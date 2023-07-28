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Украинцы умирают в немецких танках, заявил глава АдГ, призывая к дипломатии - РИА Новости, 28.07.2023
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22:57 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/bezopasnost-1887004041.html
Украинцы умирают в немецких танках, заявил глава АдГ, призывая к дипломатии
Украинцы умирают в немецких танках, заявил глава АдГ, призывая к дипломатии - РИА Новости, 28.07.2023
Украинцы умирают в немецких танках, заявил глава АдГ, призывая к дипломатии
Германии вместо втягивания себя в конфликт следовало бы уважать интересы безопасности России в той же мере, что и интересы безопасности Украины, а также занять... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T22:57
2023-07-28T22:57
в мире
россия
ангела меркель
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франсуа олланд
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украина
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БЕРЛИН, 28 июл - РИА Новости. Германии вместо втягивания себя в конфликт следовало бы уважать интересы безопасности России в той же мере, что и интересы безопасности Украины, а также занять посредническую позицию между двумя странами, заявил в пятницу сопредседатель партии Альтернатива для Германии (АдГ) Тино Хрупалла. "Молодые украинцы умирают в немецких танках в борьбе против России. Это является трагедией. Я требую уважения по отношению к Украине, но в той же мере и уважения к России", - сообщил он в рамках выступления на партийном съезде в Магдебурге. По словам Хрупаллы, внешняя политика либеральных "ценностей" втянула Германию в конфликт на Украине, а правительство вместо нейтрального посредничества, предпочло занять позицию Запада и "учить другие страны жить", навязывая им свои ценности. "Оно не уважает интересы безопасности России и делает вид, будто война началась словно гром среди ясного неба в 2022 году. Хотя бывший канцлер Ангела Меркель и экс-президент Франсуа Олланд признали, что минские соглашения в 2015 году имели прежде всего лишь одну цель - тянуть время, чтобы вооружить Украину для войны", - подчеркнул он. По мнению Хрупаллы, политика страны должна следовать интересам граждан, а в их интересах - хорошие отношениям со всеми странами этого мира. "Мы говорим "нет" экономической войне и санкциям. И говорим "да" свободной и мирной торговле со всем миром. Мы требуем, чтобы другие страны уважали наш образ жизни. И наоборот – даём другим странам жить так, как они хотят и считают правильным", - добавил он. Политик призвал к возобновлению поставок российского газа и нефти из РФ и напомнил, что в какой-то момент в любом случае придётся восстанавливать отношения с Москвой. Ранее опрос института INSA для издания Bild показал, что поддержка АдГ выросла до очередного рекордного показателя в 22%. Партия обогнала всех конкурентов из правящей коалиции и заняла второе место после блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), набравшего после потери одного процентного пункта на прошлой неделе лишь 26%. В начале июля новым бургомистром германского округа Рагун-Йесниц был избран Ханнес Лот, который стал первым представителем АдГ на такой должности. В июне представитель АдГ Роберт Зессельман был избран главой округа Зоннеберг в Тюрингии.
https://ria.ru/20230717/ukraina-1884613198.html
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в мире, россия, ангела меркель, хдс/хсс, bild, франсуа олланд, германия, украина
В мире, Россия, Ангела Меркель, ХДС/ХСС, Bild, Франсуа Олланд, Германия, Украина
Украинцы умирают в немецких танках, заявил глава АдГ, призывая к дипломатии

Хрупалла: Германии следует уважать интересы безопасности России так же, как и Украины

© AP Photo / Michael SohnМеста для членов фракции АдГ в Бундестаге
Места для членов фракции АдГ в Бундестаге - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© AP Photo / Michael Sohn
Места для членов фракции АдГ в Бундестаге. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 28 июл - РИА Новости. Германии вместо втягивания себя в конфликт следовало бы уважать интересы безопасности России в той же мере, что и интересы безопасности Украины, а также занять посредническую позицию между двумя странами, заявил в пятницу сопредседатель партии Альтернатива для Германии (АдГ) Тино Хрупалла.
«
"Молодые украинцы умирают в немецких танках в борьбе против России. Это является трагедией. Я требую уважения по отношению к Украине, но в той же мере и уважения к России", - сообщил он в рамках выступления на партийном съезде в Магдебурге.
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По словам Хрупаллы, внешняя политика либеральных "ценностей" втянула Германию в конфликт на Украине, а правительство вместо нейтрального посредничества, предпочло занять позицию Запада и "учить другие страны жить", навязывая им свои ценности.
«
"Оно не уважает интересы безопасности России и делает вид, будто война началась словно гром среди ясного неба в 2022 году. Хотя бывший канцлер Ангела Меркель и экс-президент Франсуа Олланд признали, что минские соглашения в 2015 году имели прежде всего лишь одну цель - тянуть время, чтобы вооружить Украину для войны", - подчеркнул он.
По мнению Хрупаллы, политика страны должна следовать интересам граждан, а в их интересах - хорошие отношениям со всеми странами этого мира.
«
"Мы говорим "нет" экономической войне и санкциям. И говорим "да" свободной и мирной торговле со всем миром. Мы требуем, чтобы другие страны уважали наш образ жизни. И наоборот – даём другим странам жить так, как они хотят и считают правильным", - добавил он.
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Ранее опрос института INSA для издания Bild показал, что поддержка АдГ выросла до очередного рекордного показателя в 22%. Партия обогнала всех конкурентов из правящей коалиции и заняла второе место после блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), набравшего после потери одного процентного пункта на прошлой неделе лишь 26%.
В начале июля новым бургомистром германского округа Рагун-Йесниц был избран Ханнес Лот, который стал первым представителем АдГ на такой должности. В июне представитель АдГ Роберт Зессельман был избран главой округа Зоннеберг в Тюрингии.
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