https://ria.ru/20230728/deparde-1886880588.html

Еще одна женщина обвинила Депардье в сексуальных домогательствах, пишут СМИ

Еще одна женщина обвинила Депардье в сексуальных домогательствах, пишут СМИ - РИА Новости, 28.07.2023

Еще одна женщина обвинила Депардье в сексуальных домогательствах, пишут СМИ

Шестнадцатая по счету женщина обвинила французского актера Жерара Депардье в сексуальных домогательствах, сообщила радиостанция France Inter. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T15:50

2023-07-28T15:50

2023-07-28T17:21

жерар депардье

в мире

культура

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ПАРИЖ, 28 июл - РИА Новости. Шестнадцатая по счету женщина обвинила французского актера Жерара Депардье в сексуальных домогательствах, сообщила радиостанция France Inter. Как отмечается, женщина, нанятая техническим специалистом на "крупных съемках", впервые встретила Депардье в возрасте около 30 лет и подверглась домогательствам со стороны актера в ходе съемок. Женщина рассказала в эфире радиостанции, что Депардье сначала обратил внимание на двух ассистенток на съемках: в частности, одну из них он брал на колени, а другую - однажды прижал к стене. По словам рассказчицы, затем он заметил ее. "Он начал говорить: "Я отведу тебя поесть, я напою тебя, мы хорошо проведем вечер"... Он обращал на меня всеобщее внимание, пока я работала, я поняла, что была у него под прицелом... (На съемках спустя неделю - ред.) я повернулась спиной к Жерару Депардье... Я почувствовала его большую руку, его огромную руку, у себя в промежности, он схватил меня за промежность, издав громкий и непристойный смех", - рассказала женщина в эфире радиостанции. При этом, по ее словам, никто из наблюдавших за происходившим с ней и другими женщинами не реагировал. Она также отметила, что не собирается подавать жалобу на актера. Радиостанция поговорила с техническим специалистом, работавшим с Депардье над фильмом "Видок" (2001), который также рассказал о непристойном поведении актера по отношению к визажистке на съемках. Ранее в июле радиостанция сообщила о другой женщине, присоединившейся к группе обвинительниц Депардье в сексуальных домогательствах. В отношении Депардье уже ведется расследование по подозрению в домогательствах к актрисе Шарлотте Арну. В апреле онлайн-издание Mediapart опубликовало материал, в котором собрало показания 13 женщин, утверждающих, что сталкивались с действиями сексуального характера со стороны актера. Речь идет об эпизодах, которые происходили на съемочных площадках 11 фильмов и сериалов в период с 2004 по 2022 год. Актер всегда отрицал любые обвинения в свой адрес.

https://ria.ru/20230412/deparde-1864769188.html

https://ria.ru/20230726/speysi-1886443651.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

жерар депардье, в мире