутся самые перспективные – они вошли в состав Экосборной России и готовы представлять свои регионы как внутри страны, так и на международной арене.Конкурс "Экософия" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".
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туризм, общество, экология, новости - туризм, нижний новгород, россия
Туризм, Туризм, Общество, Экология, Новости - Туризм, Нижний Новгород, Россия
В Нижнем Новгороде назовут имена эколидеров России

В Нижнем Новгороде пройдет гранд-финал проекта "Экософия"

© РИА Новости / Анастасия Мельникова Финал проекта "Экософия" президентской платформы "Россия – страна возможностей" в Нижнем Новгороде
Финал проекта Экософия президентской платформы Россия – страна возможностей в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В Нижнем Новгороде состоится гранд-финал проекта "Экософия" президентской платформы "Россия — страна возможностей", на котором будут объявлены имена эколидеров России.
"Особенностью "Экософии" являются городские события, – рассказала Виктория Саар, руководитель проекта. – Изюминка – в том, что их готовят наши участники сами, мы только предоставляем локацию". По словам Саар, задача – привлечь горожан, гостей города и рассказать им, почему экологично жить интересно, легко, выгодно.
© РИА Новости / Анастасия Мельникова Виктория Саар – руководитель проекта "Экософия" президентской платформы "Россия – страна возможностей"
Виктория Саар – руководитель проекта Экософия президентской платформы Россия – страна возможностей - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
Виктория Саар – руководитель проекта "Экософия" президентской платформы "Россия – страна возможностей"
Во время гранд-финала, часть которого пройдет в парке "Швейцария", будет работать чат-бот, который поможет гостям. Горожане смогут проголосовать за фаворитов. Но это – лишь часть оценки. Баллы также ставят эксперты. "Мы закрыто будем выбирать победителя, формат – без камер. Объявим лидера завтра в парке "Швейцария", – рассказала Виктория Саар.
На данный момент к проекту присоединились 78 358 участников. Он стартовал в 2022 году. Стать участником мог каждый желающий старше 14 лет и увлекающийся экологией. Например тот, кто хочет внимательно относиться к потреблению и внедрять полезные привычки в свою жизнь. Или те, кто уже в теме осознанного образа жизни, и мечтают вовлечь своих друзей.
© РИА Новости / Анастасия Мельникова Финал проекта "Экософия" президентской платформы "Россия – страна возможностей" в Нижнем Новгороде
Финал проекта Экософия президентской платформы Россия – страна возможностей в Нижнем Новгороде
Финал проекта "Экософия" президентской платформы "Россия – страна возможностей" в Нижнем Новгороде
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
1 из 2
© РИА Новости / Анастасия Мельникова Финал проекта "Экософия" президентской платформы "Россия – страна возможностей" в Нижнем Новгороде
Финал проекта Экософия президентской платформы Россия – страна возможностей в Нижнем Новгороде
Финал проекта "Экософия" президентской платформы "Россия – страна возможностей" в Нижнем Новгороде
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
2 из 2
Финал проекта "Экософия" президентской платформы "Россия – страна возможностей" в Нижнем Новгороде
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
1 из 2
Финал проекта "Экософия" президентской платформы "Россия – страна возможностей" в Нижнем Новгороде
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
2 из 2
Также среди участников – производители экотоваров, поставщики экоуслуг. В гранд-финале соберутся самые перспективные – они вошли в состав Экосборной России и готовы представлять свои регионы как внутри страны, так и на международной арене.
Конкурс "Экософия" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".
В России стартовал проект Экософия - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
В России стартовал проект "Экософия"
7 июня 2022, 12:30
 
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