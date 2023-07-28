https://ria.ru/20230728/bespilotnik-1886757017.html

Минобороны сообщило о предотвращенной атаке беспилотника в Подмосковье

Минобороны сообщило о предотвращенной атаке беспилотника в Подмосковье - РИА Новости, 28.07.2023

Минобороны сообщило о предотвращенной атаке беспилотника в Подмосковье

Система ПВО предотвратила атаку беспилотника на Московскую область, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T06:21

2023-07-28T06:21

2023-07-28T09:00

специальная военная операция на украине

московская область (подмосковье)

россия

происшествия

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Система ПВО предотвратила атаку беспилотника на Московскую область, сообщили в Минобороны. "Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Московской области. Средствами ПВО БПЛА уничтожен", — указали в ведомстве. Ранее о сбитом дроне рассказал мэр Москвы Собянин. Он отметил, что разрушений и пострадавших нет.Украина регулярно пытается атаковать беспилотниками столичный регион. Так, в начале июля в Москве и области сбили и нейтрализовали пять украинских БПЛА: два — в районе поселка Валуево, один — в районе Кубинки и еще два — в Новой Москве. В начале этой недели российские средства радиоэлектронной борьбы подавили два дрона, которые потерпели крушение на Комсомольском проспекте и проспекте Лихачева. В двух нежилых зданиях выбило окна, никто не пострадал.В МИД России отмечают, что действия Киева не имеют никакого военного смысла.

https://ria.ru/20230724/ataka-1885950419.html

московская область (подмосковье)

россия

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московская область (подмосковье), россия, происшествия