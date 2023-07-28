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Собянин сообщил об уничтожении беспилотника, пытавшегося атаковать Москву
Собянин сообщил об уничтожении беспилотника, пытавшегося атаковать Москву - РИА Новости, 28.07.2023
Собянин сообщил об уничтожении беспилотника, пытавшегося атаковать Москву
Силы Минобороны сбили беспилотник, пытавшийся атаковать Москву, разрушений и пострадавших нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T04:14
2023-07-28T04:14
2023-07-28T08:24
москва
происшествия
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Силы Минобороны сбили беспилотник, пытавшийся атаковать Москву, разрушений и пострадавших нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале."Ночью была предпринята попытка атаки вражеского беспилотника, который был сбит силами Министерства обороны. Разрушений и пострадавших нет", — написал градоначальник.В понедельник утром он заявил, что около 04:00 беспилотники ударили по двум нежилым зданиям в Москве. Серьезных разрушений не возникло, никто не пострадал. На Комсомольском проспекте и проспекте Лихачева на несколько часов перекрывали движение.Позднее Минобороны уточнило, что военные пресекли попытку киевского режима атаковать объекты в Москве. Дроны потерпели крушение в результате подавления средствами РЭБ.В начале июля в столичном регионе сбили пять украинских БПЛА: два — в районе поселка Валуево (они упали в чистом поле), еще один — в районе Кубинки и еще два — в Новой Москве.
https://ria.ru/20230724/ataka-1885950419.html
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москва, происшествия
Собянин сообщил об уничтожении беспилотника, пытавшегося атаковать Москву
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о попытке атаки беспилотника противника, пострадавших нет
МОСКВА, 28 июл
— РИА Новости.
Силы Минобороны сбили беспилотник, пытавшийся атаковать Москву, разрушений и пострадавших нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале
.
"Ночью была предпринята попытка атаки вражеского беспилотника, который был сбит силами Министерства обороны. Разрушений и пострадавших нет", — написал градоначальник.
В понедельник утром он заявил, что около 04:00 беспилотники ударили по двум нежилым зданиям в Москве. Серьезных разрушений не возникло, никто не пострадал. На Комсомольском проспекте и проспекте Лихачева на несколько часов перекрывали движение.
Позднее Минобороны уточнило, что военные пресекли попытку киевского режима атаковать объекты в Москве. Дроны потерпели крушение в результате подавления средствами РЭБ.
В начале июля в столичном регионе сбили пять украинских БПЛА: два — в районе поселка Валуево (они упали в чистом поле), еще один — в районе Кубинки
и еще два — в Новой Москве
.
Украинские СМИ сообщили, кто стоит за атакой дронов на Москву