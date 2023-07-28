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Минобороны сообщило о предотвращенной атаке беспилотника в Подмосковье - РИА Новости, 28.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:21 28.07.2023 (обновлено: 09:00 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/bespilotnik-1886757017.html
Минобороны сообщило о предотвращенной атаке беспилотника в Подмосковье
Минобороны сообщило о предотвращенной атаке беспилотника в Подмосковье - РИА Новости, 28.07.2023
Минобороны сообщило о предотвращенной атаке беспилотника в Подмосковье
Система ПВО предотвратила атаку беспилотника на Московскую область, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T06:21
2023-07-28T09:00
специальная военная операция на украине
московская область (подмосковье)
россия
происшествия
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Система ПВО предотвратила атаку беспилотника на Московскую область, сообщили в Минобороны. "Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Московской области. Средствами ПВО БПЛА уничтожен", — указали в ведомстве. Ранее о сбитом дроне рассказал мэр Москвы Собянин. Он отметил, что разрушений и пострадавших нет.Украина регулярно пытается атаковать беспилотниками столичный регион. Так, в начале июля в Москве и области сбили и нейтрализовали пять украинских БПЛА: два — в районе поселка Валуево, один — в районе Кубинки и еще два — в Новой Москве. В начале этой недели российские средства радиоэлектронной борьбы подавили два дрона, которые потерпели крушение на Комсомольском проспекте и проспекте Лихачева. В двух нежилых зданиях выбило окна, никто не пострадал.В МИД России отмечают, что действия Киева не имеют никакого военного смысла.
https://ria.ru/20230724/ataka-1885950419.html
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Московская область (Подмосковье), Россия, Происшествия
Минобороны сообщило о предотвращенной атаке беспилотника в Подмосковье

Минобороны сообщило о ликвидации системой ПВО украинского беспилотника в Подмосковье

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Система ПВО предотвратила атаку беспилотника на Московскую область, сообщили в Минобороны.
"Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Московской области. Средствами ПВО БПЛА уничтожен", — указали в ведомстве.
Ранее о сбитом дроне рассказал мэр Москвы Собянин. Он отметил, что разрушений и пострадавших нет.
Украина регулярно пытается атаковать беспилотниками столичный регион. Так, в начале июля в Москве и области сбили и нейтрализовали пять украинских БПЛА: два — в районе поселка Валуево, один — в районе Кубинки и еще два — в Новой Москве. В начале этой недели российские средства радиоэлектронной борьбы подавили два дрона, которые потерпели крушение на Комсомольском проспекте и проспекте Лихачева. В двух нежилых зданиях выбило окна, никто не пострадал.
В МИД России отмечают, что действия Киева не имеют никакого военного смысла.
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Специальная военная операция на УкраинеМосковская область (Подмосковье)РоссияПроисшествия
 
 
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