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Еще одна женщина обвинила Депардье в сексуальных домогательствах, пишут СМИ - РИА Новости, 28.07.2023
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Культура
 
15:50 28.07.2023 (обновлено: 17:21 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/deparde-1886880588.html
Еще одна женщина обвинила Депардье в сексуальных домогательствах, пишут СМИ
Еще одна женщина обвинила Депардье в сексуальных домогательствах, пишут СМИ - РИА Новости, 28.07.2023
Еще одна женщина обвинила Депардье в сексуальных домогательствах, пишут СМИ
Шестнадцатая по счету женщина обвинила французского актера Жерара Депардье в сексуальных домогательствах, сообщила радиостанция France Inter. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T15:50
2023-07-28T17:21
жерар депардье
в мире
культура
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ПАРИЖ, 28 июл - РИА Новости. Шестнадцатая по счету женщина обвинила французского актера Жерара Депардье в сексуальных домогательствах, сообщила радиостанция France Inter. Как отмечается, женщина, нанятая техническим специалистом на "крупных съемках", впервые встретила Депардье в возрасте около 30 лет и подверглась домогательствам со стороны актера в ходе съемок. Женщина рассказала в эфире радиостанции, что Депардье сначала обратил внимание на двух ассистенток на съемках: в частности, одну из них он брал на колени, а другую - однажды прижал к стене. По словам рассказчицы, затем он заметил ее. "Он начал говорить: "Я отведу тебя поесть, я напою тебя, мы хорошо проведем вечер"... Он обращал на меня всеобщее внимание, пока я работала, я поняла, что была у него под прицелом... (На съемках спустя неделю - ред.) я повернулась спиной к Жерару Депардье... Я почувствовала его большую руку, его огромную руку, у себя в промежности, он схватил меня за промежность, издав громкий и непристойный смех", - рассказала женщина в эфире радиостанции. При этом, по ее словам, никто из наблюдавших за происходившим с ней и другими женщинами не реагировал. Она также отметила, что не собирается подавать жалобу на актера. Радиостанция поговорила с техническим специалистом, работавшим с Депардье над фильмом "Видок" (2001), который также рассказал о непристойном поведении актера по отношению к визажистке на съемках. Ранее в июле радиостанция сообщила о другой женщине, присоединившейся к группе обвинительниц Депардье в сексуальных домогательствах. В отношении Депардье уже ведется расследование по подозрению в домогательствах к актрисе Шарлотте Арну. В апреле онлайн-издание Mediapart опубликовало материал, в котором собрало показания 13 женщин, утверждающих, что сталкивались с действиями сексуального характера со стороны актера. Речь идет об эпизодах, которые происходили на съемочных площадках 11 фильмов и сериалов в период с 2004 по 2022 год. Актер всегда отрицал любые обвинения в свой адрес.
https://ria.ru/20230412/deparde-1864769188.html
https://ria.ru/20230726/speysi-1886443651.html
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жерар депардье, в мире
Жерар Депардье, В мире, Культура
Еще одна женщина обвинила Депардье в сексуальных домогательствах, пишут СМИ

France Inter: шестнадцатая по счету женщина обвинила Жерара Депардье в домогательствах

© РИА Новости / Юлия Честнова | Перейти в медиабанкАктер Жерар Депардье
Актер Жерар Депардье - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Юлия Честнова
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Актер Жерар Депардье . Архивное фото
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ПАРИЖ, 28 июл - РИА Новости. Шестнадцатая по счету женщина обвинила французского актера Жерара Депардье в сексуальных домогательствах, сообщила радиостанция France Inter.
Как отмечается, женщина, нанятая техническим специалистом на "крупных съемках", впервые встретила Депардье в возрасте около 30 лет и подверглась домогательствам со стороны актера в ходе съемок. Женщина рассказала в эфире радиостанции, что Депардье сначала обратил внимание на двух ассистенток на съемках: в частности, одну из них он брал на колени, а другую - однажды прижал к стене. По словам рассказчицы, затем он заметил ее.
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"Он начал говорить: "Я отведу тебя поесть, я напою тебя, мы хорошо проведем вечер"... Он обращал на меня всеобщее внимание, пока я работала, я поняла, что была у него под прицелом... (На съемках спустя неделю - ред.) я повернулась спиной к Жерару Депардье... Я почувствовала его большую руку, его огромную руку, у себя в промежности, он схватил меня за промежность, издав громкий и непристойный смех", - рассказала женщина в эфире радиостанции.
При этом, по ее словам, никто из наблюдавших за происходившим с ней и другими женщинами не реагировал. Она также отметила, что не собирается подавать жалобу на актера.
Радиостанция поговорила с техническим специалистом, работавшим с Депардье над фильмом "Видок" (2001), который также рассказал о непристойном поведении актера по отношению к визажистке на съемках.
Ранее в июле радиостанция сообщила о другой женщине, присоединившейся к группе обвинительниц Депардье в сексуальных домогательствах.
В отношении Депардье уже ведется расследование по подозрению в домогательствах к актрисе Шарлотте Арну. В апреле онлайн-издание Mediapart опубликовало материал, в котором собрало показания 13 женщин, утверждающих, что сталкивались с действиями сексуального характера со стороны актера. Речь идет об эпизодах, которые происходили на съемочных площадках 11 фильмов и сериалов в период с 2004 по 2022 год.
Актер всегда отрицал любые обвинения в свой адрес.
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