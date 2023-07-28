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Доклады министров просвещения и науки в ГД планируются на осень - РИА Новости, 28.07.2023
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10:00 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/doklad-1886773815.html
Доклады министров просвещения и науки в ГД планируются на осень
Доклады министров просвещения и науки в ГД планируются на осень - РИА Новости, 28.07.2023
Доклады министров просвещения и науки в ГД планируются на осень
На осеннюю сессию в Госдуме запланированы национальные доклады министра науки и высшего образования и министра просвещения, а также диалог с вице-премьером... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T10:00
2023-07-28T10:00
общество
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. На осеннюю сессию в Госдуме запланированы национальные доклады министра науки и высшего образования и министра просвещения, а также диалог с вице-премьером Дмитрием Чернышенко, заявила зампред комитета ГД по науке и высшему образованию Екатерина Харченко. "На осень запланированы национальные доклады по системе образования и диалог с вице-премьером Дмитрием Николаевичем Чернышенко, Валерием Николаевичем Фальковым, министром науки и высшего образования, Сергеем Сергеевичем Кравцовым, министром просвещения", - сказала Харченко в ходе пресс-конференции, посвящённой итогам работы комитета в весенней сессии. По её словам, в осеннюю сессию в Госдуме также планируется работа над популяризацией технических специальностей, над повышением квалификации педагогического сообщества в школах, а также над повышением уровня стипендий студентам, имеющим успехи в той или иной сфере. "Следующее направление для законодательной работы - это предоставление права лицам, которые получили среднее общее образование до 1 января 2009 года на приём образовательной организации высшего образования по результатам вступительных испытаний, которые установлены самой образовательной организацией", - также сообщила Харченко.
РИА Новости
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общество
Общество

Доклады министров просвещения и науки в ГД планируются на осень

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по науке и высшему образованию Екатерина Харченко
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по науке и высшему образованию Екатерина Харченко - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. На осеннюю сессию в Госдуме запланированы национальные доклады министра науки и высшего образования и министра просвещения, а также диалог с вице-премьером Дмитрием Чернышенко, заявила зампред комитета ГД по науке и высшему образованию Екатерина Харченко.
"На осень запланированы национальные доклады по системе образования и диалог с вице-премьером Дмитрием Николаевичем Чернышенко, Валерием Николаевичем Фальковым, министром науки и высшего образования, Сергеем Сергеевичем Кравцовым, министром просвещения", - сказала Харченко в ходе пресс-конференции, посвящённой итогам работы комитета в весенней сессии.
По её словам, в осеннюю сессию в Госдуме также планируется работа над популяризацией технических специальностей, над повышением квалификации педагогического сообщества в школах, а также над повышением уровня стипендий студентам, имеющим успехи в той или иной сфере.
"Следующее направление для законодательной работы - это предоставление права лицам, которые получили среднее общее образование до 1 января 2009 года на приём образовательной организации высшего образования по результатам вступительных испытаний, которые установлены самой образовательной организацией", - также сообщила Харченко.
 
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