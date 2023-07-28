Участники саммита Россия — Африка согласовали итоговую декларацию
Путин и лидеры стран Африки приняли итоговую декларацию саммита
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Участники экономического форума Россия — Африка согласовали декларацию второго саммита, сообщил президент России Владимир Путин.
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"Подготовлена и согласована основная декларация второго саммита Россия — Африка и ряд тематических деклараций: о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве, о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности, об укреплении сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом", — сказал он в итоговом выступлении.
Декларация включает в себя следующие положения:
- Россия и страны Африки выступают против односторонних санкций, в том числе вторичных, а также заморозки суверенных золотовалютных резервов;
- Россия договорилась работать со странами Африки в Совбезе ООН над смягчением и отменой санкций против этих государств;
- Участники саммита будут укреплять сотрудничество по борьбе с санкциями, которые ставят Африку под угрозу продовольственного голода;
- Россия и африканские страны выражают глубокую обеспокоенность проблемами продовольственной безопасности, ростом цен на продовольствие и удобрения;
- Россия и страны Африки договорились добиваться компенсации ущерба от колониальной политики, а также содействовать возвращению культурных ценностей;
- Россия и Африка предпримут совместные усилия для обеспечения на долгосрочной основе продовольственной и энергетической безопасности Африки;
- Участники саммита решительно и безоговорочно осуждают терроризм во всех его формах и проявлениях, а также все теракты;
- Россия и Африка будут противодействовать распространению радикальных идей среди молодежи;
- Участники саммита считают необходимым развивать взаимодействие в сфере пресечения терроризма в рамках многосторонних форматов;
- Россия и африканские государства укрепят поддержку детей, молодежи и женщин, пострадавших от терроризма;
- Участники мероприятия призвали международное сообщество к объединению усилий по искоренению террористических угроз при центральной роли ООН;
- Участники мероприятия будут выступать против концепций, направленных на создание альтернатив международному праву;
- Участники мероприятия будут противодействовать попыткам использовать договоренности по контролю над вооружениями в политических целях;
- Россия и страны Африки договорились продолжать совместные шаги по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве;
- Россия и страны Африки будут содействовать укреплению основ поддержания стратегической стабильности, контроля над вооружениями;
- Участники саммита договорились содействовать углублению партнерства БРИКС — Африка и налаживанию диалога между Африканским союзом и ОДКБ, а также ШОС;
- Россия и африканские страны договорились провести региональную встречу по безопасности в сфере информационно-коммуникационных технологий;
- Участники саммита готовы работать совместно под эгидой ООН над обеспечением информационной безопасности;
- Россия и африканские страны будут содействовать реструктуризации глобальной финансовой архитектуры;
- Участники саммита заявили о необходимости многосторонних финансовых мер для облегчения долгового бремени стран с низким и средним уровнем доходов;
- Финансирование мер по борьбе с изменением климата не должно вести к росту задолженности африканских стран и ставить под угрозу их суверенитет.
Глава государства также заявил о согласовании плана действий форума на 2023-2026 годы. Путин предложил при отсутствии возражений считать эти документы принятыми.
Второй саммит и экономический форум Россия — Африка проходит 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.