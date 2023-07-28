https://ria.ru/20230728/bespilotnik-1886751420.html

Собянин сообщил об уничтожении беспилотника, пытавшегося атаковать Москву

Собянин сообщил об уничтожении беспилотника, пытавшегося атаковать Москву - РИА Новости, 28.07.2023

Собянин сообщил об уничтожении беспилотника, пытавшегося атаковать Москву

Силы Минобороны сбили беспилотник, пытавшийся атаковать Москву, разрушений и пострадавших нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T04:14

2023-07-28T04:14

2023-07-28T08:24

москва

происшествия

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Силы Минобороны сбили беспилотник, пытавшийся атаковать Москву, разрушений и пострадавших нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале."Ночью была предпринята попытка атаки вражеского беспилотника, который был сбит силами Министерства обороны. Разрушений и пострадавших нет", — написал градоначальник.В понедельник утром он заявил, что около 04:00 беспилотники ударили по двум нежилым зданиям в Москве. Серьезных разрушений не возникло, никто не пострадал. На Комсомольском проспекте и проспекте Лихачева на несколько часов перекрывали движение.Позднее Минобороны уточнило, что военные пресекли попытку киевского режима атаковать объекты в Москве. Дроны потерпели крушение в результате подавления средствами РЭБ.В начале июля в столичном регионе сбили пять украинских БПЛА: два — в районе поселка Валуево (они упали в чистом поле), еще один — в районе Кубинки и еще два — в Новой Москве.

https://ria.ru/20230724/ataka-1885950419.html

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москва, происшествия