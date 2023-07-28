https://ria.ru/20230728/eda-1886745322.html

Врач рассказал, как плавание после еды влияет на организм

Врач рассказал, как плавание после еды влияет на организм - РИА Новости, 28.07.2023

Врач рассказал, как плавание после еды влияет на организм

Для здоровья вредно плавать, если не подождать определенный промежуток времени после приема пищи, объяснил в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук,... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T02:30

2023-07-28T02:30

2023-07-28T02:30

общество

россия

сергей вялов

еда

здоровье

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Для здоровья вредно плавать, если не подождать определенный промежуток времени после приема пищи, объяснил в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Сергей Вялов.Когда человек плывет, его межреберные мышцы, а также мышцы спины и брюшного пресса должны в достаточной степени снабжаться кровью, отметил Вялов."Но если мы только что поели, кровью в большей степени наполняется кишечник. То есть, если мы поели, во время плавания на мышцы будет приходиться недостаточно кровотока, они будут находиться в плохих условиях с точки зрения снабжения кислородом и другими питательными веществами", — считает он.Еще более опасно воздействие физических нагрузок после еды на органы пищеварения. По словам врача, напряжение межреберных мышц и диафрагмы, связанное с плаванием, может привести к изжоге и отрыжке."Сочетание изжоги и отрыжки во время плавания, особенно если у человека изначально были проблемы с изжогой, может привести к так называемым непищеводным проявлениям. Например, может случиться приступ аритмии или спазм бронхов, даже заброс содержимого желудка в бронхи", — сказал Вялов.Последствия этого могут быть самыми тяжелыми, вплоть до реанимации, предупредил врач. Человек даже рискует утонуть, если непищеводные проявления застигнут его в воде, добавил он."Конечно, нельзя плавать после еды", — подчеркнул Вялов.Врач уточнил, через какое время после приема пищи можно заниматься плаванием."Если вы поели мягкую пищу, суп или пюре, желудок будет пустым где-то через полчаса", — предупредил Вялов.После более твердой или жирной пищи, желудок освободится через полтора-два часа, и тогда можно начать плавать, заключил он.

https://rsport.ria.ru/20220917/rak-1817536716.html

https://rsport.ria.ru/20220610/plavanie-1794611372.html

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общество, россия, сергей вялов, еда, здоровье