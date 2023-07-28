https://ria.ru/20230728/donetsk-1886860530.html

При обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждено здание школы

При обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждено здание школы - РИА Новости, 28.07.2023

При обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждено здание школы

Здание школы получило повреждения в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил в пятницу мэр административного центра ДНР РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T14:22

2023-07-28T14:22

2023-07-28T14:22

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

артем

алексей кулемзин (донецк)

донецк

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Здание школы получило повреждения в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил в пятницу мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "В результате обстрела Киевского района в здании школы № 117 повреждены двери, фасад, стена, остекление", - написал мэр. Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало о 27 обстрелах Киевского района Донецка со стороны украинских войск, в том числе с применением ракет из РСЗО. Киевский район расположен в северной части Донецка. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается центральная улица Артема. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20230728/peregovory-1886849947.html

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артем

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Варвара Скокшина

донецкая народная республика, артем, алексей кулемзин (донецк), донецк, сцкк, происшествия