В Нижнем Новгороде назовут имена эколидеров России
В Нижнем Новгороде пройдет гранд-финал проекта "Экософия"
© РИА Новости / Анастасия Мельникова Финал проекта "Экософия" президентской платформы "Россия – страна возможностей" в Нижнем Новгороде
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В Нижнем Новгороде состоится гранд-финал проекта "Экософия" президентской платформы "Россия — страна возможностей", на котором будут объявлены имена эколидеров России.
"Особенностью "Экософии" являются городские события, – рассказала Виктория Саар, руководитель проекта. – Изюминка – в том, что их готовят наши участники сами, мы только предоставляем локацию". По словам Саар, задача – привлечь горожан, гостей города и рассказать им, почему экологично жить интересно, легко, выгодно.
© РИА Новости / Анастасия Мельникова Виктория Саар – руководитель проекта "Экософия" президентской платформы "Россия – страна возможностей"
Виктория Саар – руководитель проекта "Экософия" президентской платформы "Россия – страна возможностей"
Во время гранд-финала, часть которого пройдет в парке "Швейцария", будет работать чат-бот, который поможет гостям. Горожане смогут проголосовать за фаворитов. Но это – лишь часть оценки. Баллы также ставят эксперты. "Мы закрыто будем выбирать победителя, формат – без камер. Объявим лидера завтра в парке "Швейцария", – рассказала Виктория Саар.
На данный момент к проекту присоединились 78 358 участников. Он стартовал в 2022 году. Стать участником мог каждый желающий старше 14 лет и увлекающийся экологией. Например тот, кто хочет внимательно относиться к потреблению и внедрять полезные привычки в свою жизнь. Или те, кто уже в теме осознанного образа жизни, и мечтают вовлечь своих друзей.
© РИА Новости / Анастасия Мельникова Финал проекта "Экософия" президентской платформы "Россия – страна возможностей" в Нижнем Новгороде
Финал проекта "Экософия" президентской платформы "Россия – страна возможностей" в Нижнем Новгороде
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© РИА Новости / Анастасия Мельникова Финал проекта "Экософия" президентской платформы "Россия – страна возможностей" в Нижнем Новгороде
Финал проекта "Экософия" президентской платформы "Россия – страна возможностей" в Нижнем Новгороде
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Финал проекта "Экософия" президентской платформы "Россия – страна возможностей" в Нижнем Новгороде
1 из 2
Финал проекта "Экософия" президентской платформы "Россия – страна возможностей" в Нижнем Новгороде
2 из 2
Также среди участников – производители экотоваров, поставщики экоуслуг. В гранд-финале соберутся самые перспективные – они вошли в состав Экосборной России и готовы представлять свои регионы как внутри страны, так и на международной арене.
Конкурс "Экософия" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".