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Участники саммита Россия — Африка согласовали итоговую декларацию - РИА Новости, 28.07.2023
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18:58 28.07.2023 (обновлено: 21:25 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/deklaratsiya-1886967613.html
Участники саммита Россия — Африка согласовали итоговую декларацию
Участники саммита Россия — Африка согласовали итоговую декларацию - РИА Новости, 28.07.2023
Участники саммита Россия — Африка согласовали итоговую декларацию
Участники экономического форума Россия — Африка согласовали декларацию второго саммита, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T18:58
2023-07-28T21:25
форум "россия — африка"
экономика
россия
африка
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Участники экономического форума Россия — Африка согласовали декларацию второго саммита, сообщил президент России Владимир Путин. &quot;Подготовлена и согласована основная декларация второго саммита Россия — Африка и ряд тематических деклараций: о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве, о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности, об укреплении сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом&quot;, — сказал он в итоговом выступлении.Декларация включает в себя следующие положения:Глава государства также заявил о согласовании плана действий форума на 2023-2026 годы. Путин предложил при отсутствии возражений считать эти документы принятыми.Второй саммит и экономический форум Россия — Африка проходит 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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Заявление Путина и председателя Африканского союза Ассумани
8485772 27.07.2023 27 июля 2023. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем Африканского союза, президентом Союза Коморских островов Ассумани и председателем комиссии Африканского союза Махаматом на полях II саммита и форума "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге.
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форум "россия — африка", экономика, россия, африка
Форум "Россия — Африка", Экономика, Россия, Африка
Участники саммита Россия — Африка согласовали итоговую декларацию

Путин и лидеры стран Африки приняли итоговую декларацию саммита

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Участники экономического форума Россия — Африка согласовали декларацию второго саммита, сообщил президент России Владимир Путин.
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"Подготовлена и согласована основная декларация второго саммита Россия — Африка и ряд тематических деклараций: о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве, о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности, об укреплении сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом", — сказал он в итоговом выступлении.

Декларация включает в себя следующие положения:
  • Россия и страны Африки выступают против односторонних санкций, в том числе вторичных, а также заморозки суверенных золотовалютных резервов;
  • Россия договорилась работать со странами Африки в Совбезе ООН над смягчением и отменой санкций против этих государств;
  • Участники саммита будут укреплять сотрудничество по борьбе с санкциями, которые ставят Африку под угрозу продовольственного голода;
  • Россия и африканские страны выражают глубокую обеспокоенность проблемами продовольственной безопасности, ростом цен на продовольствие и удобрения;
  • Россия и страны Африки договорились добиваться компенсации ущерба от колониальной политики, а также содействовать возвращению культурных ценностей;
  • Россия и Африка предпримут совместные усилия для обеспечения на долгосрочной основе продовольственной и энергетической безопасности Африки;
  • Участники саммита решительно и безоговорочно осуждают терроризм во всех его формах и проявлениях, а также все теракты;
  • Россия и Африка будут противодействовать распространению радикальных идей среди молодежи;
  • Участники саммита считают необходимым развивать взаимодействие в сфере пресечения терроризма в рамках многосторонних форматов;
  • Россия и африканские государства укрепят поддержку детей, молодежи и женщин, пострадавших от терроризма;
  • Участники мероприятия призвали международное сообщество к объединению усилий по искоренению террористических угроз при центральной роли ООН;
  • Участники мероприятия будут выступать против концепций, направленных на создание альтернатив международному праву;
  • Участники мероприятия будут противодействовать попыткам использовать договоренности по контролю над вооружениями в политических целях;
  • Россия и страны Африки договорились продолжать совместные шаги по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве;
  • Россия и страны Африки будут содействовать укреплению основ поддержания стратегической стабильности, контроля над вооружениями;
  • Участники саммита договорились содействовать углублению партнерства БРИКС — Африка и налаживанию диалога между Африканским союзом и ОДКБ, а также ШОС;
  • Россия и африканские страны договорились провести региональную встречу по безопасности в сфере информационно-коммуникационных технологий;
  • Участники саммита готовы работать совместно под эгидой ООН над обеспечением информационной безопасности;
  • Россия и африканские страны будут содействовать реструктуризации глобальной финансовой архитектуры;
  • Участники саммита заявили о необходимости многосторонних финансовых мер для облегчения долгового бремени стран с низким и средним уровнем доходов;
  • Финансирование мер по борьбе с изменением климата не должно вести к росту задолженности африканских стран и ставить под угрозу их суверенитет.
Глава государства также заявил о согласовании плана действий форума на 2023-2026 годы. Путин предложил при отсутствии возражений считать эти документы принятыми.
Второй саммит и экономический форум Россия — Африка проходит 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Саммит Россия — Африка. Работа форума - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
Саммит Россия — Африка. День второй
Вчера, 13:00
 
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