https://ria.ru/20230728/bezopasnost-1886852616.html

Ростовский губернатор заявил о безопасности сухопутного коридора в Крым

Ростовский губернатор заявил о безопасности сухопутного коридора в Крым - РИА Новости, 28.07.2023

Ростовский губернатор заявил о безопасности сухопутного коридора в Крым

Безопасность транспортного сухопутного маршрута в Крым через Ростовскую область и новые регионы РФ обеспечена, заявил в интервью РИА Новости на форуме "Россия - РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T13:58

2023-07-28T13:58

2023-07-28T14:40

россия

республика крым

ростовская область

безопасность

василий голубев

следственный комитет россии (ск рф)

санкт-петербург

форум "россия — африка"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Безопасность транспортного сухопутного маршрута в Крым через Ростовскую область и новые регионы РФ обеспечена, заявил в интервью РИА Новости на форуме "Россия - Африка" губернатор Ростовской области Василий Голубев."В таком формате (коридор - ред.) не так давно работает, но, тем не менее, соответствующие структуры, когда готовились к пропуску дополнительного транспорта большегрузного, договорились, что решается задача обеспечения безопасности людей, которые едут - вне зависимости, большегруз это или легковой транспорт. На данный момент считаем, что она обеспечена", - сказал Голубев.Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта - в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй - к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230717/logistika-1884545691.html

https://ria.ru/20230719/trassa-1884978529.html

россия

республика крым

ростовская область

санкт-петербург

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, республика крым, ростовская область, безопасность, василий голубев, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, форум "россия — африка"