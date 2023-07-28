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Врач рассказал, как плавание после еды влияет на организм
Врач рассказал, как плавание после еды влияет на организм - РИА Новости, 28.07.2023
Врач рассказал, как плавание после еды влияет на организм
Для здоровья вредно плавать, если не подождать определенный промежуток времени после приема пищи, объяснил в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук,... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T02:30
2023-07-28T02:30
2023-07-28T02:30
общество
россия
сергей вялов
еда
здоровье
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Для здоровья вредно плавать, если не подождать определенный промежуток времени после приема пищи, объяснил в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Сергей Вялов.Когда человек плывет, его межреберные мышцы, а также мышцы спины и брюшного пресса должны в достаточной степени снабжаться кровью, отметил Вялов."Но если мы только что поели, кровью в большей степени наполняется кишечник. То есть, если мы поели, во время плавания на мышцы будет приходиться недостаточно кровотока, они будут находиться в плохих условиях с точки зрения снабжения кислородом и другими питательными веществами", — считает он.Еще более опасно воздействие физических нагрузок после еды на органы пищеварения. По словам врача, напряжение межреберных мышц и диафрагмы, связанное с плаванием, может привести к изжоге и отрыжке."Сочетание изжоги и отрыжки во время плавания, особенно если у человека изначально были проблемы с изжогой, может привести к так называемым непищеводным проявлениям. Например, может случиться приступ аритмии или спазм бронхов, даже заброс содержимого желудка в бронхи", — сказал Вялов.Последствия этого могут быть самыми тяжелыми, вплоть до реанимации, предупредил врач. Человек даже рискует утонуть, если непищеводные проявления застигнут его в воде, добавил он."Конечно, нельзя плавать после еды", — подчеркнул Вялов.Врач уточнил, через какое время после приема пищи можно заниматься плаванием."Если вы поели мягкую пищу, суп или пюре, желудок будет пустым где-то через полчаса", — предупредил Вялов.После более твердой или жирной пищи, желудок освободится через полтора-два часа, и тогда можно начать плавать, заключил он.
https://rsport.ria.ru/20220917/rak-1817536716.html
https://rsport.ria.ru/20220610/plavanie-1794611372.html
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общество, россия, сергей вялов, еда, здоровье
Общество, Россия, Сергей Вялов, Еда, Здоровье
Врач рассказал, как плавание после еды влияет на организм
Гастроэнтеролог Вялов предупредил о риске аритмии и спазма бронхов при плавании после еды
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости.
Для здоровья вредно плавать, если не подождать определенный промежуток времени после приема пищи, объяснил в интервью
радио Sputnik кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Сергей Вялов.
Когда человек плывет, его межреберные мышцы, а также мышцы спины и брюшного пресса должны в достаточной степени снабжаться кровью, отметил Вялов.
«
"Но если мы только что поели, кровью в большей степени наполняется кишечник. То есть, если мы поели, во время плавания на мышцы будет приходиться недостаточно кровотока, они будут находиться в плохих условиях с точки зрения снабжения кислородом и другими питательными веществами", — считает он.
Еще более опасно воздействие физических нагрузок после еды на органы пищеварения. По словам врача, напряжение межреберных мышц и диафрагмы, связанное с плаванием, может привести к изжоге и отрыжке.
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"Сочетание изжоги и отрыжки во время плавания, особенно если у человека изначально были проблемы с изжогой, может привести к так называемым непищеводным проявлениям. Например, может случиться приступ аритмии или спазм бронхов, даже заброс содержимого желудка в бронхи", — сказал Вялов.
Последствия этого могут быть самыми тяжелыми, вплоть до реанимации, предупредил врач. Человек даже рискует утонуть, если непищеводные проявления застигнут его в воде, добавил он.
«
"Конечно, нельзя плавать после еды", — подчеркнул Вялов.
Врач уточнил, через какое время после приема пищи можно заниматься плаванием.
"Если вы поели мягкую пищу, суп или пюре, желудок будет пустым где-то через полчаса", — предупредил Вялов.
После более твердой или жирной пищи, желудок освободится через полтора-два часа, и тогда можно начать плавать, заключил он.
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