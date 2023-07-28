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В башкирском селе дети с бабушками собирают участникам СВО травы для чая - РИА Новости, 28.07.2023
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Надежные люди
 
12:28 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/chay-1886818627.html
В башкирском селе дети с бабушками собирают участникам СВО травы для чая
В башкирском селе дети с бабушками собирают участникам СВО травы для чая - РИА Новости, 28.07.2023
В башкирском селе дети с бабушками собирают участникам СВО травы для чая
Дети со своими бабушками в башкирском селе Ильтуганово собирают травы для чая, чтобы отправить бойцам в зону спецоперации, сообщили в региональном отделении... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T12:28
2023-07-28T12:28
надежные люди
кармаскалинский район
республика башкортостан
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УФА, 28 июл - РИА Новости. Дети со своими бабушками в башкирском селе Ильтуганово собирают травы для чая, чтобы отправить бойцам в зону спецоперации, сообщили в региональном отделении партии "Единая Россия". В сообщении отмечается, что жители села Ильтуганово Кармаскалинского района стали одними из первых в районе, кто начал плести маскировочные сети в поддержку участников спецоперации и сейчас продолжают оказывать помощь военнослужащим. "Ильтугановцы под руководством ветерана боевых действий Рафита Кильдиярова приступили к плетению сороковой по счету сети. Дети вместе с бабушками собирают и сушат травы, которые также направят в зону СВО для приготовления душистого башкирского чая. Он будет напоминать военнослужащим о родном доме", - говорится в сообщении регионального отделения партии. В администрации Кармаскалинского района РИА Новости рассказали, что сельчане собирают для бойцов чай из таких башкирских трав, как иван-чай, зверобой, душица, мелисса и другие. "Наши земляки активно включаются в работу по плетению маскировочных сетей, а также собирают все необходимое для бойцов, которые сейчас находятся на фронте. Все вместе мы обязательно победим", – прокомментировала РИА Новости исполнительный секретарь местного отделения "Единой России" Кармаскалинского района Зульфия Бахтиярова.
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кармаскалинский район, республика башкортостан
Надежные люди, Кармаскалинский район, Республика Башкортостан
В башкирском селе дети с бабушками собирают участникам СВО травы для чая

В башкирском Ильтуганово дети со своими бабушками собирают участникам СВО травы для чая

© Фото : предоставлено дминистрацией Кармаскалинского района БашкирииДети с бабушками в башкирском селе собирают участникам СВО травы для чая
Дети с бабушками в башкирском селе собирают участникам СВО травы для чая - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© Фото : предоставлено дминистрацией Кармаскалинского района Башкирии
Дети с бабушками в башкирском селе собирают участникам СВО травы для чая
Читать ria.ru в
УФА, 28 июл - РИА Новости. Дети со своими бабушками в башкирском селе Ильтуганово собирают травы для чая, чтобы отправить бойцам в зону спецоперации, сообщили в региональном отделении партии "Единая Россия".
В сообщении отмечается, что жители села Ильтуганово Кармаскалинского района стали одними из первых в районе, кто начал плести маскировочные сети в поддержку участников спецоперации и сейчас продолжают оказывать помощь военнослужащим.
© Фото : предоставлено дминистрацией Кармаскалинского района БашкирииДети с бабушками в башкирском селе собирают участникам СВО травы для чая
Дети с бабушками в башкирском селе собирают участникам СВО травы для чая
Дети с бабушками в башкирском селе собирают участникам СВО травы для чая
© Фото : предоставлено дминистрацией Кармаскалинского района Башкирии
1 из 2
© Фото : предоставлено дминистрацией Кармаскалинского района БашкирииДети с бабушками в башкирском селе собирают участникам СВО травы для чая
Дети с бабушками в башкирском селе собирают участникам СВО травы для чая
Дети с бабушками в башкирском селе собирают участникам СВО травы для чая
© Фото : предоставлено дминистрацией Кармаскалинского района Башкирии
2 из 2
Дети с бабушками в башкирском селе собирают участникам СВО травы для чая
© Фото : предоставлено дминистрацией Кармаскалинского района Башкирии
1 из 2
Дети с бабушками в башкирском селе собирают участникам СВО травы для чая
© Фото : предоставлено дминистрацией Кармаскалинского района Башкирии
2 из 2
"Ильтугановцы под руководством ветерана боевых действий Рафита Кильдиярова приступили к плетению сороковой по счету сети. Дети вместе с бабушками собирают и сушат травы, которые также направят в зону СВО для приготовления душистого башкирского чая. Он будет напоминать военнослужащим о родном доме", - говорится в сообщении регионального отделения партии.
В администрации Кармаскалинского района РИА Новости рассказали, что сельчане собирают для бойцов чай из таких башкирских трав, как иван-чай, зверобой, душица, мелисса и другие.
"Наши земляки активно включаются в работу по плетению маскировочных сетей, а также собирают все необходимое для бойцов, которые сейчас находятся на фронте. Все вместе мы обязательно победим", – прокомментировала РИА Новости исполнительный секретарь местного отделения "Единой России" Кармаскалинского района Зульфия Бахтиярова.
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Надежные людиКармаскалинский районРеспублика Башкортостан
 
 
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