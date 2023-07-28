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Глава ФСВТС рассказал о сотрудничестве с Эфиопией - РИА Новости, 28.07.2023
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10:33 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/efiopiya-1886781644.html
Глава ФСВТС рассказал о сотрудничестве с Эфиопией
Глава ФСВТС рассказал о сотрудничестве с Эфиопией - РИА Новости, 28.07.2023
Глава ФСВТС рассказал о сотрудничестве с Эфиопией
Россия и Эфиопия обсуждают вопросы дооборудования и модернизации имеющихся в этой африканской стране производственных мощностей для сервисного обслуживания... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T10:33
2023-07-28T10:33
эфиопия
россия
африка
дмитрий шугаев
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
следственный комитет россии (ск рф)
оон
су-27
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия и Эфиопия обсуждают вопросы дооборудования и модернизации имеющихся в этой африканской стране производственных мощностей для сервисного обслуживания вооружений и военной техники отечественного производства, сообщил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев в рамках форума "Россия - Африка". "Принимая во внимание уровень двустороннего взаимодействия, стороны заинтересованы в развитии оборонно-технологического сотрудничества. Рассматриваются вопросы, связанные с дооборудованием и модернизацией имеющихся в Эфиопии производственных мощностей для осуществления технического обслуживания вооружений и военной техники российского и советского производства", - сказал Шугаев. Он отметил, что долгое время Советский Союз, а впоследствии РФ оказывали Эфиопии военно-техническую помощь, поставляли широкий спектр продукции военного назначения. На сегодняшний день на вооружении страны находится значительное количество военной техники российского (советского) производства. "Отмечаем, что в настоящее время заинтересованность эфиопской стороны в приобретении современных образцов вооружения и военной техники сохраняется", - добавил глава ФСВТС. Во время холодной войны Эфиопия была одним из основных в Африке получателей советского оружия, а затем и российского. В частности, только в 1998 году Эфиопия получила из России 6 истребителей-перехватчиков Су-27СК и 2 Су-27УБ (став, таким образом, первым импортером Су-27 на континенте), 4 вертолета Ми-24, несколько Ми-17 и 12 артустановок. В 1999 году Аддис-Абеба приобрела несколько вертолетов Ми-17 (в общей сложности за 1998 – 1999 годы в Эфиопию было поставлено 8 машин этой модели) и 20 арторудий, включая 10 САУ 2С3 "Акация". В 2000 году Эфиопия закупила у России 4 штурмовика Су-25, а также более 300 артиллерийских орудий (по данным регистра ООН). Война между Эритреей и Эфиопией завершилась в 2000 году заключением неустойчивого мира и введением Совбезом ООН эмбарго на поставки оружия обеим странам. Однако уже в 2001 году эмбарго было снято. С его отменой Эфиопия приобрела у России 8 истребителей Су-27, 10 боевых вертолетов и 18 артиллерийских систем (поставлены в 2003 – 2004 гг.). По данным СИПРИ, в 2000-2004 годах объем поставок российского вооружения в Эфиопию достиг 427 миллионов долларов.
https://ria.ru/20230728/eritreya-1886777397.html
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эфиопия, россия, африка, дмитрий шугаев, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), следственный комитет россии (ск рф), оон, су-27, ми-17, ми-24, безопасность, форум "россия — африка"
Эфиопия, Россия, Африка, Дмитрий Шугаев, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России), Следственный комитет России (СК РФ), ООН, Су-27, Ми-17, Ми-24, Безопасность, Форум "Россия — Африка"
Глава ФСВТС рассказал о сотрудничестве с Эфиопией

Глава ФСВТС Шугаев: Россия и Эфиопия намерены модернизировать мощности для ремонта оружия

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПленарное заедание II Саммита "Россия - Африка"
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия и Эфиопия обсуждают вопросы дооборудования и модернизации имеющихся в этой африканской стране производственных мощностей для сервисного обслуживания вооружений и военной техники отечественного производства, сообщил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев в рамках форума "Россия - Африка".
"Принимая во внимание уровень двустороннего взаимодействия, стороны заинтересованы в развитии оборонно-технологического сотрудничества. Рассматриваются вопросы, связанные с дооборудованием и модернизацией имеющихся в Эфиопии производственных мощностей для осуществления технического обслуживания вооружений и военной техники российского и советского производства", - сказал Шугаев.
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Эритрею интересует широкий перечень оружия, заявил глава ФСВТС
Вчера, 10:18
Он отметил, что долгое время Советский Союз, а впоследствии РФ оказывали Эфиопии военно-техническую помощь, поставляли широкий спектр продукции военного назначения. На сегодняшний день на вооружении страны находится значительное количество военной техники российского (советского) производства.
"Отмечаем, что в настоящее время заинтересованность эфиопской стороны в приобретении современных образцов вооружения и военной техники сохраняется", - добавил глава ФСВТС.
Во время холодной войны Эфиопия была одним из основных в Африке получателей советского оружия, а затем и российского. В частности, только в 1998 году Эфиопия получила из России 6 истребителей-перехватчиков Су-27СК и 2 Су-27УБ (став, таким образом, первым импортером Су-27 на континенте), 4 вертолета Ми-24, несколько Ми-17 и 12 артустановок.
В 1999 году Аддис-Абеба приобрела несколько вертолетов Ми-17 (в общей сложности за 1998 – 1999 годы в Эфиопию было поставлено 8 машин этой модели) и 20 арторудий, включая 10 САУ 2С3 "Акация".
В 2000 году Эфиопия закупила у России 4 штурмовика Су-25, а также более 300 артиллерийских орудий (по данным регистра ООН).
Война между Эритреей и Эфиопией завершилась в 2000 году заключением неустойчивого мира и введением Совбезом ООН эмбарго на поставки оружия обеим странам. Однако уже в 2001 году эмбарго было снято. С его отменой Эфиопия приобрела у России 8 истребителей Су-27, 10 боевых вертолетов и 18 артиллерийских систем (поставлены в 2003 – 2004 гг.).
По данным СИПРИ, в 2000-2004 годах объем поставок российского вооружения в Эфиопию достиг 427 миллионов долларов.
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ЭфиопияРоссияАфрикаДмитрий ШугаевФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)Следственный комитет России (СК РФ)ООНСу-27Ми-17Ми-24БезопасностьФорум "Россия — Африка"
 
 
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