https://ria.ru/20230728/drobysheva-1886877606.html

Прощание с Дробышевой пройдет в Театре Моссовета

Прощание с Дробышевой пройдет в Театре Моссовета - РИА Новости, 28.07.2023

Прощание с Дробышевой пройдет в Театре Моссовета

Прощание с народной артисткой РСФСР Ниной Дробышевой пройдет в Театре имени Моссовета 29 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T15:36

2023-07-28T15:36

2023-07-28T15:36

культура

рсфср

эдит пиаф

григорий чухрай

театр имени моссовета

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Прощание с народной артисткой РСФСР Ниной Дробышевой пройдет в Театре имени Моссовета 29 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. Дробышева скончалась 27 июля после продолжительной болезни на 85-м году жизни. "Прощание с Ниной Ивановной Дробышевой будет 29 июля в 11.00 в театре", – сказала собеседница агентства.После прощания артистку похоронят на Троекуровском кладбище. Нина Дробышева служила в Театре Моссовета с 1962 года. Ее самой известной ролью стала Эдит Пиаф в одноименном спектакле. Спектакль шел на сцене Моссовета более семисот раз. Она также снялась в фильмах "Два капитана", "Улица полна неожиданностей", исполнила главную роль в "Чистом небе" Григория Чухрая.

рсфср

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

рсфср, эдит пиаф, григорий чухрай, театр имени моссовета