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Доклады министров просвещения и науки в ГД планируются на осень

Доклады министров просвещения и науки в ГД планируются на осень - РИА Новости, 28.07.2023

Доклады министров просвещения и науки в ГД планируются на осень

На осеннюю сессию в Госдуме запланированы национальные доклады министра науки и высшего образования и министра просвещения, а также диалог с вице-премьером... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T10:00

2023-07-28T10:00

2023-07-28T10:00

общество

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. На осеннюю сессию в Госдуме запланированы национальные доклады министра науки и высшего образования и министра просвещения, а также диалог с вице-премьером Дмитрием Чернышенко, заявила зампред комитета ГД по науке и высшему образованию Екатерина Харченко. "На осень запланированы национальные доклады по системе образования и диалог с вице-премьером Дмитрием Николаевичем Чернышенко, Валерием Николаевичем Фальковым, министром науки и высшего образования, Сергеем Сергеевичем Кравцовым, министром просвещения", - сказала Харченко в ходе пресс-конференции, посвящённой итогам работы комитета в весенней сессии. По её словам, в осеннюю сессию в Госдуме также планируется работа над популяризацией технических специальностей, над повышением квалификации педагогического сообщества в школах, а также над повышением уровня стипендий студентам, имеющим успехи в той или иной сфере. "Следующее направление для законодательной работы - это предоставление права лицам, которые получили среднее общее образование до 1 января 2009 года на приём образовательной организации высшего образования по результатам вступительных испытаний, которые установлены самой образовательной организацией", - также сообщила Харченко.

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