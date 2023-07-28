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Прощание с Дробышевой пройдет в Театре Моссовета - РИА Новости, 28.07.2023
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Культура
 
15:36 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/drobysheva-1886877606.html
Прощание с Дробышевой пройдет в Театре Моссовета
Прощание с Дробышевой пройдет в Театре Моссовета - РИА Новости, 28.07.2023
Прощание с Дробышевой пройдет в Театре Моссовета
Прощание с народной артисткой РСФСР Ниной Дробышевой пройдет в Театре имени Моссовета 29 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T15:36
2023-07-28T15:36
культура
рсфср
эдит пиаф
григорий чухрай
театр имени моссовета
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Прощание с народной артисткой РСФСР Ниной Дробышевой пройдет в Театре имени Моссовета 29 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. Дробышева скончалась 27 июля после продолжительной болезни на 85-м году жизни. &quot;Прощание с Ниной Ивановной Дробышевой будет 29 июля в 11.00 в театре&quot;, – сказала собеседница агентства.После прощания артистку похоронят на Троекуровском кладбище. Нина Дробышева служила в Театре Моссовета с 1962 года. Ее самой известной ролью стала Эдит Пиаф в одноименном спектакле. Спектакль шел на сцене Моссовета более семисот раз. Она также снялась в фильмах "Два капитана", "Улица полна неожиданностей", исполнила главную роль в "Чистом небе" Григория Чухрая.
рсфср
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рсфср, эдит пиаф, григорий чухрай, театр имени моссовета
Культура, РСФСР, Эдит Пиаф, Григорий Чухрай, Театр имени Моссовета
Прощание с Дробышевой пройдет в Театре Моссовета

Прощание с народной артисткой РСФСР Дробышевой пройдет в Театре Моссовета 29 июля

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАртистка Государственного академического театра имени Моссовета Нина Дробышева
Артистка Государственного академического театра имени Моссовета Нина Дробышева - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Прощание с народной артисткой РСФСР Ниной Дробышевой пройдет в Театре имени Моссовета 29 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
Дробышева скончалась 27 июля после продолжительной болезни на 85-м году жизни.
«

"Прощание с Ниной Ивановной Дробышевой будет 29 июля в 11.00 в театре", – сказала собеседница агентства.

После прощания артистку похоронят на Троекуровском кладбище.
Нина Дробышева служила в Театре Моссовета с 1962 года. Ее самой известной ролью стала Эдит Пиаф в одноименном спектакле. Спектакль шел на сцене Моссовета более семисот раз. Она также снялась в фильмах "Два капитана", "Улица полна неожиданностей", исполнила главную роль в "Чистом небе" Григория Чухрая.
 
КультураРСФСРЭдит ПиафГригорий ЧухрайТеатр имени Моссовета
 
 
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