https://ria.ru/20230728/chay-1886818627.html

В башкирском селе дети с бабушками собирают участникам СВО травы для чая

В башкирском селе дети с бабушками собирают участникам СВО травы для чая - РИА Новости, 28.07.2023

В башкирском селе дети с бабушками собирают участникам СВО травы для чая

Дети со своими бабушками в башкирском селе Ильтуганово собирают травы для чая, чтобы отправить бойцам в зону спецоперации, сообщили в региональном отделении... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T12:28

2023-07-28T12:28

2023-07-28T12:28

надежные люди

кармаскалинский район

республика башкортостан

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УФА, 28 июл - РИА Новости. Дети со своими бабушками в башкирском селе Ильтуганово собирают травы для чая, чтобы отправить бойцам в зону спецоперации, сообщили в региональном отделении партии "Единая Россия". В сообщении отмечается, что жители села Ильтуганово Кармаскалинского района стали одними из первых в районе, кто начал плести маскировочные сети в поддержку участников спецоперации и сейчас продолжают оказывать помощь военнослужащим. "Ильтугановцы под руководством ветерана боевых действий Рафита Кильдиярова приступили к плетению сороковой по счету сети. Дети вместе с бабушками собирают и сушат травы, которые также направят в зону СВО для приготовления душистого башкирского чая. Он будет напоминать военнослужащим о родном доме", - говорится в сообщении регионального отделения партии. В администрации Кармаскалинского района РИА Новости рассказали, что сельчане собирают для бойцов чай из таких башкирских трав, как иван-чай, зверобой, душица, мелисса и другие. "Наши земляки активно включаются в работу по плетению маскировочных сетей, а также собирают все необходимое для бойцов, которые сейчас находятся на фронте. Все вместе мы обязательно победим", – прокомментировала РИА Новости исполнительный секретарь местного отделения "Единой России" Кармаскалинского района Зульфия Бахтиярова.

https://ria.ru/20230703/baggi-1881825620.html

кармаскалинский район

республика башкортостан

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кармаскалинский район, республика башкортостан