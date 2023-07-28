https://ria.ru/20230728/dannye-1886777810.html

СМИ: Британия случайно отправила засекреченные данные союзнику России

СМИ: Британия случайно отправила засекреченные данные союзнику России - РИА Новости, 28.07.2023

СМИ: Британия случайно отправила засекреченные данные союзнику России

Министерство обороны Великобритании из-за опечатки в адресе электронной почты отправляло письма с засекреченной информацией в Мали — близкому союзнику России,... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T10:19

2023-07-28T10:19

2023-07-28T14:27

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Министерство обороны Великобритании из-за опечатки в адресе электронной почты отправляло письма с засекреченной информацией в Мали — близкому союзнику России, пишет газета The Times."Британские чиновники, пытавшиеся связаться с Пентагоном, использующим домен .mil, по ошибке пропустили букву i и вместо этого отправили письма в Мали, где используется доменное имя .ml, — говорится в материале.В письмах содержалась детальная информация об исследованиях Великобритании в области гиперзвуковых ракет.Минобороны Соединенного Королевства уже начало расследование инцидента.О том, что миллионы электронных писем армии США направляются правительству Мали из-за такой же опечатки в доменном суффиксе, ранее писала газета Financial Times.

https://ria.ru/20230727/nastuplenie-1886508305.html

мали

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в мире, мали, великобритания, министерство обороны сша, россия