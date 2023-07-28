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СМИ: Британия случайно отправила засекреченные данные союзнику России - РИА Новости, 28.07.2023
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10:19 28.07.2023 (обновлено: 14:27 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/dannye-1886777810.html
СМИ: Британия случайно отправила засекреченные данные союзнику России
СМИ: Британия случайно отправила засекреченные данные союзнику России - РИА Новости, 28.07.2023
СМИ: Британия случайно отправила засекреченные данные союзнику России
Министерство обороны Великобритании из-за опечатки в адресе электронной почты отправляло письма с засекреченной информацией в Мали — близкому союзнику России,... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T10:19
2023-07-28T14:27
в мире
мали
великобритания
министерство обороны сша
россия
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Министерство обороны Великобритании из-за опечатки в адресе электронной почты отправляло письма с засекреченной информацией в Мали — близкому союзнику России, пишет газета The Times.&quot;Британские чиновники, пытавшиеся связаться с Пентагоном, использующим домен .mil, по ошибке пропустили букву i и вместо этого отправили письма в Мали, где используется доменное имя .ml, — говорится в материале.В письмах содержалась детальная информация об исследованиях Великобритании в области гиперзвуковых ракет.Минобороны Соединенного Королевства уже начало расследование инцидента.О том, что миллионы электронных писем армии США направляются правительству Мали из-за такой же опечатки в доменном суффиксе, ранее писала газета Financial Times.
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в мире, мали, великобритания, министерство обороны сша, россия
В мире, Мали, Великобритания, Министерство обороны США, Россия
СМИ: Британия случайно отправила засекреченные данные союзнику России

The Times: британское Минобороны по ошибке отправило секретные данные союзнику России Мали

© AP Photo / Manish SwarupПрохожие возле Тауэрского моста
Прохожие возле Тауэрского моста - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© AP Photo / Manish Swarup
Прохожие возле Тауэрского моста. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Министерство обороны Великобритании из-за опечатки в адресе электронной почты отправляло письма с засекреченной информацией в Мали — близкому союзнику России, пишет газета The Times.
«

"Британские чиновники, пытавшиеся связаться с Пентагоном, использующим домен .mil, по ошибке пропустили букву i и вместо этого отправили письма в Мали, где используется доменное имя .ml, — говорится в материале.

В письмах содержалась детальная информация об исследованиях Великобритании в области гиперзвуковых ракет.
Минобороны Соединенного Королевства уже начало расследование инцидента.
О том, что миллионы электронных писем армии США направляются правительству Мали из-за такой же опечатки в доменном суффиксе, ранее писала газета Financial Times.
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