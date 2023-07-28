https://ria.ru/20230728/deklaratsiya-1886967613.html

Участники саммита Россия — Африка согласовали итоговую декларацию

Участники саммита Россия — Африка согласовали итоговую декларацию - РИА Новости, 28.07.2023

Участники саммита Россия — Африка согласовали итоговую декларацию

Участники экономического форума Россия — Африка согласовали декларацию второго саммита, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T18:58

2023-07-28T18:58

2023-07-28T21:25

форум "россия — африка"

экономика

россия

африка

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Участники экономического форума Россия — Африка согласовали декларацию второго саммита, сообщил президент России Владимир Путин. "Подготовлена и согласована основная декларация второго саммита Россия — Африка и ряд тематических деклараций: о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве, о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности, об укреплении сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом", — сказал он в итоговом выступлении.Декларация включает в себя следующие положения:Глава государства также заявил о согласовании плана действий форума на 2023-2026 годы. Путин предложил при отсутствии возражений считать эти документы принятыми.Второй саммит и экономический форум Россия — Африка проходит 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230728/sammit-1886820926.html

россия

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Заявление Путина и председателя Африканского союза Ассумани 8485772 27.07.2023 27 июля 2023. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем Африканского союза, президентом Союза Коморских островов Ассумани и председателем комиссии Африканского союза Махаматом на полях II саммита и форума "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге. 2023-07-28T18:58 true PT30M29S

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форум "россия — африка", экономика, россия, африка