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При обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждено здание школы - РИА Новости, 28.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:22 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/donetsk-1886860530.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждено здание школы
При обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждено здание школы - РИА Новости, 28.07.2023
При обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждено здание школы
Здание школы получило повреждения в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил в пятницу мэр административного центра ДНР РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T14:22
2023-07-28T14:22
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
артем
алексей кулемзин (донецк)
донецк
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Здание школы получило повреждения в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил в пятницу мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "В результате обстрела Киевского района в здании школы № 117 повреждены двери, фасад, стена, остекление", - написал мэр. Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало о 27 обстрелах Киевского района Донецка со стороны украинских войск, в том числе с применением ракет из РСЗО. Киевский район расположен в северной части Донецка. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается центральная улица Артема. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230728/peregovory-1886849947.html
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донецкая народная республика, артем, алексей кулемзин (донецк), донецк, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Артем, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, СЦКК, Происшествия
При обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждено здание школы

При обстреле Киевского района Донецка со стороны ВСУ повреждено здание школы

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Здание школы получило повреждения в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил в пятницу мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
"В результате обстрела Киевского района в здании школы № 117 повреждены двери, фасад, стена, остекление", - написал мэр.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало о 27 обстрелах Киевского района Донецка со стороны украинских войск, в том числе с применением ракет из РСЗО.
Киевский район расположен в северной части Донецка. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается центральная улица Артема. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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