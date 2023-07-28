https://ria.ru/20230728/drobysheva-1886877606.html
Прощание с Дробышевой пройдет в Театре Моссовета
Прощание с Дробышевой пройдет в Театре Моссовета - РИА Новости, 28.07.2023
Прощание с Дробышевой пройдет в Театре Моссовета
Прощание с народной артисткой РСФСР Ниной Дробышевой пройдет в Театре имени Моссовета 29 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T15:36
2023-07-28T15:36
2023-07-28T15:36
культура
рсфср
эдит пиаф
григорий чухрай
театр имени моссовета
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Прощание с народной артисткой РСФСР Ниной Дробышевой пройдет в Театре имени Моссовета 29 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. Дробышева скончалась 27 июля после продолжительной болезни на 85-м году жизни. "Прощание с Ниной Ивановной Дробышевой будет 29 июля в 11.00 в театре", – сказала собеседница агентства.После прощания артистку похоронят на Троекуровском кладбище. Нина Дробышева служила в Театре Моссовета с 1962 года. Ее самой известной ролью стала Эдит Пиаф в одноименном спектакле. Спектакль шел на сцене Моссовета более семисот раз. Она также снялась в фильмах "Два капитана", "Улица полна неожиданностей", исполнила главную роль в "Чистом небе" Григория Чухрая.
рсфср
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рсфср, эдит пиаф, григорий чухрай, театр имени моссовета
Культура, РСФСР, Эдит Пиаф, Григорий Чухрай, Театр имени Моссовета
Прощание с Дробышевой пройдет в Театре Моссовета
Прощание с народной артисткой РСФСР Дробышевой пройдет в Театре Моссовета 29 июля
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Прощание с народной артисткой РСФСР Ниной Дробышевой пройдет в Театре имени Моссовета 29 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
Дробышева скончалась 27 июля после продолжительной болезни на 85-м году жизни.
«
"Прощание с Ниной Ивановной Дробышевой будет 29 июля в 11.00 в театре", – сказала собеседница агентства.
После прощания артистку похоронят на Троекуровском кладбище.
Нина Дробышева служила в Театре Моссовета с 1962 года. Ее самой известной ролью стала Эдит Пиаф в одноименном спектакле. Спектакль шел на сцене Моссовета более семисот раз. Она также снялась в фильмах "Два капитана", "Улица полна неожиданностей", исполнила главную роль в "Чистом небе" Григория Чухрая.