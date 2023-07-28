https://ria.ru/20230728/efiopiya-1886781644.html

Глава ФСВТС рассказал о сотрудничестве с Эфиопией

Глава ФСВТС рассказал о сотрудничестве с Эфиопией - РИА Новости, 28.07.2023

Глава ФСВТС рассказал о сотрудничестве с Эфиопией

Россия и Эфиопия обсуждают вопросы дооборудования и модернизации имеющихся в этой африканской стране производственных мощностей для сервисного обслуживания... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T10:33

2023-07-28T10:33

2023-07-28T10:33

эфиопия

россия

африка

дмитрий шугаев

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

следственный комитет россии (ск рф)

оон

су-27

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия и Эфиопия обсуждают вопросы дооборудования и модернизации имеющихся в этой африканской стране производственных мощностей для сервисного обслуживания вооружений и военной техники отечественного производства, сообщил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев в рамках форума "Россия - Африка". "Принимая во внимание уровень двустороннего взаимодействия, стороны заинтересованы в развитии оборонно-технологического сотрудничества. Рассматриваются вопросы, связанные с дооборудованием и модернизацией имеющихся в Эфиопии производственных мощностей для осуществления технического обслуживания вооружений и военной техники российского и советского производства", - сказал Шугаев. Он отметил, что долгое время Советский Союз, а впоследствии РФ оказывали Эфиопии военно-техническую помощь, поставляли широкий спектр продукции военного назначения. На сегодняшний день на вооружении страны находится значительное количество военной техники российского (советского) производства. "Отмечаем, что в настоящее время заинтересованность эфиопской стороны в приобретении современных образцов вооружения и военной техники сохраняется", - добавил глава ФСВТС. Во время холодной войны Эфиопия была одним из основных в Африке получателей советского оружия, а затем и российского. В частности, только в 1998 году Эфиопия получила из России 6 истребителей-перехватчиков Су-27СК и 2 Су-27УБ (став, таким образом, первым импортером Су-27 на континенте), 4 вертолета Ми-24, несколько Ми-17 и 12 артустановок. В 1999 году Аддис-Абеба приобрела несколько вертолетов Ми-17 (в общей сложности за 1998 – 1999 годы в Эфиопию было поставлено 8 машин этой модели) и 20 арторудий, включая 10 САУ 2С3 "Акация". В 2000 году Эфиопия закупила у России 4 штурмовика Су-25, а также более 300 артиллерийских орудий (по данным регистра ООН). Война между Эритреей и Эфиопией завершилась в 2000 году заключением неустойчивого мира и введением Совбезом ООН эмбарго на поставки оружия обеим странам. Однако уже в 2001 году эмбарго было снято. С его отменой Эфиопия приобрела у России 8 истребителей Су-27, 10 боевых вертолетов и 18 артиллерийских систем (поставлены в 2003 – 2004 гг.). По данным СИПРИ, в 2000-2004 годах объем поставок российского вооружения в Эфиопию достиг 427 миллионов долларов.

https://ria.ru/20230728/eritreya-1886777397.html

https://ria.ru/20230728/fmba-1886767647.html

эфиопия

россия

африка

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

эфиопия, россия, африка, дмитрий шугаев, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), следственный комитет россии (ск рф), оон, су-27, ми-17, ми-24, безопасность, форум "россия — африка"